Πώς θα δείτε σε gov.gr και ΑΑΔΕ (taxisnet) αν σας έχει βεβαιωθεί τροχαία παράβαση

Οι τροχαίες παραβάσεις μπορεί να βεβαιωθούν χωρίς να το καταλάβουμε άμεσα γι’ αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε πού και πώς μπορούμε να δούμε αν μας έχει επιβληθεί κλήση, ώστε να προλάβουμε επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις

Οι κλήσεις τροχαίας δεν φτάνουν πάντα άμεσα στον οδηγό.

Υπάρχουν επίσημοι τρόποι να δείτε αν σας έχει βεβαιωθεί πρόστιμο.

Με ηλεκτρονικά μέσα ο έλεγχος γίνεται πλέον πιο εύκολος.

Έλεγχος μέσω δήμου ή τροχαίας

Η πιο άμεση λύση είναι να απευθυνθείτε στην υπηρεσία που πιθανόν βεβαίωσε το πρόστιμο. Για κλήσεις παράνομης στάθμευσης, οι δήμοι διατηρούν μητρώα με τα σχετικά στοιχεία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικονομική υπηρεσία του δήμου σας ή να επισκεφθείτε το αρμόδιο τμήμα.

Αντίστοιχα, για κλήσεις από την Τροχαία, αρμόδιο είναι το τοπικό τμήμα όπου καταγράφηκε η παράβαση. Με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, οι υπάλληλοι μπορούν να επιβεβαιώσουν αν υπάρχει εκκρεμότητα.

Ψηφιακές λύσεις και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία έχει γίνει πιο γρήγορη χάρη στα ηλεκτρονικά εργαλεία.

Βήματα για έλεγχο μέσω gov.gr

Μπαίνετε στη σελίδα gov.gr. Επιλέγετε την ενότητα Μεταφορές και οχήματα. Στη συνέχεια πατάτε Πρόστιμα και παραβάσεις. Εκεί θα βρείτε την υπηρεσία Πρόστιμα τροχαίας και παραβάσεις στάθμευσης. Συνδέεστε με τους κωδικούς του myAADE (πρώην Taxisnet). Στο προσωπικό σας προφίλ εμφανίζονται τυχόν κλήσεις που έχουν βεβαιωθεί.

Βήματα για έλεγχο μέσω myAADE (πρώην Taxisnet)

Συνδέεστε στο myAADE. Επιλέγετε την καρτέλα Οφειλές, πληρωμές & επιστροφές. Πατάτε στην ενότητα Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης. Αν έχει βεβαιωθεί τροχαίο πρόστιμο, θα το δείτε καταχωρημένο με το αντίστοιχο ποσό. Εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε ταυτότητα οφειλής και να προχωρήσετε σε πληρωμή μέσω τράπεζας ή web banking.

Τι εμφανίζεται στο myAADE και τι όχι

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι στο myAADE δεν φαίνονται όλες οι κλήσεις τροχαίας από την πρώτη στιγμή.

Εμφανίζονται μόνο οι κλήσεις που έχουν βεβαιωθεί στην εφορία ως οφειλή. Αυτό συμβαίνει κυρίως με την ηλεκτρονική βεβαίωση παράβασης και τα πρόστιμα από τις νέες κάμερες ή με κλήσεις που δεν πληρώθηκαν έγκαιρα στον δήμο/τροχαία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ.

Δεν εμφανίζονται άμεσα κλήσεις που βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα στον δήμο ή στην τροχαία (π.χ. μια παράνομη στάθμευση που μόλις σας έκοψαν). Αυτές αρχικά μένουν στο μητρώο της υπηρεσίας και αν δεν πληρωθούν εγκαίρως, αργότερα μεταφέρονται στο myAADE.

Άρα, για πλήρη εικόνα, καλό είναι να κάνετε έλεγχο και στον δήμο/τροχαία εκτός από το myAADE.

Γιατί να ελέγχετε τακτικά

Η καθυστέρηση πληρωμής συνεπάγεται προσαυξήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι κλήσεις μπορεί να φτάσουν στο στάδιο βεβαίωσης στην εφορία, με συνέπειες σε φορολογικές διαδικασίες. Ελέγχοντας τακτικά, όχι μόνο αποφεύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις αλλά και εξοικονομείτε χρήματα.

Τι κρατάμε

Οι κλήσεις μπορεί να μη φτάσουν πάντα εγκαίρως στον οδηγό.

Έλεγχος γίνεται μέσω δήμου ή τροχαίας με τον αριθμό κυκλοφορίας.

Το gov.gr προσφέρει άμεσο έλεγχο με σύνδεση μέσω myAADE (πρώην Taxisnet) .

Η ΑΑΔΕ εμφανίζει μόνο τα βεβαιωμένα πρόστιμα, όχι όλες τις κλήσεις.

Ο τακτικός έλεγχος γλιτώνει από προσαυξήσεις και ταλαιπωρία.

