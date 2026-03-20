Ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό με τις σημερινές υψηλότερες τιμές; – Παραδείγματα

Με τις σημερινές αυξημένες τιμές καυσίμων, ποιο συμφέρει περισσότερο; Δες πρακτικά παραδείγματα για βενζίνη, diesel, LPG και ηλεκτρικό.

Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν ανέβει αισθητά, το ερώτημα που ξαναγίνεται επίκαιρο είναι πολύ απλό. Ποιο καύσιμο σε συμφέρει περισσότερο σήμερα στην πράξη; Όχι θεωρητικά, αλλά στην καθημερινότητα, στην πόλη και στο ταξίδι.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία μέσου όρου για όλη την Ελλάδα, στις 19 Μαρτίου 2026, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Για το ηλεκτρικό ρεύμα, θα χρησιμοποιήσουμε μέσες τιμές μεταξύ παρόχων:

Οικιακή φόρτιση : 0,20 €/kWh









Δημόσιοι AC φορτιστές : 0,40 – 0,55 €/kWh

Δημόσιοι DC φορτιστές: 0,60 – 0,80 €/kWh

Πώς να διαβάσεις τα παραδείγματα

Τα νούμερα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά, με ρεαλιστικές καταναλώσεις για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Δεν αφορούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά τη γενική εικόνα που θα δει σήμερα ένας οδηγός στην αγορά.

Για να είναι χρηστικό το άρθρο, θα δούμε δύο βασικά σενάρια:

καθημερινή χρήση σε πόλη

ταξίδι / μικτός κύκλος

Βενζίνη 95 οκτανίων – Το πιο εύκολο, αλλά όχι πια το πιο φθηνό

Η απλή βενζίνη παραμένει η πιο διαδεδομένη επιλογή, αλλά με τη μέση τιμή να έχει πλησιάσει τα 2 ευρώ το λίτρο, το κόστος ανεβαίνει γρήγορα.

Παράδειγμα 1 – μικρό αυτοκίνητο πόλης

Ένα μικρό μοντέλο με:

7,2 lt/100 km στην πόλη

5,4 lt/100 km σε ταξίδι

Το κόστος είναι:

Πόλη : 7,2 x 1,977 = 14,23 € / 100 km

Ταξίδι: 5,4 x 1,977 = 10,68 € / 100 km

Σε μια καθημερινή διαδρομή 30 km την ημέρα, το κόστος βγαίνει περίπου:

4,27 € την ημέρα στην πόλη

Σε ταξίδι 500 km, θα χρειαστεί περίπου:

53,40 €

Παράδειγμα 2 – Μεγαλύτερο βενζινοκίνητο SUV / οικογενειακό

Ένα μεγαλύτερο βενζινοκίνητο μοντέλο με:

8,8 lt/100 km στην πόλη

6,7 lt/100 km σε ταξίδι

Το κόστος είναι:

Πόλη : 8,8 x 1,977 = 17,40 € / 100 km

Ταξίδι: 6,7 x 1,977 = 13,25 € / 100 km

Σε 30 km αστικής μετακίνησης, μιλάμε για:

5,22 € την ημέρα

Σε ταξίδι 500 km:

66,25 €

Εδώ φαίνεται ήδη ξεκάθαρα το πρόβλημα. Η διαφορά λίγων λίτρων στην κατανάλωση, με τέτοια τιμή καυσίμου, γίνεται πλέον πολύ αισθητή στο πορτοφόλι.

Full hybrid – Ίσως η πιο ισορροπημένη λύση σήμερα

Το full hybrid είναι πιθανότατα η πιο «εύκολη» οικονομική λύση για όποιον δεν θέλει φόρτιση και δεν θέλει να αλλάξει συνήθειες.

Παράδειγμα full hybrid C-SUV / οικογενειακό

Κατανάλωση:

4,5 lt/100 km στην πόλη

5,7 lt/100 km σε ταξίδι

Κόστος:

Πόλη : 4,5 x 1,977 = 8,90 € / 100 km

Ταξίδι: 5,7 x 1,977 = 11,27 € / 100 km

Σε καθημερινή διαδρομή 30 km:

2,67 € την ημέρα

Σε ταξίδι 500 km:

56,35 €

Άρα στην πόλη το full hybrid κατεβάζει αισθητά το κόστος σε σχέση με ένα συμβατικό βενζινοκίνητο, ειδικά σε κίνηση με σταμάτα-ξεκίνα. Στο ταξίδι η διαφορά μικραίνει, αλλά και πάλι υπάρχει.

