Πώς αφαιρείται η πίσσα από το αυτοκίνητο – Τι πραγματικά δουλεύει και ένα «κουλός» μύθος…

Η πίσσα είναι ένας από τους πιο επίμονους και ενοχλητικούς ρύπους που μπορεί να κολλήσουν στο αμάξωμα ενός αυτοκινήτου και χρειάζεται ειδική διαχείριση

Τα να αποκτήσει στίγματα ή στάμπες από πίσσα ένα αυτοκίνητο δεν είναι σπάνιο. Συνήθως εμφανίζονται μετά από διέλευση από φρεσκοστρωμένους δρόμους, χαμηλά στο όχημα, στους προφυλακτήρες, στα μαρσπιέ και στους θόλους των τροχών. Δεν φεύγουν με το συμβατικό πλύσιμο και αντιστέκονται σε επαγγελματικά πιεστικά Αν παραμείνουν για καιρό, ειδικά κάτω από τον ήλιο, «ψήνονται» και γίνεται ακόμα πιο δύσκολη στην αφαίρεση, με κίνδυνο να αλλοιώσει το βερνίκι.

Το καλό νέο είναι ότι η πίσσα μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια, αρκεί να χρησιμοποιηθεί η σωστή μέθοδος και τα κατάλληλα υλικά.

Γιατί χρειάζεται προσοχή και ποια είναι η καλύτερη λύση

Πολλοί οδηγοί, βλέποντας τα μαύρα σημάδια, κάνουν το λάθος να προσπαθούν να τα ξύσουν ή να τα τρίψουν έντονα. Αυτή η πρακτική μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές, θαμπάδα στο χρώμα ή ακόμα και μόνιμες φθορές στο βερνίκι. Η πίσσα δεν αφαιρείται με δύναμη, αλλά με υπομονή και σωστή… χημεία.

Η καλύτερη επιλογή είναι τα ειδικά καθαριστικά πίσσας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Πρόκειται για προϊόντα σχεδιασμένα ειδικά για βαμμένες επιφάνειες αυτοκινήτου, τα οποία διαλύουν την πίσσα χωρίς να επηρεάζουν το χρώμα.

Η διαδικασία είναι απλή: αφού πλυθεί το αυτοκίνητο, το καθαριστικό εφαρμόζεται τοπικά, αφήνεται να δράσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια η πίσσα απομακρύνεται απαλά με πανί μικροΐνας. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούν και οι επαγγελματίες στο detailing αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα να απευθυνθείτε σε αυτούς. Λίγη προσοχή θέλει μόνο στο να διαβάσετε και προφανώς να εφαρμόσετε, τις οδηγίες χρήσης του κάθε προϊόντος.

WD-40: λύση ανάγκης που όντως δουλεύει

Κάνουμε διαφήμιση; Όχι, άλλωστε δε νομίζουμε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο το WD-40, καθώς είναι από τα πιο διαδεδομένα χημικά και βρίσκεται σε κάθε σπίτι. Στη λίστα με τις «μαγικές» ιδιότητες του λοιπόν, συμπεριλαμβάνεται και η αφαίρεση πίσσας. Η σύνθεση του, που μεταξύ άλλων αφαιρεί και τους υδρογονάνθρακες, μπορεί να μαλακώσει την πίσσα και να βοηθήσει στην απομάκρυνσή της.

Ωστόσο, χρειάζεται μέτρο. Θα πρέπει αν εφαρμοστεί λίγη ποσότητα και τοπικά, μόνο στο σημείο, να δράσει για 1–2 λεπτά και μετά να σκουπιστεί απαλά. Αμέσως μετά, η περιοχή πρέπει να πλυθεί καλά με σαμπουάν αυτοκινήτου, γιατί το WD-40 αφαιρεί κεριά και προστατευτικές επιστρώσεις. Δεν ενδείκνυται για συχνή χρήση, αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμο σε περιπτώσεις ανάγκης.

Φυστικοβούτυρο (ναι, φυστικοβούτυρο…)

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί το tip για χρήση φυστικοβούτυρου ως μέσο καθαρισμού της πίσσας. Η αλήθεια είναι ότι τα έλαια που περιέχει μπορούν να μαλακώσουν ελαφρώς την πίσσα, όμως η λύση αυτή δεν είναι ούτε πρακτική ούτε καθαρή.

Μπορεί (μπορεί…) να λειτουργήσει μόνο σε πολύ μικρά σημάδια και αφήνει λιπαρά υπολείμματα που χρειάζονται επιπλέον καθάρισμα. Αν το δοκιμάσετε προτείνουμε να πάρετε μαζί και μια μαρμελάδα φράουλα. Σε περίπτωση που δεν δουλέψει, θα φτιάχνετε jelly peanatbutter σαντουϊτσάκια τα οποία είναι θερμιδικά «τούμπανα», τρως ένα το πρωί και σε κρατάει μέχρι μεσημέρι.

υγ) Με ταχίνι δεν ξέρουμε αν έχει δοκιμάσει να αφαιρέσει κανείς πίσσα

Η σωστή διαδικασία

Η ασφαλής αφαίρεση της πίσσας ακολουθεί πάντα μια συγκεκριμένη λογική: πρώτα καθαρίζουμε την περιοχή από σκόνη και σωματίδια που μπορεί να κάνουν ζημιά αν στη συνέχεια σκουπιστούν, μετά «μαλακώνουμε» την πίσσα και τέλος προστατεύουμε το χρώμα. Ουσιαστικά, η διαδικασία καλό είναι να γίνεται μετά από ένα καλό πλύσιμο του αυτοκινήτου και αφού ολοκληρωθεί, να εφαρμόζεται στο σημείο προστατευτικό κερί, αφού οι διαλύτες ενδέχεται να έχουν αφαιρέσει την προστασία του αμαξώματος.

Η πρόληψη παίζει σημαντικό ρόλο. Ένα καλά κερωμένο αυτοκίνητο δυσκολεύει την πίσσα να κολλήσει ή κάνει πιο εύκολο τον καθαρισμό της, ο οποίος καθαρισμός θα πρέπει να είναι έγκαιρος πριν η πίσσα εκτεθεί στον ήλιο κάνει τη διαδικασία πολύ πιο δύσκολη. Φυσικά, αν είναι δυνατό, καλό είναι να αποφεύγονται δρόμοι με φρέσκια άσφαλτο.