Πώς να ελέγξεις ένα μεταχειρισμένο πριν το αγοράσεις – Checklist για υποψήφιους αγοραστές

Ένας πρακτικός οδηγός για να μην πέσεις σε παγίδες και να ξέρεις τι να κοιτάξεις και να ελέγξεις πριν βάλεις την υπογραφή σου

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία, αλλά και… πονοκέφαλος αν δεν κάνεις τους σωστούς ελέγχους. Η λάμψη της πρώτης εντύπωσης, η καλή τιμή και το περιποιημένο εξωτερικό περίβλημα, δεν αρκούν για να σου εγγυηθούν ότι το αυτοκίνητο αξίζει τα χρήματά του και ότι είναι εξίσου εντυπωσιακό εκεί που μετρά, δηλαδή σε κινητήρα και μηχανικά μέρη. Χρειάζεται ψυχραιμία, λίγη τεχνική γνώση και – όπου είναι δυνατόν – η βοήθεια ενός ειδικού.

Ιστορικό και χαρτιά: η αφετηρία

Πριν καν μπεις στη διαδικασία να εξετάσεις το αυτοκίνητο, ζήτα τα έγγραφα. Το βιβλίο συντήρησης, τα δελτία ΚΤΕΟ, τις αποδείξεις από service ή επισκευές. Αν λείπουν, είναι καμπανάκι. Ένα σωστό ιστορικό δείχνει ότι το αυτοκίνητο είχε ιδιοκτήτη που το φρόντιζε. Επίσης, έλεγξε αν το όχημα είναι «καθαρό» από χρέη ή εμπλοκές – υπάρχουν ηλεκτρονικά εργαλεία που σε ενημερώνουν αν έχει δηλωθεί κλοπή ή αν εκκρεμούν κατασχέσεις.

Οπτικός έλεγχος: το μάτι δεν κάνει λάθος

Κάνε τον γύρο του αυτοκινήτου και ψάξε για ενδείξεις κακοτεχνίας ή κρυμμένων ζημιών. Ανομοιομορφίες και κενά ανάμεσα σε πόρτες και φτερά μπορεί να μαρτυρούν τρακάρισμα. Επίσης, οι επισκέψεις σε φανοποιείο «φωνάζουν» από τις διαφορετικές αποχρώσεις στο χρώμα. Ρίξε μια ματιά και κάτω από το αμάξωμα: σκουριά, χτυπήματα ή πρόχειρες επισκευές στο πάτωμα δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα.

Ενα σημείο που μαρτυρά «αμαρτωλό» παρελθόν, είναι η «λεκάνη» της ρεζέρβας ή το πάτωμα του πορτμπαγκάζ που συχνά δεν επισκευάζονται, ακριβώς γιατί… κρύβονται από μοκέτες και καλύμματα. Τυχόν παραμορφώσεις της λαμαρίνας σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι κάποιο άλλο όχημα ήρθε σε στενή επαφή μαζί του.

Στο εσωτερικό τώρα, η υπερβολική φθορά σε καθίσματα, τιμόνι και πεντάλ, καθώς και τα πολυμερισμένα και «θαμπά» πλαστικά, προδίδουν ότι το αυτοκίνητο μάλλον έχει περισσότερα χιλιόμετρα απ’ όσα γράφει το κοντέρ.

Μηχανικά: εκεί κρύβονται τα δύσκολα

Άνοιξε το καπό και παρατήρησε: διαρροές λαδιών, «ξεραμένες» σωληνώσεις και μπουζοκαλώδια, περίεργες μυρωδιές και φθαρμένοι ιμάντες είναι σημάδια αμέλειας. Ο κινητήρας πρέπει να παίρνει μπρος άμεσα, χωρίς μεταλλικούς θορύβους ή έντονο καπνό από την εξάτμιση.

Καλό είναι, αν δεν έχεις εμπειρία, να απευθυνθείς σε έναν μηχανικό εμπιστοσύνης για να σηκώσει το αυτοκίνητο σε ράμπα. Εκεί φαίνονται τα πάντα: αναρτήσεις, φρένα, εξάτμιση, τυχόν «πατέντες».

Δοκιμαστική οδήγηση: το τελικό τεστ

Στην οδήγηση, τσέκαρε αν το τιμόνι έχει σταθερότητα, αν το κιβώτιο αλλάζει ομαλά σχέσεις και αν τα φρένα ανταποκρίνονται χωρίς κραδασμούς και τράβηγμα προς μια πλευρά. Καμία φωτογραφία ή περιγραφή δεν αντικαθιστά το τιμόνι στα χέρια σου. Οδήγησε αν είναι δυνατό το αυτοκίνητο σε διαφορετικές συνθήκες – πόλη και ανοιχτό δρόμο με στροφές, ανηφόρες και κατηφόρες. Πρόσεξε αν υπάρχουν τριγμοί, περίεργοι θόρυβοι ή δυσκολίες στην απόδοση. Ένα καλό αυτοκίνητο «μιλάει» με τη συμπεριφορά του.

Τι κρατάμε

Ξεκινάμε πάντα από τα χαρτιά: ιστορικό συντήρησης, ΚΤΕΟ, νομική καθαρότητα

Οπτικός έλεγχος για χτυπήματα, κακοτεχνίες και φθορές

Μηχανικός έλεγχος για κινητήρα, αναρτήσεις, φρένα

Δοκιμαστική οδήγηση σε διαφορετικές συνθήκες για να αποκαλυφθούν αδυναμίες

Αν δεν είσαι σίγουρος, προτίμησε έλεγχο από ειδικό πριν προχωρήσεις στην αγορά

Οδηγούμε τη νέα Porsche 911 Carrera S στην Ελλάδα: Με 480 ίππους & 0-100 σε 3,3″

Αυτό το ηλεκτρικό από Κίνα, εκτοξεύει την μπαταρία του σε περίπτωση φωτιάς – Πόσο ασφαλές είναι όμως;

Μικρά αυτοκίνητα πόλης με κατανάλωση κάτω από 5 lt/100 km