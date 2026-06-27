Πώς επηρεάζει η ζέστη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Η ζέστη είναι από εκείνους τους παράγοντες που δεν φαίνονται πάντα με το… μάτι, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Στα θερμικά μοντέλα τη συνδέουμε συνήθως με τη θερμοκρασία του κινητήρα, το σύστημα ψύξης και την καταπόνηση του air condition. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όμως, το κέντρο βάρους μεταφέρεται αλλού: στην μπαταρία, στη διαχείριση ενέργειας και στη φόρτιση. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν «υποφέρει» από τη ζέστη με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να το κάνει ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μένει ανεπηρέαστο. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει την κατανάλωση, να μειώσει την αυτονομία, να επηρεάσει την ταχύτητα φόρτισης και, σε βάθος χρόνου, να παίξει ρόλο στη φθορά της μπαταρίας. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν αντέχει το καλοκαίρι. Σημαίνουν απλώς ότι, όπως κάθε σύγχρονη τεχνολογία, έχει τον δικό του τρόπο να διαχειρίζεται τις ακραίες συνθήκες.

Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι το ακριβότερο και πιο κρίσιμο εξάρτημα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Για να λειτουργεί σωστά, χρειάζεται να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο θερμικό «παράθυρο». Όταν η εξωτερική θερμοκρασία ανεβαίνει πολύ, ειδικά σε συνθήκες ελληνικού καλοκαιριού με 35, 38 ή και 40 βαθμούς Κελσίου, το αυτοκίνητο ενεργοποιεί το σύστημα θερμικής διαχείρισης ώστε να κρατήσει την μπαταρία στην κατάλληλη θερμοκρασία. Τα περισσότερα σύγχρονα ηλεκτρικά διαθέτουν υγρόψυκτο σύστημα μπαταρίας, κάτι που βοηθά σημαντικά τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στη γρήγορη φόρτιση. Το αυτοκίνητο μπορεί να ψύξει την μπαταρία όταν χρειάζεται, να την προετοιμάσει πριν από μία στάση σε ταχυφορτιστή και γενικά να προστατεύσει τα στοιχεία της από υπερβολική θερμική καταπόνηση. Αυτό, βέβαια, απαιτεί ενέργεια. Και η ενέργεια αυτή έρχεται από την ίδια την μπαταρία.

Πολλοί οδηγοί συνδέουν τη μειωμένη αυτονομία των ηλεκτρικών κυρίως με το κρύο. Είναι σωστό, αφού οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν πιο έντονα την απόδοση της μπαταρίας. Όμως και η ζέστη έχει το δικό της μερίδιο στην κατανάλωση. Ο βασικός λόγος είναι το air condition. Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ο κλιματισμός δεν «παίρνει» ενέργεια από έναν θερμικό κινητήρα που ούτως ή άλλως λειτουργεί, αλλά απευθείας από την μπαταρία. Αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο στον ήλιο για ώρες και η καμπίνα έχει μετατραπεί σε μικρό θερμοκήπιο, το σύστημα κλιματισμού θα χρειαστεί να δουλέψει αρκετά έντονα στην αρχή για να ρίξει τη θερμοκρασία. Στην πράξη, αυτό μπορεί να φανεί ως αυξημένη κατανάλωση kWh/100 km, ειδικά μέσα στην πόλη, όπου οι ταχύτητες είναι χαμηλές και το air condition δουλεύει συνεχώς. Σε ένα ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο η εικόνα είναι λίγο διαφορετική, αφού εκεί η αεροδυναμική αντίσταση παίζει μεγαλύτερο ρόλο, όμως και πάλι η χρήση του κλιματισμού προσθέτει φορτίο.

Η ζέστη δεν επηρεάζει μόνο την οδήγηση, αλλά και τη φόρτιση. Σε υψηλές θερμοκρασίες, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να περιορίσει την ισχύ φόρτισης για να προστατεύσει την μπαταρία. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε ταχυφορτιστές DC, όπου η ενέργεια περνά στην μπαταρία με πολύ υψηλό ρυθμό και παράγεται επιπλέον θερμότητα. Αν η μπαταρία είναι ήδη ζεστή, για παράδειγμα μετά από ταξίδι με υψηλή ταχύτητα μέσα σε καύσωνα, το αυτοκίνητο ενδέχεται να μην δεχθεί αμέσως τη μέγιστη ισχύ φόρτισης. Δεν είναι βλάβη. Είναι προστασία. Το σύστημα προτιμά να καθυστερήσει λίγο τη διαδικασία παρά να επιτρέψει θερμική καταπόνηση που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Εδώ φαίνεται και η διαφορά ανάμεσα στα ηλεκτρικά με καλή θερμική διαχείριση και σε πιο απλές κατασκευές. Ένα εξελιγμένο σύστημα μπορεί να κρατήσει πιο σταθερή την απόδοση, να προετοιμάσει την μπαταρία πριν από τη φόρτιση και να διατηρήσει υψηλότερη ισχύ για περισσότερη ώρα.

