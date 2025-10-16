Πόντοι στο δίπλωμα: Πότε χάνεις την άδεια οδήγησης – Πότε μηδενίζονται – Που μπορείς να τους δεις

Οι βαριές ποινές του point system και οι διαδικασίες που προβλέπονται όταν συγκεντρώνονται πολλοί βαθμοί

Το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.), θεσπίστηκε με την ΚΥΑ 21504/2601/25-4-2007 (ΦΕΚ Β’ 623), είναι το ελληνικό «point system» για την οδική ασφάλεια. Πρόκειται για ένα παράλληλο διοικητικό μέσο, ανεξάρτητο από τις ποινές που επιβάλλονται μεμονωμένα από τις βεβαιώσεις κλήσεων, που παρακολουθεί την συμπεριφορά των οδηγών και το πόσο επιρρεπείς είναι σε παραβάσεις. Σκοπός του είναι να εντοπίζει και να απομακρύνει προσωρινά από τον δρόμο τους οδηγούς που συστηματικά παραβαίνουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, βαθμονομώντας τις παραβάσεις που έχουν κάνει και κρατώντας τα στοιχεία σε ένα μητρώο / αρχείο.

Οι πόντοι δεν συνοδεύουν «δια βίου» τον οδηγό και σβήνονται μετά από ένα χρονικό διάστημα, ενώ αν μέσα σε αυτή την περίοδο συγκεντρωθεί συγκεκριμένος αριθμός βαθμών ποινής, αφαιρείται η άδεια οδήγησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.

Οι σοβαρές παραβάσεις στο point system

Ως κλίμακα στους πόντους του Σ.Ε.Σ.Ο. ορίζονται οι μονοί αριθμοί 3, 5, 7 και 9, με την «ιεράρχηση» τους να είναι ανάλογη της σοβαρότητας της παράβασης. Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η επικίνδυνη οδήγηση για επίδειξη ή αγώνα, η άσκοπη χρήση της ΛΕΑ (Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης) σε αυτοκινητόδρομο, η επικίνδυνη αναστροφή ή η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (βαριά μέθη) καταλογίζουν εννέα (9) βαθμούς ποινής.

Παράλληλα, η παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση δρόμων), το επικίνδυνο προσπέρασμα, η αντικανονική (μη ασφαλής) μεταφορά παιδιών ή επιβατών σε δίκυκλο και η αντικοινωνική συμπεριφορά προς πεζούς συνεπάγονται επτά (7) βαθμούς ποινής. Αυτές είναι μερικές από τις παραβάσεις που «γεμίζουν» γρήγορα το μητρώο του οδηγού και οδηγούν σε αφαίρεση της άδειας.

Πότε αφαιρείται η άδεια οδήγησης

Η αφαίρεση του διπλώματος επιβάλλεται όταν ο συνολικός αριθμός βαθμών φθάσει τους είκοσι πέντε (25). Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή εκδίδει έγγραφο αφαίρεσης και ο οδηγός οφείλει να παραδώσει την άδεια μέσα σε πέντε ημέρες. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Η ΚΥΑ προβλέπει και περιπτώσεις άμεσης αφαίρεσης, ακόμη κι αν δεν έχει συμπληρωθεί το όριο των 25 βαθμών. Αυτό ισχύει όταν ο οδηγός τελέσει την ίδια σοβαρή παράβαση δύο φορές μέσα σε ένα έτος, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, επικίνδυνη οδήγηση, χρήση λωρίδας έκτακτης ανάγκης, επικίνδυνη αναστροφή και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πότε διαγράφονται οι βαθμοί

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4, κάθε παράβαση που έχει καταχωρηθεί στο Σ.Ε.Σ.Ο. διαγράφεται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη βεβαίωσή της, υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστημα αυτό ο οδηγός δεν έχει συγκεντρώσει το ανώτατο όριο των 25 βαθμών. Για τους οδηγούς οχημάτων δημόσιας χρήσης, η διαγραφή γίνεται σε δύο (2) χρόνια. Αν ο οδηγός έχει λάβει ειδοποίηση αφαίρεσης άδειας, η διαγραφή ολοκληρώνεται μόνο μετά την επιστροφή της άδειας οδήγησης.

Με άλλα λόγια, το μητρώο του οδηγού «καθαρίζει» μόνο όταν έχει επιδείξει συνεπή και ασφαλή συμπεριφορά επί μακρό χρονικό διάστημα, το οποίο όπως αναφέρθηκε είναι 3 έτη.

Που μπορείς να δεις τους βαθμούς ποινής στο μητρώο σου

Μπορείς να δεις τους βαθμούς ποινής και το μητρώο σου στο Σ.Ε.Σ.Ο. μέσα από την επίσημη κρατική ψηφιακή υπηρεσία:

https://seso.services.gov.gr

Για την είσοδο στην υπηρεσία, χρειάζονται οι κωδικοί του Taxisnet ή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

Οι πληροφορίες που εμφανίζει η εφαρμογή είναι οι εξής:

Το σύνολο των βαθμών ποινής που έχεις στο μητρώο σου Αναλυτικά ποιες παραβάσεις έχουν καταγραφεί, με ημερομηνία και άρθρο ΚΟΚ Αν έχεις λάβει ειδοποίηση αφαίρεσης άδειας Ιστορικό παραβάσεων της τελευταίας πενταετίας

Τι κρατάμε

Οι παραβάσεις με 7 και 9 βαθμούς είναι οι σοβαρότερες στο Σ.Ε.Σ.Ο

Οι βαθμοί διαγράφονται μετά από 3 χρόνια ή 2 για δημόσιας χρήσης οχήματα

Η άδεια αφαιρείται όταν συγκεντρωθούν 25 βαθμοί

Μπορεί να αφαιρεθεί νωρίτερα αν η ίδια βαριά παράβαση επαναληφθεί δύο φορές σε έναν χρόνο

Το Σ.Ε.Σ.Ο. στοχεύει στην αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς, όχι μόνο στην επιβολή προστίμων

