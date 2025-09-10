quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωμα τους για έως και 8 χρόνια από τις 13 Σεπτεμβρίου;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.09.2025
Στέλιος Παππάς
poioi-odigoi-kindynevoun-na-chasoun-to-diploma-tous-gia-eos-kai-8-chronia-apo-tis-13-septemvriou-774498

Ο νέος ΚΟΚ εφαρμόζεται από 13 Σεπτεμβρίου. Δες ποιες παραβάσεις φτάνουν σε αφαίρεση διπλώματος έως 8 χρόνια και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ.

  • Από 13 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινά η εφαρμογή του νέου ΚΟΚ.

  • Κινητό με πρόκληση ατυχήματος: έως 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα.

  • STOP με ατύχημα: 8 χρόνια αφαίρεση άδειας σε υποτροπές.

  • Οδήγηση χωρίς δίπλωμα: αφαίρεση έως 8 χρόνια.

  • Παρακώλυση σιδηροδρόμων: ποινές φυλάκισης και έως 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα.

Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025, εισάγοντας κλιμακωτό σύστημα ποινών. Οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπών, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και τη μείωση των τροχαίων.

Η μέγιστη ποινή αφορά αφαίρεση διπλώματος έως 8 χρόνια, που ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες σοβαρές παραβάσεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις αλλαγές του νέου ΚΟΚ

Παραβάσεις που φτάνουν έως 8 χρόνια αφαίρεση διπλώματος

1. Χρήση κινητού με πρόκληση ατυχήματος

  • Πρώτη υποτροπή: 2.000 € και αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

  • Δεύτερη υποτροπή: 4.000 € και αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

  • Επιπλέον, εφαρμόζεται το άρθρο 290Α Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση με ποινές κάθειρξης.

2. Παραβίαση STOP με ατύχημα

Πινακίδα STOP: Γιατί είναι οκτάγων;

  • Πρώτη υποτροπή: 2.000 € και αφαίρεση διπλώματος για 4 έτη.

  • Δεύτερη υποτροπή: 4.000 € και αφαίρεση διπλώματος για 8 έτη.

3. Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

  • Πρώτη υποτροπή: 2.000 € και αφαίρεση για 4 έτη.

  • Δεύτερη υποτροπή: 4.000 € και αφαίρεση για 8 έτη.

  • Προβλέπεται και φυλάκιση έως 2 έτη, ενώ σε ατύχημα εφαρμόζεται το Ποινικό Δίκαιο για επικίνδυνη οδήγηση.

4. Παρακώλυση σιδηροδρόμων

  • Πρώτη υποτροπή: 2.000 € και 4 έτη χωρίς δίπλωμα.

  • Δεύτερη υποτροπή: 4.000 € και αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

  • Προβλέπεται επίσης φυλάκιση έως 5 έτη και χρηματική ποινή.

Τι κρατάμε;

  • Από 13 Σεπτεμβρίου εφαρμόζεται νέος ΚΟΚ με αυστηρότερες ποινές.

  • Μέγιστη κύρωση: 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα για επαναλαμβανόμενες σοβαρές παραβάσεις.

  • Οι πιο επικίνδυνες περιπτώσεις είναι: κινητό με ατύχημα, STOP με συμβάν, οδήγηση χωρίς δίπλωμα, παρακώλυση σιδηροδρόμων.

  • Παράλληλα, υπάρχουν βαρύτατα πρόστιμα και ποινικές διώξεις, ακόμη και φυλάκιση.

Tags
#Δίπλωμα οδήγησης#ΚΟΚ#Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Πρόσφατες Ειδήσεις