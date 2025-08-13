Οδήγηση και φωτιά: Τι πρέπει να κάνεις αν βρεθείς κοντά σε μέτωπο

Σε πύρινο εφιάλτη χωρίς τέλος έχει εγκλωβιστεί η Ελλάδα, με τη μία φωτιά να ανάβει μετά την άλλη.

Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες είδαμε εκτός από τις δυνάμεις πυρόσβεσης και μεγάλο αριθμό πολιτών, που υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν διάφορους οικισμούς, ενώ πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξαν ακόμη και μποτιλιαρίσματα κυκλοφορίας από οχήματα, που μετακινούνταν στις περιοχές των πυρκαγιών.

Τι κάνουμε λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις;

Πριν από οτιδήποτε άλλο, υπακούμε στο 112. Είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις όλο το βιος σου ανυπεράσπιστο στη φωτιά, όμως η ζωή μας πρέπει να έχει πάντα προτεραιότητα. Ο εγκλωβισμός στη φωτιά αποτελεί κίνδυνο θάνατο και δεν επιτρέπεται να συμβεί. Καλό είναι να γνωρίζουμε εναλλακτικές διαδρομές για τέτοιες συνθήκες έκτακτης ανάγκης και να τις επιλέγουμε, εφόσον έχουμε επιβεβαιώσει ότι προσφέρουν έναν ασφαλή διάδρομο εξόδου από τη φωτιά. Εννοείται, ότι ακολουθούμε πιστά τις σχετικές οδηγίες της αστυνομίας.

Όταν οι φλόγες έχουν περικυκλώσει το σπίτι και το αυτοκίνητο

Μην επιχειρείτε να διαφύγετε με το όχημά σας. Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όταν η φωτιά έχει πλησιάσει στο σπίτι και η διαφυγή δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη δεν θα πρέπει οι κάτοικοι να μπουν στο αυτοκίνητο.

Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά (δηλαδή με κουφώματα αλουμινίου και όχι ξύλινα) είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

Οδηγώντας σε περιοχή με φλόγες και καπνούς

Μην προσπαθήσετε να περάσετε μέσα από τις φλόγες , ιδίως όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανός ο εγκλωβισμός του οχήματος από τη φωτιά.

, ιδίως όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανός ο εγκλωβισμός του οχήματος από τη φωτιά. Έχετε ανοιχτά τα φώτα του οχήματος , ώστε να είναι ορατό μέσα στους καπνούς.

, ώστε να είναι ορατό μέσα στους καπνούς. Κλείστε τα παράθυρα του αυτοκινήτου και τους αεραγωγούς , ώστε να μην εισέρχεται καπνός στο εσωτερικό.

, ώστε να μην εισέρχεται καπνός στο εσωτερικό. Αν χρειαστεί να θέσετε σε λειτουργία τον κλιματισμό, επιλέξτε την ανακύκλωση αέρα .

. Οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα , λόγω της περιορισμένης ορατότητας αλλά και της κυκλοφορίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

, λόγω της περιορισμένης ορατότητας αλλά και της κυκλοφορίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Να γνωρίζετε πάντα το σημείο στο οποίο βρίσκεστε, ώστε να το αναφέρετε όταν επικοινωνήσετε με τις ομάδες διάσωσης.

Αν πρέπει να σταματήσετε το όχημά σας

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης μέσα στο αυτοκίνητο , παρά εκτεθειμένος δίπλα στις φλόγες.

, παρά εκτεθειμένος δίπλα στις φλόγες. Μην σταθμεύετε κάτω από μεγάλα δέντρα ή δίπλα σε θάμνους.

κάτω από μεγάλα δέντρα ή δίπλα σε θάμνους. Αφήστε τα φώτα του αυτοκινήτου αναμμένα

Αν υπάρχει στο όχημα κάποια κουβέρτα ή ένα παλτό, σκεπαστείτε με αυτό.

