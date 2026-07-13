quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς οδηγούμε σωστά με γεμάτο πορτμπαγκάζ και όλη την οικογένεια επιβάτες

ΔΕΥΤΕΡΑ | 13.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
pos-odigoume-sosta-me-gemato-portbagkaz-kai-oli-tin-oikogeneia-epivates-808840
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τι αλλάζει στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου με πλήρες φορτίο, τι να προσέξετε και πώς να οδηγήσετε με ασφάλεια

Kαλοκαίρι, εποχή διακοπών. Βαλίτσες, ομπρέλες και βατραχοπέδιλα, στριμώχνονται στο πορτμπαγκάζ, παιδιά στα πίσω καθίσματα και το αυτοκίνητο ξεκινά φορτωμένο για τον πολυπόθητο προορισμό.

Πριν όμως γυρίσετε το κλειδί στη μίζα, θα πρέπει να μπείτε σε μια άλλη οδηγική κατάσταση, αφού το αυτοκίνητό σας δεν συμπεριφέρεται πλέον με τον τρόπο που το έχετε συνηθίσει, καθώς το επιπλέον βάρος  και η κατανομή του αλλάζει τη δυναμική του οχήματος.

Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς αλλάζει στην οδική συμπεριφορά και πώς πρέπει να προσαρμόσετε την οδήγησή σας για να φτάσετε στον προορισμό σας με ασφάλεια.

  1. Είναι πολλά τα κιλά…

Όταν προστίθενται 300 ή 400 κιλά (επιβάτες και αποσκευές) σε ένα όχημα, επηρεάζονται τρεις βασικά στοιχεία της συμπεριφοράς ενός οχήματος:

Μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος: Λόγω της αυξημένης ορμής, το αυτοκίνητο χρειάζεται σημαντικά περισσότερα μέτρα για να ακινητοποιηθεί.

Αλλαγή στο Κέντρο Βάρους: Το βάρος μετατοπίζεται προς τα πίσω και ψηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι στις στροφές το αυτοκίνητο θα έχει μεγαλύτερες κλίσεις και οι αντιδράσεις του θα είναι πιο αργές.

Μειωμένη επιτάχυνση: Οι προσπεράσεις γίνονται πιο αργές καθώς ο κινητήρας πιέζεται λόγω βάρους περισσότερο, ειδικά στις ανηφόρες.

  1. Πώς να προσαρμόσετε τον τρόπο οδήγησης σας

Η πρόληψη είναι το σημείο κλειδί με την έννοια του ότι υπολογίζουμε και βλέπουμε το δρόμο αλλιώς φροντίζοντας να οδηγούμε με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην έρθουμε αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτό, στην συγκεκριμένη περίπτωση, σημαίνει τα εξής:

 Διπλασιάστε τις αποστάσεις ασφαλείας: Μην κολλάτε στο προπορευόμενο όχημα. Αφού το αυτοκίνητο χρειάζεται περισσότερο χρόνο και μέτρα για να σταματήσει / επιβραδύνει, εσείς προφανώς πρέπει να του δώσετε τον χώρο που χρειάζεται.

Πάρτε τις στροφές με «σύνεση»: Διαγράψτε τις στροφές με χαμηλότερη ταχύτητα από ό,τι συνήθως και επιταχύνετε ομαλά μόνο αφού το αυτοκίνητο έχει αρχίσει να «ισιώνει». Οι απότομες τιμονιές με βαρύ πίσω μέρος μπορούν εύκολα να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Υπολογίστε διπλάσιο χρόνο για προσπεράσεις: Αν χρειαστεί να προσπεράσετε, να θυμάστε ότι αυτό που έχετε στο μυαλό ως δεδομένη «σπιρτάδα» για το αυτοκινήτου, έχει χαθεί. Χρειάζεστε μεγαλύτερο ελεύθερο πεδίο από το σύνηθες για να ολοκληρωθεί η προσπέραση και μεγαλύτερη πίεση στο κινητήρα για να παράγει το απαραίτητο έργο.

