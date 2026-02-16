quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς δηλώνω αλλαγή χρώματος αν βάψω το αυτοκίνητο μου; – Ποιο είναι το πρόστιμο αν δεν το κάνω;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
pos-dilono-allagi-chromatos-an-vapso-to-aftokinito-mou-poio-einai-to-prostimo-an-den-to-kano-793172

Τώρα μπορείς να δηλώσεις την αλλαγή χρώματος στο αυτοκίνητο σου ηλεκτρονικά – Δες τον τρόπο και τα βήματα καθώς και τι θα σου χρειαστεί

Η μεταβολή του βασικού χρώματος ενός οχήματος, είτε με βαφή είτε με μεμβράνη (wrapping), θεωρείται μεταβολή στοιχείου της άδειας κυκλοφορίας και πρέπει να δηλωθεί εντός 15 ημερών. Η διαδικασία γίνεται πλέον και ψηφιακά μέσω Gov.gr, με έκδοση νέας άδειας και συγκεκριμένο παράβολο. Δείτε αναλυτικά τι ισχύει και ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε.

Προθεσμία και κόστος

Η δήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ολοκλήρωση της βαφής ή του wrapping. Για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας απαιτείται παράβολο ύψους 75 ευρώ για επιβατικό Ι.Χ., ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται νέα άδεια στην οποία αναγράφεται το επικαιροποιημένο χρώμα.

Η διαδικασία μέσω Gov.gr

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας Gov.gr. Ο ιδιοκτήτης εισέρχεται στην υπηρεσία με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιλέγει την αρμόδια Περιφέρεια και τη Διεύθυνση Μεταφορών στην οποία υπάγεται το όχημα.

Στη συνέχεια το σύστημα εμφανίζει τα οχήματα που είναι συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του χρήστη. Επιλέγεται το συγκεκριμένο όχημα και δηλώνεται το νέο χρώμα καθώς και η ημερομηνία αλλαγής. Η διαδικασία περιλαμβάνει ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων.

Απαραίτητο είναι να αποσταλεί ψηφιακό αντίγραφο της ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας και του αποδεικτικού πληρωμής του e-παραβόλου. Αφού ελεγχθούν όλα τα στοιχεία στη σελίδα σύνοψης, η αίτηση υποβάλλεται οριστικά.

Όταν εγκριθεί η αίτηση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ειδοποίηση και παραλαμβάνει τη νέα φυσική άδεια από τη Διεύθυνση Μεταφορών που έχει επιλέξει. Σημαντικό: Η παλιά άδεια παραδίδεται υποχρεωτικά για να παραλάβετε τη νέα, επικαιροποιημένη.

Εναλλακτικές επιλογές και τι ισχύει με το πρόστιμο

Η δήλωση μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ ή απευθείας στη Διεύθυνση Μεταφορών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώνεται ακόμη και εντός μίας εργάσιμης ημέρας, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης.


Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το πρόστιμο για μη ενημέρωση στοιχείων άδειας ανέρχεται στα 30 ευρώ. Αν το χρώμα του οχήματος δεν συμφωνεί με αυτό που αναγράφεται στην άδεια, η παράβαση μπορεί να βεβαιώνεται σε κάθε έλεγχο μέχρι να γίνει η σχετική δήλωση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η υποχρέωση δήλωσης ισχύει και όταν η αλλαγή γίνεται με αυτοκόλλητη μεμβράνη, εφόσον μεταβάλλεται το βασικό χρώμα. Μικρές τοπικές επιδιορθώσεις που δεν αλλάζουν τον κυρίαρχο χρωματισμό δεν απαιτούν επικαιροποίηση.

Τι κρατάμε

Η αλλαγή βασικού χρώματος δηλώνεται εντός 15 ημερών

Παράβολο 75€

Η διαδικασία γίνεται και ψηφιακά μέσω Gov.gr

Εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας

Πρόστιμο 30€  αν δεν δηλωθεί

Tags
#άδεια κυκλοφορίας#αλλαγή χρώματος
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
