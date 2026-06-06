Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγώ με σαγιονάρες; Τι λέει ο ΚΟΚ

Αν πιστεύεις πως το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν «παλεύεται» χωρίς σαγιονάρες, τότε θα αλλάξεις γνώμη αν διαβάσεις τι λέει ο ΚΟΚ

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει παραλία, ελαφρύ ντύσιμο και φυσικά σαγιονάρες. Όμως, όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο για να οδηγήσεις με αυτόν τον άνετο αλλά… επισφαλή τύπο υπόδησης, ενδέχεται να βρεθείς αντιμέτωπος με πρόστιμο και μάλιστα όχι αμελητέο.

Ας δούμε τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ποια είναι η νομική ερμηνεία του, και γιατί οι σαγιονάρες στο τιμόνι θεωρούνται πρόβλημα για την ασφάλεια.

Είναι παράνομο να οδηγώ με σαγιονάρες;

Η απάντηση είναι: ναι, υπό προϋποθέσεις. Ο ΚΟΚ δεν αναφέρει ρητά τη λέξη «σαγιονάρες», αλλά στο άρθρο 13 αναφέρει: «Ο οδηγός πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή».

Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε υπόδημα μπορεί να θεωρηθεί πως περιορίζει την ικανότητα σου να ελέγχεις με ακρίβεια τα πεντάλ, αποτελεί αιτία για παράβαση. Οι σαγιονάρες, επειδή είναι ανοιχτές, μπορεί να γλιστρήσουν ή να μπλεχτούν κάτω από τα πεντάλ, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Επίσης, στο άρθρο 17 του ΚΟΚ γίνεται λόγος για την υποχρέωση του οδηγού να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί όλους τους απαραίτητους χειρισμούς χωρίς περιορισμούς» – κι εδώ είναι που μπαίνει το… γκρίζο σημείο.

Αν και δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, η Τροχαία έχει τη δυνατότητα, ερμηνεύοντας αυστηρά το άρθρο, να επιβάλει πρόστιμο αν κρίνει ότι τα υποδήματα που φοράτε περιορίζουν τον έλεγχο του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν δεν προβλέπεται συγκεκριμένο πρόστιμο για τις σαγιονάρες, αλλά αν εμπλακείτε σε έλεγχο ή ακόμη χειρότερα σε ατύχημα, μπορεί να σας αποδοθούν ευθύνες.

Πόσο είναι το πρόστιμο;

Αν σε σταματήσει η Τροχαία και κρίνει πως δεν έχεις τον απαιτούμενο έλεγχο του οχήματος εξαιτίας του υποδήματος που φοράς (όπως οι σαγιονάρες), τότε μπορεί να σου επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ για μη ασφαλή οδήγηση. Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και αφαίρεση διπλώματος για έως και 30 ημέρες.

Τι παπούτσια να φοράω όταν οδηγώ;

Για ασφαλή οδήγηση συνιστώνται:

Κλειστά παπούτσια

Ελαφριά αθλητικά χωρίς χοντρές σόλες

Υποδήματα με καλή πρόσφυση

Απόφυγε μπότες με χοντρή σόλα, παντόφλες, ψηλοτάκουνα ή πολύ φαρδιά παπούτσια που δεν προσφέρουν ακρίβεια στα πεντάλ.

Συμπέρασμα

Μπορεί οι σαγιονάρες να είναι βολικές και καλοκαιρινές, αλλά δεν είναι για το τιμόνι. Στο «Quattroruote» συμβουλεύουμε ρητά να οδηγείς μόνο με κλειστά παπούτσια. Σε περίπτωση που χρειαστεί να οδηγήσεις ενώ δεν έχεις παπούτσια να αλλάξεις, είναι καλύτερο να βγάλεις τις σαγιονάρες και να οδηγήσεις… ξυπόλυτος.

Η ασφάλεια η δική σου, αλλά και των άλλων, είναι σημαντικότερη από την άνεση. Και αν σε σταματήσει η Τροχαία, μπορεί να το πληρώσεις ακριβά… κυριολεκτικά.