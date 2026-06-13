Πόσο είναι το πρόστιμο εάν πατήσω διπλή διαχωριστική γραμμή; – Μου παίρνουν και το δίπλωμα;

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το πάτημα της διπλής διαχωριστικής αποτελεί παράβαση που επισύρει όχι μόνο χρηματικό πρόστιμο αλλά και διοικητικές κυρώσεις για τον οδηγό

Πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι ένα σύντομο προσπέρασμα ή μια στιγμιαία μετακίνηση στο αντίθετο ρεύμα δεν έχει ιδιαίτερες συνέπειες. Ωστόσο, ο νέος ΚΟΚ αντιμετωπίζει πλέον τέτοιες συμπεριφορές με σαφώς αυστηρότερο τρόπο.

Τι απαγορεύεται

Η νομοθεσία αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται η διάβαση μίας ή δύο συνεχών διαγραμμίσεων κατά μήκος του οδοστρώματος. Με απλά λόγια, όταν υπάρχει διπλή συνεχής γραμμή που χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, δεν επιτρέπεται να την πατήσεις για προσπέραση, αναστροφή ή οποιονδήποτε άλλο ελιγμό. Ακόμα και αν το όχημα κινείται για μικρό χρονικό διάστημα πατώντας με τις αριστερές ρόδες την συνεχή διαγράμμιση, μπορεί να βεβαιωθεί παράβαση.

Πρόστιμο και κυρώσεις

Για την παράβαση αυτή προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ. Εκτός αυτού, προβλέπεται και αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας για 20 ημέρες. Ο νέος ΚΟΚ δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις κυρώσεις που αφορούν τον ίδιο τον οδηγό και όχι αποκλειστικά το όχημα.

Αν η διάσχιση της διπλής γραμμής συνδυαστεί με επικίνδυνη προσπέραση, πρόκληση ατυχήματος ή άλλη σοβαρή παραβίαση του ΚΟΚ, οι κυρώσεις μπορεί να είναι σημαντικά βαρύτερες, καθώς εφαρμόζονται και οι αντίστοιχες διατάξεις για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Γιατί θεωρείται τόσο σοβαρή παράβαση;

Οι διπλές συνεχείς γραμμές τοποθετούνται σε σημεία όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη ή όπου οι συνθήκες καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Στροφές, ανηφόρες, κατηφόρες και τμήματα δρόμων με αυξημένο κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης είναι μερικά από τα σημεία όπου συναντώνται συχνότερα. Για τον λόγο αυτό η παραβίασή τους αντιμετωπίζεται αυστηρά από τη νομοθεσία.