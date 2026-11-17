Οι έρευνες αποκαλύπτουν ποιο κάθισμα προσφέρει στατιστικά μεγαλύτερη προστασία σε μια σύγκρουση, αλλά και μια ανατροπή που αφορά τα σύγχρονα αυτοκίνητα

Υπάρχει κάποιο κάθισμα που θεωρείται ασφαλέστερο σε περίπτωση ατυχήματος; Και, αντιστρόφως, υπάρχει κάποια θέση που εκθέτει τον επιβάτη σε μεγαλύτερο κίνδυνο;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο θα περίμενε κανείς. Υπάρχουν θέσεις που στατιστικά προσφέρουν καλύτερη προστασία, όμως αυτό δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα. Η σοβαρότητα και η κατεύθυνση μιας σύγκρουσης, η ταχύτητα, η παραμόρφωση του αμαξώματος, η χρήση ζώνης ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης των επιβατών μπορούν να αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, η πίσω μεσαία θέση θεωρείται παραδοσιακά η ασφαλέστερη στο αυτοκίνητο. Και υπάρχει συγκεκριμένη εξήγηση γι’ αυτό.

Γιατί η πίσω μεσαία θέση έχει το πλεονέκτημα

Το βασικό της πλεονέκτημα είναι η απόσταση από τις πλευρές του αμαξώματος. Σε μια πλευρική σύγκρουση, ο επιβάτης που κάθεται στο κέντρο βρίσκεται μακρύτερα από την πόρτα και την περιοχή όπου ενδέχεται να εισχωρήσουν παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα.

Παράλληλα, η θέση βρίσκεται πίσω από τη ζώνη παραμόρφωσης του εμπρός μέρους, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα πίσω καθίσματα. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι προστατεύεται εξίσου σε κάθε είδος ατυχήματος.

Μια αμερικανική έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2008 στο Journal of Safety Research, εξετάζοντας θανατηφόρα τροχαία της περιόδου 2000-2003, κατέληξε ότι οι επιβάτες της πίσω μεσαίας θέσης είχαν κατά 25% μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης από εκείνους των άλλων πίσω θέσεων. Ακόμη και όταν συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, η χρήση ζώνης και ο τύπος της σύγκρουσης, το στατιστικό πλεονέκτημα διατηρήθηκε, αν και περιορίστηκε περίπου στο 13%.

Υπάρχει, ωστόσο, μια πολύ σημαντική προϋπόθεση: η θέση πρέπει να διαθέτει ζώνη ασφαλείας τριών σημείων, κατάλληλο προσκέφαλο και σωστή γεωμετρία καθίσματος. Μια μεσαία θέση με ανεπαρκή εξοπλισμό συγκράτησης μπορεί να αποδειχθεί χειρότερη επιλογή από μια εξωτερική πίσω θέση με πληρέστερα συστήματα προστασίας.

Για τα παιδιά, η πίσω σειρά εξακολουθεί να αποτελεί τη σωστή επιλογή. Η μεσαία θέση μπορεί να προσφέρει πρόσθετο πλεονέκτημα, εφόσον το παιδικό κάθισμα τοποθετείται και ασφαλίζεται σωστά εκεί. Διαφορετικά, προτιμάται μια εξωτερική πίσω θέση όπου η εγκατάσταση μπορεί να γίνει όπως προβλέπει ο κατασκευαστής.

Είναι η θέση του συνοδηγού η πιο επικίνδυνη;

Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Η θέση του συνοδηγού θεωρούνταν συχνά μία από τις περισσότερο εκτεθειμένες, ιδιαίτερα σε παλαιότερα αυτοκίνητα και σε ορισμένους τύπους μετωπικών ή πλαγιομετωπικών συγκρούσεων.

Υπάρχει μάλιστα μια διαδεδομένη θεωρία σύμφωνα με την οποία ο οδηγός, όταν αντιλαμβάνεται ότι επίκειται σύγκρουση, επιχειρεί ενστικτωδώς να προστατεύσει τη δική του πλευρά του αυτοκινήτου, στρέφοντας το τιμόνι. Μια τέτοια αντίδραση θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να εκθέσει περισσότερο τον συνοδηγό.

Πρόκειται όμως για πιθανή εξήγηση ορισμένων περιστατικών και όχι για επιστημονικά αποδεδειγμένο γενικό κανόνα. Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο συνοδηγός είναι πάντοτε ο πιο ευάλωτος επιβάτης.

Άλλωστε, στα σύγχρονα αυτοκίνητα η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά, χάρη στην εξέλιξη των αερόσακων, των ζωνών ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου, αλλά και των δομών απορρόφησης ενέργειας.

Η μεγάλη ανατροπή στα σύγχρονα αυτοκίνητα

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Για πολλές δεκαετίες θεωρούσαμε σχεδόν αυτονόητο ότι όποιος καθόταν πίσω ήταν ασφαλέστερος. Οι νεότερες έρευνες, όμως, δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για τους ενήλικες.

Το αμερικανικό Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) έχει επισημάνει ότι η προστασία των εμπρός επιβατών εξελίχθηκε ταχύτερα από εκείνη των πίσω.

Οι εμπρός θέσεις απέκτησαν εξελιγμένους αερόσακους, ζώνες με προεντατήρες και συστήματα που περιορίζουν τις δυνάμεις στο θώρακα κατά τη σύγκρουση. Αντίθετα, αρκετά αυτοκίνητα διατήρησαν για χρόνια απλούστερα συστήματα συγκράτησης στις πίσω θέσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, σε νεότερα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα σε μετωπικές συγκρούσεις, ένας ενήλικος που φορά ζώνη μπορεί να αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού πίσω παρά μπροστά.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το IIHS αναβάθμισε τις δοκιμές πρόσκρουσης, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των πίσω επιβατών.

Τελικά, λοιπόν, ποιο κάθισμα πρέπει να επιλέξουμε; Για τα παιδιά, η πίσω σειρά παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή, με τη μεσαία θέση να έχει πλεονέκτημα όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά. Για τους ενήλικες, η απάντηση εξαρτάται περισσότερο από το αυτοκίνητο, τον εξοπλισμό του και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Το μόνο που δεν αλλάζει είναι η σημασία της σωστής χρήσης της ζώνης ασφαλείας. Ακόμη και η θεωρητικά ασφαλέστερη θέση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη χωρίς αυτήν.