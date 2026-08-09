Πόσο είναι το πρόστιμο αν έχω σπασμένο φανάρι ή καθρέπτη στο αυτοκίνητο; – Τι λέει ο ΚΟΚ;

Ένα μικρό χτύπημα στο παρκάρισμα μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητο με ραγισμένο φανάρι ή σπασμένο καθρέπτη. Το όχημα ενδέχεται να συνεχίζει να κινείται κανονικά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να κυκλοφορεί χωρίς επισκευή.

Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν προβλέπει ένα ενιαίο πρόστιμο για κάθε σπασμένο φωτιστικό σώμα. Η κύρωση εξαρτάται από το ποιο φως έχει υποστεί ζημιά, αν εξακολουθεί να λειτουργεί και αν η βλάβη επηρεάζει την ορατότητα ή την ασφάλεια του οχήματος.

Πόσο είναι το πρόστιμο για σπασμένο καθρέπτη;

Σύμφωνα με το άρθρο 85 του ΚΟΚ, τα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν καθρέπτη, τοποθετημένο σε θέση που εξασφαλίζει στον οδηγό ορατότητα της οδού πίσω από το όχημα. Η παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α, για την οποία προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να αφαιρέσει χωρίς πρόβλημα τον έναν εξωτερικό καθρέπτη επειδή λειτουργεί ο άλλος. Ο καθρέπτης πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή ορατότητα προς τα πίσω, ενώ το αυτοκίνητο πρέπει να διατηρεί τον εγκεκριμένο εξοπλισμό του και να μην παρουσιάζει επικίνδυνες προεξοχές ή σπασμένα τμήματα. Αν έχει σπάσει μόνο το πλαστικό κάλυμμα, αλλά ο καθρέπτης παραμένει σταθερός, λειτουργικός και προσφέρει κανονική εικόνα, δεν προκύπτει αυτομάτως η ίδια παράβαση. Αντίθετα, αν έχει φύγει το κρύσταλλο, κρέμεται ολόκληρος ο μηχανισμός ή δεν υπάρχει πλέον επαρκής ορατότητα προς τα πίσω, το αυτοκίνητο δεν πρέπει να συνεχίσει να κυκλοφορεί έτσι. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ο καθρέπτης έχει ενσωματωμένο φλας. Αν έχει καταστραφεί και ο φωτεινός δείκτης κατεύθυνσης δεν λειτουργεί, μπορεί να βεβαιωθεί επιπλέον παράβαση για το σύστημα φλας.

Σπασμένο φανάρι: Δεν υπάρχει ένα πρόστιμο για όλες τις περιπτώσεις

Η λέξη «φανάρι» μπορεί να περιγράφει διαφορετικά συστήματα: μεσαία ή μεγάλη σκάλα, φώτα θέσης, πίσω φώτα, φώτα φρένων, φλας, φώτα ομίχλης ή φωτισμό της πινακίδας. Επομένως, το πρόστιμο δεν καθορίζεται μόνο από το αν το εξωτερικό κάλυμμα είναι ραγισμένο, αλλά κυρίως από το ποια λειτουργία έχει χαθεί. Αν το διαφανές κάλυμμα έχει μια μικρή ρωγμή αλλά το φως λειτουργεί κανονικά, εκπέμπει το προβλεπόμενο χρώμα, έχει την ίδια ένταση με το αντίστοιχο φως της άλλης πλευράς και δεν προκαλεί θάμβωση, ο ΚΟΚ δεν χαρακτηρίζει ρητά κάθε αισθητική ρωγμή ως ξεχωριστή παράβαση. Ωστόσο, τα φώτα που εκτελούν την ίδια λειτουργία πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα και την ίδια ένταση, να μην καλύπτονται και να διατηρούνται καθαρά. Η παραβίαση των γενικών αυτών κανόνων κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α, με πρόστιμο 30 ευρώ.

Αν δεν λειτουργεί η μεσαία σκάλα

Τα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν λειτουργικά φώτα διασταύρωσης, δηλαδή τη γνωστή μεσαία σκάλα, τα οποία φωτίζουν επαρκώς τον δρόμο χωρίς να θαμπώνουν τους οδηγούς που κινούνται αντίθετα. Η κυκλοφορία αυτοκινήτου χωρίς τα προβλεπόμενα φώτα διασταύρωσης αποτελεί παράβαση κατηγορίας Ε2-Β. Η κύρωση είναι πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι από τις σοβαρότερες, καθώς η μεσαία σκάλα αποτελεί το βασικό σύστημα φωτισμού κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Αν δεν λειτουργεί η μεγάλη σκάλα

Η έλλειψη των προβλεπόμενων φώτων πορείας, δηλαδή της μεγάλης σκάλας, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ, χωρίς την αυτόματη αφαίρεση της άδειας οδήγησης που συνοδεύει την υποκατηγορία Ε2-Β.

Τι ισχύει για πίσω φώτα και φώτα φρένων;

Τα εμπρός και πίσω φώτα θέσης είναι υποχρεωτικά. Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα λειτουργικά φώτα θέσης, η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, με πρόστιμο 150 ευρώ. Αυστηρότερη είναι η αντιμετώπιση των φώτων πέδησης, τα οποία ενημερώνουν τους οδηγούς που ακολουθούν ότι το αυτοκίνητο φρενάρει. Αν δεν λειτουργούν τα προβλεπόμενα φώτα φρένων, η παράβαση είναι κατηγορίας Ε2-Β και επιβάλλονται 150 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 20 ημέρες. Ακόμη και αν λειτουργεί το απλό πίσω φως, το όχημα εξακολουθεί να έχει πρόβλημα αν δεν ανάβει το ισχυρότερο φως κατά το πάτημα του πεντάλ του φρένου.

Πόσο είναι το πρόστιμο για χαλασμένο φλας;

Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν λειτουργικούς δείκτες κατεύθυνσης, ορατούς τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Αν ένα σπασμένο εμπρός ή πίσω φωτιστικό σώμα έχει ως αποτέλεσμα να μη λειτουργεί το φλας, η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α και το πρόστιμο είναι 150 ευρώ. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει όταν έχει σπάσει καθρέπτης με ενσωματωμένο φλας και ο δείκτης κατεύθυνσης παύσει να λειτουργεί.

Φως πινακίδας, όπισθεν και ομίχλης

Η έλλειψη λειτουργικού φωτισμού της πίσω πινακίδας κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β. Αυτό σημαίνει πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες. Για φως οπισθοπορείας ή φώτα ομίχλης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α, με πρόστιμο 30 ευρώ.

Μπορεί η Τροχαία να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο;

Ναι, όταν η ζημιά είναι αρκετά σοβαρή. Αν διαπιστωθεί ότι η κίνηση ενός οχήματος είναι επικίνδυνη εξαιτίας βλαβών ή φθορών, τα αστυνομικά όργανα μπορούν να το ακινητοποιήσουν μέχρι να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο ΚΟΚ προβλέπει δυνατότητα αφαίρεσης της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας όταν δεν συντρέχουν πλέον οι όροι ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος. Αυτό δεν γίνεται αυτομάτως για κάθε μικρή ρωγμή, μπορεί όμως να εφαρμοστεί όταν το φωτιστικό σώμα δεν λειτουργεί, ο καθρέπτης κρέμεται, υπάρχουν αιχμηρά σπασμένα τμήματα ή η ζημιά περιορίζει ουσιαστικά την ορατότητα του οδηγού.

Τι κρατάμε;