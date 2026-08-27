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Πόσο κοντά σε STOP, φανάρι ή γωνία επιτρέπεται να παρκάρεις;

ΠΕΜΠΤΗ | 27.08.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Το παρκάρισμα λίγα μέτρα πριν από μια διασταύρωση ή ένα STOP μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, όμως ο ΚΟΚ προβλέπει συγκεκριμένες και διαφορετικές αποστάσεις.

Η αναζήτηση θέσης στάθμευσης στις ελληνικές πόλεις δεν είναι εύκολη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε κενό στο οδόστρωμα αποτελεί και νόμιμη θέση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κοντά σε πινακίδες STOP, φωτεινούς σηματοδότες και γωνίες δρόμων, καθώς ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας καθορίζει ελάχιστες αποστάσεις. Οι κανόνες περιλαμβάνονται στο άρθρο 38 του ισχύοντος ΚΟΚ, δηλαδή στον Ν. 5209/2025. Μάλιστα, οι συγκεκριμένες απαγορεύσεις δεν αφορούν μόνο τη στάθμευση, αλλά και τη στάση. Επομένως, ούτε η ολιγόλεπτη παραμονή ούτε η ενεργοποίηση των αλάρμ μετατρέπουν μια απαγορευμένη θέση σε νόμιμη.

Πόσα μέτρα από το STOP επιτρέπεται το παρκάρισμα

Η στάση και η στάθμευση απαγορεύονται σε απόσταση μικρότερη από 12 μέτρα από πινακίδα STOP. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για τις πινακίδες υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας. Ο οδηγός πρέπει, επομένως, να αφήσει τουλάχιστον 12 μέτρα από την πινακίδα πριν σταθμεύσει. Η απαγόρευση δεν σχετίζεται μόνο με το αν το αυτοκίνητο βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το STOP. Ένα όχημα μπορεί να περιορίζει την ορατότητα της πινακίδας ή να κρύβει τα οχήματα και τους πεζούς που πλησιάζουν στη διασταύρωση. Ακόμη και αν έχει τηρηθεί η απόσταση, απαγορεύεται να σταθμεύσει κανείς σε θέση από την οποία το αυτοκίνητο κρύβει την πινακίδα από τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Η απόσταση από το φανάρι

Μεγαλύτερο είναι το περιθώριο που προβλέπεται κοντά στους φωτεινούς σηματοδότες. Ο ΚΟΚ απαγορεύει τη στάση και τη στάθμευση σε απόσταση μικρότερη από 20 μέτρα από φανάρι. Ο συγκεκριμένος κανόνας εξασφαλίζει ότι οι οδηγοί μπορούν να διακρίνουν εγκαίρως τον σηματοδότη και ότι διατηρείται ελεύθερος ο απαραίτητος χώρος πριν από τη διασταύρωση. Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, ιδιαίτερα αν είναι SUV ή επαγγελματικό όχημα, μπορεί να καλύψει πλήρως το φανάρι για όσους κινούνται πίσω ή δίπλα του. Υπάρχουν ορισμένες ειδικές εξαιρέσεις, στις οποίες οι αποστάσεις από φανάρια και STOP μπορούν να μειωθούν στο μισό. Αυτό ισχύει όταν η στάθμευση γίνεται μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένες εσοχές στάθμευσης ή όταν ο υπολειπόμενος χώρος έχει διατεθεί επίσημα από την αρμόδια αρχή για μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα και ποδήλατα. Δεν αρκεί, συνεπώς, να υπάρχει απλώς αρκετός χώρος ή να σταθμεύουν ήδη άλλα αυτοκίνητα. Η εξαίρεση πρέπει να προκύπτει από την επίσημη διαμόρφωση και τη σήμανση της θέσης.

Πόσο μακριά πρέπει να είναι το αυτοκίνητο από τη γωνία

Στις γωνίες των δρόμων ο ΚΟΚ προβλέπει ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα από την τομή των ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεών τους. Οι ρυμοτομικές γραμμές είναι, με απλά λόγια, οι γραμμές που καθορίζουν τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων. Σε μια συνηθισμένη διασταύρωση αντιστοιχούν πρακτικά στη νοητή προέκταση των πλευρών της γωνίας και όχι απαραίτητα στο σημείο όπου τελειώνει η καμπύλη του πεζοδρομίου. Υπάρχει όμως και δεύτερη, αυστηρότερη πρόβλεψη: στις εισόδους και εξόδους οδικών κόμβων απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος. Στην πράξη, λοιπόν, δεν είναι πάντα ασφαλές να θεωρούμε ότι αρκούν πέντε μέτρα από το ορατό τελείωμα της γωνίας. Όταν πρόκειται για την είσοδο ή την έξοδο διασταύρωσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κανόνας των 10 μέτρων. Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι η αντίληψη ότι η ενεργοποίηση των φώτων έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την προσωρινή στάση. Τα αλάρμ απλώς ειδοποιούν τους υπόλοιπους οδηγούς και δεν ακυρώνουν τις απαγορεύσεις του ΚΟΚ. Το ίδιο ισχύει ακόμη και όταν ο οδηγός βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Εφόσον το όχημα έχει ακινητοποιηθεί σε σημείο όπου απαγορεύεται και η στάση, η παράβαση μπορεί να βεβαιωθεί ανεξάρτητα από τη διάρκειά της.

Ποιο είναι το πρόστιμο

Οι παραβάσεις που αφορούν τις αποστάσεις από STOP, φωτεινούς σηματοδότες, γωνίες και εισόδους ή εξόδους κόμβων κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1-Α. Για αυτές προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του νέου ΚΟΚ. Εάν, όμως, το σταθμευμένο όχημα παρεμποδίζει την κυκλοφορία, τα αρμόδια όργανα μπορούν να το ακινητοποιήσουν με ειδικό μηχανισμό ή να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή του με γερανό. Τα έξοδα μεταφοράς και φύλαξης επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του αυτοκινήτου. Ο ασφαλής κανόνας είναι ξεκάθαρος: 12 μέτρα από STOP, 20 μέτρα από φανάρι και ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, όπου μπορεί να εφαρμόζεται τόσο το όριο των 5 όσο και εκείνο των 10 μέτρων. Οι σχετικές προβλέψεις καταγράφονται στο άρθρο 38 του Ν. 5209/2025, ενώ το πρόστιμο της κατηγορίας Ε1-Α ορίζεται στο άρθρο 108 του ΚΟΚ.

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Tags
#Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας#παρκάρισμα#Πινακίδα STOP#φανάρι
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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