Πόσο καύσιμο θα σπαταλήσεις στο μποτιλιάρισμα του Πάσχα;

Στην έξοδο του Πάσχα, το καύσιμο δεν καίγεται απλώς πιο γρήγορα. Καίγεται άσκοπα, μέσα σε ουρές και «νεκρούς» χρόνους, κάνοντας κάθε χιλιόμετρο λίγο ακριβότερο.

Οι δρόμοι γεμίζουν, τα διόδια καθυστερούν, οι εθνικές «φρακάρουν» και το ταξίδι που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι μια χαλαρή απόδραση μετατρέπεται σε μια δοκιμασία υπομονής. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο ο χρόνος. Είναι το πόσο καύσιμο καταναλώνεις χωρίς ουσιαστικά να κινείσαι.

Το «σταμάτα-ξεκίνα» που ανεβάζει την κατανάλωση

Σε ιδανικές συνθήκες, ένα σύγχρονο αυτοκίνητο βενζίνης μπορεί να κινηθεί στην πόλη με περίπου 6,5 έως 7,5 lt/100 km. Σε ανοιχτό δρόμο, η κατανάλωση πέφτει ακόμη χαμηλότερα, καθώς ο κινητήρας λειτουργεί σε σταθερό φορτίο και αποδοτικό εύρος στροφών. Στο μποτιλιάρισμα όμως, όλα αυτά καταρρέουν. Το συνεχές σταμάτα-ξεκίνα, οι μικρές μετακινήσεις λίγων μέτρων, τα απότομα πατήματα στο γκάζι για να καλύψεις κενά και το ρελαντί που «γράφει» κατανάλωση χωρίς να διανύεις απόσταση, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η κατανάλωση ανεβαίνει δραματικά. Δεν μιλάμε για μια μικρή αύξηση. Μιλάμε για έως και 60% ή ακόμη και διπλασιασμό σε ακραίες περιπτώσεις. Ένα αυτοκίνητο που υπό φυσιολογικές συνθήκες καίει 7 lt/100 km, μπορεί εύκολα να φτάσει τα 11 ή ακόμη και 12 lt/100 km μέσα σε βαριά κίνηση. Και αυτό χωρίς να έχεις αυξήσει ταχύτητα ή να οδηγείς επιθετικά. Απλώς επειδή… δεν κινείσαι σωστά.

Πόσο μεταφράζεται αυτό σε χρήματα;

Ας το βάλουμε σε πραγματικά δεδομένα, γιατί εκεί φαίνεται το πρόβλημα. Με τιμή βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ένα αυτοκίνητο που καίει 7 lt/100 km κοστίζει περίπου 14 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Στο μποτιλιάρισμα όμως, με κατανάλωση στα 12 lt/100 km, το ίδιο αυτοκίνητο ανεβαίνει στα 24 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή, πληρώνεις σχεδόν τα διπλά για να πας… πιο αργά. Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που συχνά αγνοούμε. Στην πράξη, δεν κάνεις καν 100 χιλιόμετρα. Μπορεί να διανύσεις 20 ή 30 χιλιόμετρα σε μία ώρα, αλλά το αυτοκίνητο να έχει κάψει καύσιμο σαν να έχεις κάνει διπλάσια απόσταση. Το trip computer μπορεί να γράφει μέση κατανάλωση, αλλά το ρεζερβουάρ «αδειάζει» με ρυθμούς που δεν συνάδουν με την πραγματική απόσταση.

Γιατί το καύσιμο «χάνεται» στο μποτιλιάρισμα;

Η εξήγηση είναι καθαρά μηχανολογική. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι πιο αποδοτικός όταν λειτουργεί σε σταθερές συνθήκες. Στο μποτιλιάρισμα όμως, δουλεύει συνεχώς εκτός ιδανικού εύρους. Κάθε φορά που ξεκινάς από στάση, απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου για να μετακινηθεί το βάρος του αυτοκινήτου. Κάθε μικρή επιτάχυνση είναι ενεργειακά «ακριβή». Και κάθε δευτερόλεπτο στο ρελαντί είναι καθαρή κατανάλωση χωρίς όφελος. Αν προσθέσεις και το air condition, που είναι σχεδόν δεδομένο σε ανοιξιάτικες εξορμήσεις, τότε η επιβάρυνση αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Ο κινητήρας καλείται να καλύψει και τις ανάγκες ψύξης της καμπίνας, αυξάνοντας το φορτίο του. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που καίει συνεχώς καύσιμο χωρίς να παράγει αντίστοιχη μετακίνηση.

Υπάρχει διαφορά ανά τύπο κινητήρα;

Ναι, και είναι πιο σημαντική απ’ όσο νομίζεις. Τα υβριδικά μοντέλα έχουν σαφές πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να κινηθούν για μικρές αποστάσεις με ηλεκτρική ενέργεια ή να σβήνουν τον θερμικό κινητήρα σε στάση. Αυτό σημαίνει ότι στο μποτιλιάρισμα περιορίζουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου. Αντίθετα, τα συμβατικά βενζινοκίνητα μοντέλα συνεχίζουν να καίνε στο ρελαντί, ενώ τα diesel αντιμετωπίζουν επιπλέον πρόβλημα με το DPF σε τέτοιες συνθήκες. Τα παλαιότερα αυτοκίνητα, χωρίς σύγχρονα συστήματα διαχείρισης, είναι αυτά που επιβαρύνονται περισσότερο. Με απλά λόγια, όσο πιο «παραδοσιακό» είναι το σύστημα κίνησης, τόσο πιο ακριβά πληρώνεις το μποτιλιάρισμα σε καύσιμο.

Και τα υπόλοιπα;

Πέρα από το καύσιμο, το μποτιλιάρισμα επιβαρύνει και άλλα σημεία του αυτοκινήτου, αλλά αυτό είναι μια παράλληλη ιστορία. Ο συμπλέκτης, τα φρένα, η μπαταρία και το σύστημα ψύξης δουλεύουν πιο έντονα σε αυτές τις συνθήκες, αυξάνοντας τη φθορά και το πιθανό κόστος συντήρησης. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν είναι τόσο άμεσα «ορατό» όσο το καύσιμο που καίγεται εκείνη τη στιγμή.

Τι σημαίνει αυτό για την έξοδο του Πάσχα;

Αν σχεδιάζεις ταξίδι τις ημέρες του Πάσχα, το μποτιλιάρισμα δεν είναι απλώς μια ταλαιπωρία. Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να ανεβάσει σημαντικά το συνολικό κόστος μετακίνησης. Η πραγματική εικόνα είναι απλή: όσο περισσότερη ώρα μένεις κολλημένος, τόσο περισσότερο καύσιμο καίς χωρίς λόγο. Και σε μια περίοδο όπου οι τιμές παραμένουν υψηλές, αυτό μεταφράζεται άμεσα σε χρήμα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μια διαδρομή μπορεί να κοστίσει έως και 30% περισσότερο μόνο και μόνο λόγω κίνησης. Και αυτό χωρίς να αλλάξεις τίποτα στον τρόπο που οδηγείς. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Το μποτιλιάρισμα δεν σε καθυστερεί απλώς. Σε κάνει να πληρώνεις περισσότερο για να πας πιο αργά. Και αυτό, ειδικά στο Πάσχα, είναι ίσως το πιο «ακριβό» κομμάτι του ταξιδιού.

