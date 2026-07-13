Πώς οδηγούμε σωστά με γεμάτο πορτμπαγκάζ και όλη την οικογένεια επιβάτες

Τι αλλάζει στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου με πλήρες φορτίο, τι να προσέξετε και πώς να οδηγήσετε με ασφάλεια

Kαλοκαίρι, εποχή διακοπών. Βαλίτσες, ομπρέλες και βατραχοπέδιλα, στριμώχνονται στο πορτμπαγκάζ, παιδιά στα πίσω καθίσματα και το αυτοκίνητο ξεκινά φορτωμένο για τον πολυπόθητο προορισμό.

Πριν όμως γυρίσετε το κλειδί στη μίζα, θα πρέπει να μπείτε σε μια άλλη οδηγική κατάσταση, αφού το αυτοκίνητό σας δεν συμπεριφέρεται πλέον με τον τρόπο που το έχετε συνηθίσει, καθώς το επιπλέον βάρος και η κατανομή του αλλάζει τη δυναμική του οχήματος.

Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς αλλάζει στην οδική συμπεριφορά και πώς πρέπει να προσαρμόσετε την οδήγησή σας για να φτάσετε στον προορισμό σας με ασφάλεια.

Είναι πολλά τα κιλά…

Όταν προστίθενται 300 ή 400 κιλά (επιβάτες και αποσκευές) σε ένα όχημα, επηρεάζονται τρεις βασικά στοιχεία της συμπεριφοράς ενός οχήματος:

Μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος: Λόγω της αυξημένης ορμής, το αυτοκίνητο χρειάζεται σημαντικά περισσότερα μέτρα για να ακινητοποιηθεί.

Αλλαγή στο Κέντρο Βάρους: Το βάρος μετατοπίζεται προς τα πίσω και ψηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι στις στροφές το αυτοκίνητο θα έχει μεγαλύτερες κλίσεις και οι αντιδράσεις του θα είναι πιο αργές.

Μειωμένη επιτάχυνση: Οι προσπεράσεις γίνονται πιο αργές καθώς ο κινητήρας πιέζεται λόγω βάρους περισσότερο, ειδικά στις ανηφόρες.

Πώς να προσαρμόσετε τον τρόπο οδήγησης σας

Η πρόληψη είναι το σημείο κλειδί με την έννοια του ότι υπολογίζουμε και βλέπουμε το δρόμο αλλιώς φροντίζοντας να οδηγούμε με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην έρθουμε αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτό, στην συγκεκριμένη περίπτωση, σημαίνει τα εξής:

Διπλασιάστε τις αποστάσεις ασφαλείας: Μην κολλάτε στο προπορευόμενο όχημα. Αφού το αυτοκίνητο χρειάζεται περισσότερο χρόνο και μέτρα για να σταματήσει / επιβραδύνει, εσείς προφανώς πρέπει να του δώσετε τον χώρο που χρειάζεται.

Πάρτε τις στροφές με «σύνεση»: Διαγράψτε τις στροφές με χαμηλότερη ταχύτητα από ό,τι συνήθως και επιταχύνετε ομαλά μόνο αφού το αυτοκίνητο έχει αρχίσει να «ισιώνει». Οι απότομες τιμονιές με βαρύ πίσω μέρος μπορούν εύκολα να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Υπολογίστε διπλάσιο χρόνο για προσπεράσεις: Αν χρειαστεί να προσπεράσετε, να θυμάστε ότι αυτό που έχετε στο μυαλό ως δεδομένη «σπιρτάδα» για το αυτοκινήτου, έχει χαθεί. Χρειάζεστε μεγαλύτερο ελεύθερο πεδίο από το σύνηθες για να ολοκληρωθεί η προσπέραση και μεγαλύτερη πίεση στο κινητήρα για να παράγει το απαραίτητο έργο.

Στις κατηφόρες, προσοχή στα φρένα: Σε μεγάλες κατηφόρες (π.χ. επαρχιακοί ορεινοί δρόμοι), μην βασίζεστε μόνο στα φρένα σας. Το επιπλέον βάρος θα τα υπερθερμάνει γρήγορα, μειώνοντας την απόδοσή τους. Χρησιμοποιήστε το κιβώτιο ταχυτήτων για «φρενάρισμα με τον κινητήρα» (engine braking). Αν έχετε υβριδικό / ηλεκτρικό με ανάκτηση ενέργειας, θέστε το σύστημα στην υψηλότερη βαθμίδα επίδρασης.

Πώς φορτώνουμε σωστά;

Ο τρόπος που τοποθετείτε τις αποσκευές και το πώς κατανέμεται το βάρος, είναι είναι στοιχεία που παίζει τεράστιο ρόλο:

Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα πιο βαριά αντικείμενα μπαίνουν πάντα στο κάτω μέρος του πορτμπαγκάζ και όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πλάτη των πίσω καθισμάτων (στο κέντρο του αμαξώματος). Αν υπάρχει μπαγκαζιέρα οροφής, εκεί βάζουμε μόνο ελαφριά αντικειμένα.

Ποτέ μην βάζετε πράγματα στην εταζέρα, καθώς σε ένα απότομο φρενάρισμα ακόμα και ένα φαινομενικά ελαφρύ αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει ορμή ικανή να προκαλέσει τραυματισμό.

Αν έχετε SUV, station wagon η αυτοκίνητο στο οποίο η εταζέρα αφαιρείται για να χωρέσει περισσότερο πράγματα, χρησιμοποιήστε ειδικό πλέγμα προστασίας για να μην γλιστρήσουν οι αποσκευές στην καμπίνα και –πολύ σημαντικό- αφήστε χώρο ώστε ο εσωτερικός καθρέπτης να… κάνει τη δουλειά του.

Τι να τσεκάρετε πριν την αναχώρηση

Πριν ξεκινήσετε, κάντε οπωσδήποτε τα εξής:

Έλεγχος πίεσης ελαστικών: Συμβουλευτείτε το ταμπελάκι του κατασκευαστή (συνήθως στην πόρτα του οδηγού ή στην τάπα του καυσίμου). Θα δείτε ότι για «πλήρες φορτίο» (Full Load) απαιτείται υψηλότερη πίεση, ειδικά στα πίσω ελαστικά.

Ρύθμιση δέσμης φώτων: Το φορτωμένο πορτμπαγκάζ «καθίζει» το πίσω μέρος, με αποτέλεσμα η μούρη του αυτοκινήτου να σηκώνεται και τα φώτα να τυφλώνουν τους απέναντι. Ρυθμίστε τη δέσμη των προβολέων χαμηλότερα (συνήθως από τον ροοστάτη αριστερά από το τιμόνι).