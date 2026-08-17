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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πως θα μπεις στο αυτοκίνητο αν σου χαλάσει το keyless μπρελόκ;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 17.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ένας οδηγός για την περίπτωση που μείνατε έξω από το αυτοκίνητο, επειδή το keyless ξεκλείδωμα δεν λειτουργεί 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων στις μέρες μας είναι keyless, πράγμα που σημαίνει ότι το ξεκλείδωμα  βασίζεται στην ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και του μπρελόκ που έχει ο ιδιοκτήτης του.

Το όλο θέμα έχει να κάνει με την εγγύτητα, με τον ρόλο του πομπού να τον αναλαμβάνει το μπρελόκ και τον ρόλο του δέκτη το αυτοκίνητο. Yπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου η «επικοινωνία» αυτή δεν είναι δυνατή και αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους.

Το πιο σύνηθες πρόβλημα είναι το μπρελόκ να μείνει από μπαταρία, ενώ τώρα το καλοκαίρι με την επίσκεψη στις παραλίες, μια «βάφτιση» στην θάλασσα, άμμος που μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό ή παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορούν να δημιουργήσουν δυσλειτουργία ή και μόνιμη διακοπή της ασύρματης επικοινωνίας με το αυτοκίνητο. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις;

Πρώτα απ΄όλα ψυχραιμία, παρά το ότι ονομάζονται «keyless», τα μπρελόκ και τα αυτοκίνητα φέρουν κλειδί και κλειδαριά ή έχουν άλλους τρόπους για να ξεκλειδώσουν.

Περίπτωση πρώτη: Χρήση του «κρυμμένου» κλειδιού και της «κρυμμένης» κλειδαριάς

Μέσα στο keyless μπρελόκ που έχετε, υπάρχει κλειδί. Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε κάποιο κουμπί για να το τραβήξετε έξω ή να ανοίξετε κάποιο κάλυμμα για να το αποκαλύψετε. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του αυτοκινήτου σας για να μάθετε τον τρόπο, αφού από κατασκευαστή σε κατασκευαστή αυτό διαφέρει.

Επίσης, αυτό θα πρέπει να το έχετε πράξει πριν συμβεί το απρόοπτο, καθότι το manual μπορεί να βρίσκεται μέσα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού στο οποίο δεν έχετε πρόσβαση ή στο σπίτι…

Στην παρακάτω φωτογραφία που παραθέτουμε, φαίνονται μια σειρά από keyless μπρελόκ αυτοκινήτων που είχαμε στην διάθεση μας για δοκιμή και τα κλειδιά που κρύβονται στο εσωτερικό τους.

 

Τώρα που έχετε το κλειδί στο χέρι πρέπει να βρείτε και την κλειδαριά στο αυτοκίνητο η οποία επίσης μπορεί να είναι κρυμμένη πίσω από κάποιο κάλυμμα, στην χειρολαβή του αυτοκινήτου. Όπως και με τα μπρελόκ, έτσι και εδώ δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να την αποκαλύψετε, θα πρέπει να έχετε συμβουλευτεί το manual για τον τρόπο που γίνεται αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει μια υποδοχή στην χειρολαβή, όπου εφαρμόζει το κλειδί, λειτουργώντας ως μοχλός για να τραβήξετε έξω το κάλυμμα της κλειδαριάς.

Ακολουθούν κάποιοι οδηγοί για το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν σημαίνει ότι ταιριάζουν στο δικό σας όχημα, για το οποίο, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το manual

Περίπτωση δεύτερη: Με την χρήση εφαρμογής (app) στο κινητό

Σε ορισμένα αυτοκίνητα η διαδικασία ξεκλειδώματος, αν το keyless σύστημα αποτύχει, γίνεται μέσω εφαρμογής σε κινητή συσκευή. Η εφαρμογή αυτή, η οποία θα πρέπει να είναι η επίσημη του κατασκευαστή, μετατρέπει το κινητό σας σε keyless κλειδί (μέσω NFC και Bluetooth επικοινωνίας)  και σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε αλλά και να εκκινήσετε το αυτοκίνητο.

Αναλόγως του κατασκευαστή και την εφαρμογής που διαθέτει, ο τρόπος που γίνεται αυτό διαφέρει, όπως επίσης διαφέρει και η «διαβάθμιση» στις λειτουργίες που προσφέρονται (απλά ξεκλείδωμα ή ξεκλείδωμα και εκκίνηση)  αναλόγως του ποιος έχει οριστεί ως ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

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Tags
#Keyless#αυτοκίνητο#Κλειδί#Χρηστικά
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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