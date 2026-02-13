Πόσο είναι το πρόστιμο αν δεν λειτουργούν τα πίσω φώτα; – Χάνεις και το δίπλωμα

Η οδήγηση με μη λειτουργικά πίσω φώτα δεν είναι μια «αθώα» αμέλεια – O ΚΟΚ διαχωρίζει τα φώτα θέσης από τα κύρια φώτα πορείας και προβλέπει διαφορετικά πρόστιμα

Η σωστή λειτουργία του φωτισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση ασφαλούς κυκλοφορίας. Τα πίσω κόκκινα φώτα διασφαλίζουν ότι το όχημα είναι ορατό από τους άλλους οδηγούς και επίσης τους ειδοποιούν ότι κατά την διαδικασία της πέδησης. Σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα φώτα δεν λειτουργεί σωστά η καθόλου προβλέπονται πρόστιμα και κυρώσεις, με τον ΚΟΚ να διαχωρίζει τις παραβάσεις ανάλογα με το είδος του φωτισμού που δεν λειτουργεί.

Πρόστιμο 40€ – 80€ για φώτα θέσης

Η μη λειτουργία των λεγόμενων «μικρών» φώτων, δηλαδή των φώτων θέσης πίσω, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται συνήθως από 40 έως 80 ευρώ. Η παράβαση θεωρείται σχετική με τη μειωμένη ορατότητα του οχήματος από τρίτους, όχι όμως με την κύρια δέσμη φωτισμού του οδηγού.

Δεν προβλέπεται αφαίρεση άδειας οδήγησης για αυτή την περίπτωση.

Πρόστιμο 150€ για τα φώτα φρένων (στοπ)

Τα φώτα στοπ θεωρούνται κρίσιμα για την ασφάλεια, καθώς ενημερώνουν τους οδηγούς που ακολουθούν για την επιβράδυνση του οχήματος.

Η μη λειτουργία τους αντιμετωπίζεται ως σοβαρή τεχνική παράβαση και μπορεί να επιφέρει διοικητικό πρόστιμο. Αν η κατάσταση κριθεί επικίνδυνη, ενδέχεται να ζητηθεί άμεση αποκατάσταση πριν επιτραπεί η συνέχιση της κυκλοφορίας,.

Πότε μπορεί να υπάρξει ακινητοποίηση

Ανεξαρτήτως ποσού προστίμου, η τροχαία μπορεί να κρίνει ότι το όχημα δεν είναι ασφαλές για κυκλοφορία – ιδίως σε νυχτερινή οδήγηση χωρίς πίσω φωτισμό – και να απαιτήσει την άμεση επισκευή πριν επιτραπεί η συνέχιση της πορείας.

Συμπέρασμα

Η οδήγηση με καμένα πίσω φώτα δεν είναι απλώς ζήτημα μικρού προστίμου. Ανάλογα με το είδος του φωτισμού που δεν λειτουργεί, η ποινή κυμαίνεται από 40 έως 150 ευρώ, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να συνοδευτεί και από προσωρινή αφαίρεση άδειας.

Η αντικατάσταση ενός λαμπτήρα κοστίζει ελάχιστα σε σχέση με το πρόστιμο – και κυρίως σε σχέση με τον κίνδυνο ατυχήματος.

