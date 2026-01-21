Ποιες είναι οι ακριβότερες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης – «Καμπάνα» 350 ευρώ που δεν χαρίζεται

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, συγκεκριμένες μορφές παράνομης στάθμευσης κατατάσσονται στις πιο σοβαρές αντικοινωνικές και επικίνδυνες παραβάσεις, με αυστηρά πρόστιμα και βαριές διοικητικές κυρώσεις
Με τον Νόμο 5209/2025 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ από το 2026, η παράνομη στάθμευση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ενιαία. Αντίθετα, κατηγοριοποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα και τον κίνδυνο που προκαλεί, με ορισμένες περιπτώσεις να θεωρούνται πλέον παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόστιμο φτάνει τα 350 ευρώ, συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος και δεν προβλέπεται καμία έκπτωση ή «χαριστική» αντιμετώπιση.
Οι περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης με πρόστιμο 350€
1. Παρεμπόδιση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
-
Πρόστιμο: 350€
-
Κύρωση: Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες
Η παρεμπόδιση λεωφορείων ή άλλων ΜΜΜ αναγκάζει μεγάλα οχήματα σε απότομους και επικίνδυνους ελιγμούς, διαταράσσει τη ροή της κυκλοφορίας και αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο τροχαίων συγκρούσεων.
2. Στάθμευση σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους
-
Πρόστιμο: 350€
-
Κύρωση: Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες
Οι πεζοί – συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ηλικιωμένων και γονέων με καρότσια – αναγκάζονται να κινηθούν στο οδόστρωμα, εκτιθέμενοι άμεσα στα διερχόμενα οχήματα.
3. Παρεμπόδιση ράμπας ΑμεΑ ή οδεύσεων τυφλών
-
Πρόστιμο: 350€
-
Κύρωση: Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες
Η παρεμπόδιση ραμπών ή ειδικών οδεύσεων καθιστά αδύνατη την ασφαλή μετακίνηση ατόμων με αναπηρία ή προβλήματα όρασης, ωθώντας τα σε σημεία αυξημένου κινδύνου. Θεωρείται -και είναι στην παραγματικότητα- το μέγιστα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς
4. Απόθεση ή εγκατάλειψη αντικειμένων που παρακωλύουν την κυκλοφορία
-
Πρόστιμο: 350€
Τέλος το «καβάτζωμα» θέσης στάθμευσης. Η κατάληψη του οδοστρώματος με αντικείμενα (τελάρα, κάδους, οικοδομικά υλικά κ.λπ.) απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά, καθότι, πέραν του άθλιου «νεοελληνικού» πλαισίου, μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιους ελιγμούς, απώλεια ελέγχου και σοβαρά ατυχήματα.
Η κρίσιμη διαφορά: θέση ΑμεΑ ≠ ράμπα ΑμεΑ
Ο νέος ΚΟΚ κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα σε δύο συχνά συγχεόμενες παραβάσεις:
Στάθμευση σε οριοθετημένη θέση ΑμεΑ
-
Πρόστιμο: 150€
-
Κατηγορία: Παράβαση Μεσαίας Επικινδυνότητας
-
Κύρωση: Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες
Παρεμπόδιση ράμπας ΑμεΑ ή οδεύσεων
-
Πρόστιμο: 350€
- Κύρωση: Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες
-
Κατηγορία: Αντικοινωνική Παράβαση / Υψηλής Επικινδυνότητας
Γιατί δεν είναι το ίδιο:
Η ράμπα αποτελεί λειτουργική υποδομή μετακίνησης. Η παρεμπόδισή της θεωρείται σοβαρότερη από τη στάθμευση σε μία οριοθετημένη θέση, γι’ αυτό και τιμωρείται αυστηρότερα.
Τι ισχύει σε περίπτωση υποτροπής
Αν ο οδηγός επαναλάβει την ίδια παράβαση εντός του έτους:
-
1η υποτροπή:
-
Πρόστιμο 1.000€
-
Αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες
-
-
2η υποτροπή:
-
Πρόστιμο 2.000€
-
Αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος
-
Σε περίπτωση που η παράνομη στάθμευση προκαλέσει ατύχημα, οι κυρώσεις μετατρέπονται σε ποινικές, με ενδεχόμενο ακόμη και φυλάκισης.