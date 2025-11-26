Πόσο είναι το πρόστιμο αν κουβαλάω πράγματα με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ στο αυτοκίνητο;

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ, σε ποιες κατηγορίες παραβάσεων εμπίπτει η συγκεκριμένη πρακτική και ποιο είναι το πρόστιμο

Η εικόνα ενός αυτοκινήτου που κυκλοφορεί με το πορτμπαγκάζ ανοιχτό επειδή μεταφέρει ογκώδη αντικείμενα είναι συνηθισμένη στην ελληνική καθημερινότητα. Ωστόσο, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση του 2025, διατηρεί αυστηρό πλαίσιο για την ασφάλεια της φόρτωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΚΟΚ δεν περιγράφει ειδικά παράβαση «ανοιχτού πορτμπαγκάζ», παρά μόνο όταν αυτή η κατάσταση εντάσσεται σε γενικότερες παραβάσεις που αφορούν μη ασφαλή φόρτωση φορτίου, ζήτημα που ισχύει για όλα τα οχήματα, όχι μόνο για επαγγελματικά.

Τι θεωρεί ο ΚΟΚ ως «μη ασφαλή μεταφορά φορτίου»

Ο Κώδικας προβλέπει ότι κάθε οδηγός που θέτει σε κυκλοφορία όχημα του οποίου το φορτίο δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένο, στοιβαγμένο, δεμένο ή ασφαλισμένο, υπέχει ευθύνη.

Η πρακτική του ανοιχτού πορτμπαγκάζ , μπορεί να μην περιγράφεται ως παράβαση αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια εάν το φορτίο:

Δεν έχει δεθεί ή στερεωθεί με τρόπο που να αποτρέπει την πτώση ή τη μετακίνησή του .

. Προεξέχει πέρα από τα επιτρεπτά όρια του οχήματος χωρίς την απαιτούμενη σήμανση.

του οχήματος χωρίς την απαιτούμενη σήμανση. Εμποδίζει την ορατότητα του οδηγού ή την ευστάθεια του οχήματος.

ή την ευστάθεια του οχήματος. Καλύπτει φώτα, πινακίδες ή δείκτες κατεύθυνσης , επηρεάζοντας τη λειτουργικότητα ή την αναγνωσιμότητα του οχήματος.

, επηρεάζοντας τη λειτουργικότητα ή την αναγνωσιμότητα του οχήματος. Μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ή να διασκορπιστεί στην οδό.

Με λίγα λόγια, είναι πολύ πιθανόν να βεβαιωθεί κλήση για κάποιον από τους παραπάνω λόγους.

Το πρόστιμο που προβλέπεται

Οι παραπάνω περιπτώσεις υπάγονται στην ενότητα παραβάσεων του ΚΟΚ για «κακή φόρτωση / συσκευασία / στερέωση του φορτίου».

Η διάταξη αυτή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, όπως προβλέπεται στο νέο πλαίσιο κυρώσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (2025). Για περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται ακατάλληλα, φθαρμένα ή ανεπαρκή μέσα στερέωσης, επιβάλλονται οι ίδιες κυρώσεις.

Αυτό που ουσιαστικά ελέγχεται είναι το κατά πόσο ο οδηγός έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα ώστε το φορτίο να μη θέτει σε κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσία και να μην προκαλεί παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Τι κρατάμε;

Ο ΚΟΚ δεν έχει ειδική παράβαση «ανοιχτού πορτμπαγκάζ

Ελέγχεται αποκλειστικά η ασφάλεια της φόρτωσης και οι προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς

και οι προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς Αν το φορτίο δεν είναι σωστά στερεωμένο ή προεξέχει επικίνδυνα, εφαρμόζεται πρόστιμο 150 ευρώ

Η κάλυψη φώτων, πινακίδας ή ορατότητας αποτελεί παράβαση ανεξαρτήτως αν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή

Η διάταξη για «ανοιχτή οπίσθια θύρα» αφορά επαγγελματικά οχήματα με καρότσα, όχι ΙΧ

