Πώς φορτώνεις σωστά το πορτμπαγκάζ για ταξίδι – Το λάθος που επηρεάζει και την ασφάλεια

Το λάθος φόρτωμα στο πορτμπαγκάζ δεν επηρεάζει μόνο την πρακτικότητα, αλλά και την ασφάλεια και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στο ταξίδι.

Το πορτμπαγκάζ πριν από το πασχαλινό ταξίδι γεμίζει συνήθως βιαστικά. Κι όμως, ο τρόπος που φορτώνεις το αυτοκίνητο επηρεάζει όχι μόνο το πόσα πράγματα θα χωρέσουν, αλλά και το πώς θα φρενάρει, θα στρίβει και θα πατά στον δρόμο.

Ποιος είναι ο βασικός κανόνας;

Το πρώτο που πρέπει να σκεφτείς είναι ένα. Τα βαριά αντικείμενα χαμηλά και όσο γίνεται πιο κοντά στην πλάτη των πίσω καθισμάτων. Έτσι περιορίζεις τη μετατόπιση μάζας και κρατάς το αυτοκίνητο πιο ουδέτερο στις αντιδράσεις του. Αντίθετα, όταν βαριά πράγματα μπαίνουν ψηλά ή τελείως πίσω, αυξάνεται η επιβάρυνση στον πίσω άξονα και αλλάζει η ισορροπία του αυτοκινήτου, ειδικά σε φρενάρισμα ή απότομη αλλαγή πορείας.

Δεν αφήνουμε ελεύθερα πράγματα που μπορεί να μας βλάψουν

Το δεύτερο μεγάλο λάθος είναι τα χαλαρά αντικείμενα μέσα στην καμπίνα ή στο πορτμπαγκάζ χωρίς σωστή στήριξη ή δέσιμο. Σε δυνατό φρενάρισμα, ακόμη και μια μικρή βαλίτσα μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνο σώμα. Το ίδιο ισχύει και για αντικείμενα που φτάνουν πάνω από τη γραμμή των καθισμάτων και περιορίζουν την πίσω ορατότητα.

Αν έχεις πολλά πράγματα, καλύτερα να απλώσεις το βάρος σωστά και να αφήσεις ελεύθερα τα σημεία ορατότητας, παρά να «χτίσεις» ύψος. Και φυσικά, αν υπάρχουν ειδικά σημεία πρόσδεσης, χρησιμοποίησέ τα.

Το σωστό φόρτωμα δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι από τα πιο απλά πράγματα που μπορείς να κάνεις για να φύγεις πιο ήρεμα και πιο ασφαλής.