Στις κατηφόρες, προσοχή στα φρένα: Σε μεγάλες κατηφόρες (π.χ. επαρχιακοί ορεινοί δρόμοι), μην βασίζεστε μόνο στα φρένα σας. Το επιπλέον βάρος θα τα υπερθερμάνει γρήγορα, μειώνοντας την απόδοσή τους. Χρησιμοποιήστε το κιβώτιο ταχυτήτων για «φρενάρισμα με τον κινητήρα» (engine braking). Αν έχετε υβριδικό / ηλεκτρικό με ανάκτηση ενέργειας, θέστε το σύστημα στην υψηλότερη βαθμίδα επίδρασης.

  1. Πώς φορτώνουμε σωστά;

Ο τρόπος που τοποθετείτε τις αποσκευές και το πώς κατανέμεται το βάρος, είναι είναι στοιχεία που παίζει τεράστιο ρόλο:

Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα πιο βαριά αντικείμενα μπαίνουν πάντα στο κάτω μέρος του πορτμπαγκάζ και όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πλάτη των πίσω καθισμάτων (στο κέντρο του αμαξώματος). Αν υπάρχει μπαγκαζιέρα οροφής, εκεί βάζουμε μόνο ελαφριά αντικειμένα.

Ποτέ μην βάζετε πράγματα στην εταζέρα, καθώς σε ένα απότομο φρενάρισμα ακόμα και ένα φαινομενικά ελαφρύ αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει ορμή ικανή να προκαλέσει τραυματισμό.

Αν έχετε SUV, station wagon η αυτοκίνητο στο οποίο η εταζέρα αφαιρείται για να χωρέσει περισσότερο πράγματα, χρησιμοποιήστε ειδικό πλέγμα προστασίας για να μην γλιστρήσουν οι αποσκευές στην καμπίνα και –πολύ σημαντικό- αφήστε χώρο ώστε ο εσωτερικός καθρέπτης να… κάνει τη δουλειά του.

  1. Τι να τσεκάρετε πριν την αναχώρηση

Πριν ξεκινήσετε, κάντε οπωσδήποτε τα εξής:

Έλεγχος πίεσης ελαστικών: Συμβουλευτείτε το ταμπελάκι του κατασκευαστή (συνήθως στην πόρτα του οδηγού ή στην τάπα του καυσίμου). Θα δείτε ότι για «πλήρες φορτίο» (Full Load) απαιτείται υψηλότερη πίεση, ειδικά στα πίσω ελαστικά.

Ρύθμιση δέσμης φώτων: Το φορτωμένο πορτμπαγκάζ «καθίζει» το πίσω μέρος, με αποτέλεσμα η μούρη του αυτοκινήτου να σηκώνεται και τα φώτα να τυφλώνουν τους απέναντι. Ρυθμίστε τη δέσμη των προβολέων χαμηλότερα (συνήθως από τον ροοστάτη αριστερά από το τιμόνι).

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αποσκευές#ασφάλεια#Διακοπές
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

filiki-dilosi-se-trochaio-pos-ginetai-sosta-vima-vima-809674

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

11.07.2026

Φιλική δήλωση σε τροχαίο: Πώς γίνεται σωστά βήμα-βήμα
imantas-i-kadena-chronismou-pote-thelei-allagi-kai-poso-kindynevei-o-kinitiras-809884

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10.07.2026

Ιμάντας ή καδένα χρονισμού: Πότε θέλει αλλαγή και πόσο κινδυνεύει ο κινητήρας
echasa-adeia-kykloforias-diploma-i-pinakida-ti-kano-809903

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10.07.2026

Έχασα άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα ή πινακίδα: Τι κάνω;
agora-metacheirismenou-ilektrikou-pos-elegcho-tin-bataria-prin-pliroso-791035

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

09.07.2026

Αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού: Πώς ελέγχω την μπαταρία πριν πληρώσω
agora-metacheirismenou-aftokinitou-ti-prepei-na-prosexo-an-den-echo-idea-tips-809520

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

08.07.2026

Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου: Τι πρέπει να προσέξω αν δεν έχω ιδέα; Tips
afto-einai-to-pio-chrisimo-axesouar-aftokinitou-gia-to-kalokairi-kostizei-peripou-10-evro-808936

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

06.07.2026

Αυτό είναι το πιο χρήσιμο αξεσουάρ αυτοκινήτου για το καλοκαίρι – Κοστίζει περίπου 10 ευρώ!

Πρόσφατες Ειδήσεις