Plug-in hybrid – Πολύ φθηνό αν φορτίζεις, λιγότερο εντυπωσιακό αν δεν φορτίζεις

Το plug-in hybrid μπορεί να είναι εξαιρετικά οικονομικό στην καθημερινότητα, αλλά μόνο αν το χρησιμοποιείς σωστά. Δηλαδή αν το φορτίζεις συχνά.

Παράδειγμα plug-in hybrid στην πόλη με καθημερινή φόρτιση

Ας υποθέσουμε ότι μια καθημερινή αστική χρήση βγαίνει με:

1,5 lt/100 km βενζίνη

12 kWh/100 km ρεύμα

Με οικιακή φόρτιση:

Βενζίνη: 1,5 x 1,977 = 2,97 €

Ρεύμα: 12 x 0,20 = 2,40 €

Σύνολο: 5,37 € / 100 km

Με δημόσιο AC στα 0,40 €/kWh:

Ρεύμα: 12 x 0,40 = 4,80 €

Σύνολο: 7,77 € / 100 km

Με δημόσιο AC στα 0,55 €/kWh:

Ρεύμα: 12 x 0,55 = 6,60 €

Σύνολο: 9,57 € / 100 km

Άρα, όταν φορτίζεις στο σπίτι, το plug-in μπορεί να γίνει πολύ αποδοτικό στην πόλη.

Παράδειγμα plug-in hybrid σε ταξίδι χωρίς ουσιαστικό όφελος από την μπαταρία

Σε μεγάλο ταξίδι, όταν εξαντληθεί η μπαταρία, ένα plug-in hybrid μπορεί να κινηθεί περίπου με:

6,5 lt/100 km

Κόστος:

6,5 x 1,977 = 12,85 € / 100 km

Σε ταξίδι 500 km:

64,25 €

Άρα το plug-in είναι εξαιρετικό για καθημερινές μικρομεσαίες διαδρομές με φόρτιση στο σπίτι, αλλά δεν είναι αυτόματα το πιο φθηνό στο ταξίδι.

Diesel – Ακόμα δυνατό στο ταξίδι, λιγότερο πειστικό στην πόλη

Με το diesel κίνησης στα 1,956 €/lt, το πλεονέκτημά του έχει μικρύνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παραμένει όμως δυνατό για όποιον κάνει πολλά χιλιόμετρα.

Παράδειγμα diesel οικογενειακό

Κατανάλωση:

5,8 lt/100 km στην πόλη

4,8 lt/100 km σε ταξίδι

Κόστος:

Πόλη : 5,8 x 1,956 = 11,34 € / 100 km

Ταξίδι: 4,8 x 1,956 = 9,39 € / 100 km

Σε 30 km καθημερινής διαδρομής:

3,40 € την ημέρα

Σε ταξίδι 500 km:

46,95 €

Το diesel εξακολουθεί να είναι πολύ ανταγωνιστικό στο ταξίδι, αλλά στην πόλη πλέον πιέζεται έντονα από full hybrid και φυσικά από το ηλεκτρικό.

Υγραέριο κίνησης (LPG) – Παραμένει πολύ δυνατό σε κόστος χρήσης

Το LPG συνεχίζει να είναι από τις πιο οικονομικές επιλογές, παρά την άνοδο και εκεί. Το θέμα είναι ότι τα αυτοκίνητα LPG συνήθως καίνε περισσότερο από ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο.

Παράδειγμα μικρομεσαίου LPG

Κατανάλωση:

8,5 lt/100 km στην πόλη

7,2 lt/100 km σε ταξίδι

Κόστος:

Πόλη : 8,5 x 1,273 = 10,82 € / 100 km

Ταξίδι: 7,2 x 1,273 = 9,17 € / 100 km

Σε καθημερινή διαδρομή 30 km:

3,25 € την ημέρα

Σε ταξίδι 500 km:

45,85 €

Άρα το LPG παραμένει μία από τις πιο συμφέρουσες λύσεις για όποιον θέλει χαμηλό κόστος χωρίς να περάσει στην ηλεκτροκίνηση.