Η υψηλή θερμοκρασία είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να επιταχύνουν τη γήρανση της μπαταρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα θα χαλάσει πρόωρα. Σημαίνει όμως ότι η σωστή χρήση παίζει ρόλο. Η συχνή παραμονή με 100% φόρτιση κάτω από έντονη ζέστη δεν είναι ιδανική για την μπαταρία. Αν δεν πρόκειται να ταξιδέψεις άμεσα, είναι προτιμότερο να κρατάς τη φόρτιση σε πιο λογικά επίπεδα, για παράδειγμα γύρω στο 70 με 80%. Αντίστοιχα, καλό είναι να αποφεύγεται η παρατεταμένη στάθμευση με πολύ χαμηλό ποσοστό μπαταρίας σε ακραίες θερμοκρασίες. Τα σύγχρονα ηλεκτρικά έχουν εξελιγμένα συστήματα προστασίας, όμως ο οδηγός μπορεί με απλές συνήθειες να βοηθήσει. Δεν χρειάζεται υπερβολή, ούτε άγχος. Χρειάζεται απλώς να αντιμετωπίζουμε την μπαταρία όπως θα αντιμετωπίζαμε κάθε ακριβό μηχανικό ή ηλεκτρονικό σύστημα: με λίγη λογική.

Η πιο απλή λύση είναι η προκλιμάτιση της καμπίνας όσο το αυτοκίνητο είναι ακόμη συνδεδεμένο στην πρίζα ή στον φορτιστή. Έτσι, το εσωτερικό δροσίζεται χρησιμοποιώντας ενέργεια από το δίκτυο και όχι από την μπαταρία κατά την εκκίνηση της διαδρομής. Είναι μία από τις πιο πρακτικές λειτουργίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και το καλοκαίρι κάνει πραγματική διαφορά. Εξίσου σημαντικό είναι το παρκάρισμα σε σκιά, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η χρήση ηλιοπροστασίας στο παρμπρίζ και η αποφυγή άσκοπης φόρτισης στο 100% όταν το αυτοκίνητο μένει ακίνητο για πολλές ώρες. Στα ταξίδια, καλό είναι ο οδηγός να προγραμματίζει τις στάσεις φόρτισης με βάση τη θερμοκρασία, την απόσταση και την ταχύτητα κίνησης, χωρίς να περιμένει ότι κάθε ταχυφορτιστής θα δώσει πάντα τη μέγιστη θεωρητική ισχύ. Και φυσικά, υπάρχει και ο κλασικός παράγοντας που επηρεάζει κάθε αυτοκίνητο: τα ελαστικά. Η ζέστη ανεβάζει τις πιέσεις, η άσφαλτος γίνεται καυτή και η σωστή πίεση παίζει ρόλο τόσο στην ασφάλεια όσο και στην κατανάλωση. Σε ένα ηλεκτρικό, όπου το βάρος είναι συνήθως αυξημένο λόγω μπαταρίας, αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η ζέστη δεν είναι εχθρός του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Είναι απλώς μία απαιτητική συνθήκη λειτουργίας. Τα σύγχρονα EV έχουν σχεδιαστεί για να δουλεύουν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και να προστατεύουν την μπαταρία τους με τρόπο που ο οδηγός πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται καν. Το μόνο που βλέπει είναι ίσως λίγη μεγαλύτερη κατανάλωση, πιο έντονη λειτουργία του κλιματισμού ή ελαφρώς χαμηλότερη ισχύ φόρτισης σε κάποιες περιπτώσεις. Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να φοβάται κανείς το ηλεκτρικό αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Είναι να ξέρει πώς λειτουργεί. Γιατί όταν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει πίσω από την οθόνη της αυτονομίας και τα ποσοστά της μπαταρίας, μπορείς να το χρησιμοποιείς πιο σωστά, πιο αποδοτικά και με λιγότερο άγχος.

Τι κρατάμε;