Ηλεκτρικό – Το φθηνότερο στο σπίτι, όχι πάντα το φθηνότερο σε δημόσιο ταχυφορτιστή

Εδώ η εικόνα αλλάζει πολύ ανάλογα με το πού φορτίζεις.

Παράδειγμα 1 – μικρό/μεσαίο ηλεκτρικό

Κατανάλωση:

15 kWh/100 km στην πόλη

18,5 kWh/100 km σε ταξίδι

Με οικιακή φόρτιση

Πόλη : 15 x 0,20 = 3,00 € / 100 km

Ταξίδι: 18,5 x 0,20 = 3,70 € / 100 km

Σε ταξίδι 500 km:

18,50 €

Με δημόσιο AC 0,40 €/kWh

Πόλη : 6,00 € / 100 km

Ταξίδι: 7,40 € / 100 km

Με δημόσιο AC 0,55 €/kWh

Πόλη : 8,25 € / 100 km

Ταξίδι: 10,17 € / 100 km

Με DC 0,60 €/kWh

Πόλη : 9,00 € / 100 km

Ταξίδι: 11,10 € / 100 km

Με DC 0,80 €/kWh

Πόλη : 12,00 € / 100 km

Ταξίδι: 14,80 € / 100 km

Παράδειγμα 2 – Μεγαλύτερο ηλεκτρικό SUV

Κατανάλωση:

18,5 kWh/100 km στην πόλη

21 kWh/100 km σε ταξίδι

Με οικιακή φόρτιση

Πόλη : 18,5 x 0,20 = 3,70 € / 100 km

Ταξίδι: 21 x 0,20 = 4,20 € / 100 km

Με DC 0,80 €/kWh

Πόλη : 14,80 € / 100 km

Ταξίδι: 16,80 € / 100 km

Εδώ είναι το κρίσιμο συμπέρασμα. Το ηλεκτρικό είναι μακράν το φθηνότερο όταν φορτίζεις στο σπίτι. Αν όμως φορτίζεις συστηματικά μόνο σε ακριβούς DC ταχυφορτιστές, τότε το πλεονέκτημα μειώνεται πολύ και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πλησιάσει ένα αποδοτικό hybrid ή diesel.

Ποιο καύσιμο συμφέρει περισσότερο σήμερα;

Αν το βάλουμε πολύ πρακτικά:

Για πόλη / καθημερινότητα

Η πιο οικονομική λύση είναι συνήθως:

Ηλεκτρικό με οικιακή φόρτιση Plug-in hybrid με συστηματική φόρτιση στο σπίτι Full hybrid LPG Diesel Βενζίνη

Για ταξίδι

Η εικόνα αλλάζει λίγο:

Ηλεκτρικό με οικιακή φόρτιση πριν φύγεις και λογική χρήση LPG Diesel Full hybrid Μικρό βενζινοκίνητο Μεγαλύτερο βενζινοκίνητο Plug-in hybrid χωρίς φόρτιση ή με άδεια μπαταρία σε μεγάλο ταξίδι

Το πιο χρήσιμο συμπέρασμα

Με τις σημερινές υψηλές τιμές, το ζήτημα δεν είναι μόνο τι καύσιμο έχεις, αλλά και πώς χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο.

Αν κινείσαι κυρίως στην πόλη , το full hybrid ή ένα ηλεκτρικό με φόρτιση στο σπίτι έχουν το πιο καθαρό πλεονέκτημα.

Αν κάνεις πολλά ταξίδια , το diesel και το LPG παραμένουν πολύ ισχυρές λύσεις.

Αν σκέφτεσαι plug-in hybrid , έχει νόημα μόνο αν όντως θα το φορτίζεις συχνά.

Η βενζίνη παραμένει η πιο απλή λύση, αλλά πλέον είναι από τις πιο ακριβές στην καθημερινή χρήση.

Τι κρατάμε;