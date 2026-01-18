quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο πραγματικά κοστίζει σε βενζίνη η λάθος πίεση στα ελαστικά;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
poso-pragmatika-kostizei-se-venzini-i-lathos-piesi-sta-elastika-789708

Πώς η λάθος πίεση στα ελαστικά αυξάνει την κατανάλωση και αδειάζει το πορτοφόλι του οδηγού με επιβάρυνση μέχρι και 150 ευρώ σε ετήσια βάση

Η πίεση των ελαστικών είναι από τους πιο παραμελημένους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου. Οι περισσότεροι οδηγοί ρίχνουν το βάρος στο στιλ οδήγησης ή στην κίνηση, όμως η πραγματικότητα είναι πως ένα ελαστικό με χαμηλή πίεση μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αντίσταση κύλισης και να επιβαρύνει τον κινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη κατανάλωση, περισσότερα έξοδα και μειωμένη ασφάλεια.

Το ερευνητικό κέντρο Oak Ridge National Laboratory στην πολιτεία Τενεσί των ΗΠΑ το δοκίμασε στην πράξη με αξιόπιστα εποπτικά μέσα και πραγματικές συνθήκες και διαπίστωσε τα εξής: η μείωση της πίεσης κατά 25% οδηγεί σε 2–3% αύξηση κατανάλωσης, ενώ όταν η πίεση πέσει στο 50% της προτεινόμενης, η απώλεια απόδοσης εκτοξεύεται στο 5–10%. Αυτά τα ποσοστά μεταφράζονται σε πραγματικό κόστος για τον οδηγό — και μάλιστα σε ετήσια βάση.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι ως ποσοστό το 50% μειωμένη πίεση στα ελαστικά μπορεί να ακούγεται υπερβολικό αλλά δεν είναι σπάνιο, με τους οδηγούς να προσαρμόζονται σταδιακά στο πως συμπεριφέρεται το όχημα τους και να μην αντιλαμβάνονται το γεγονός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόσο καύσιμο χάνεται στην πράξη;

Για να δούμε τι σημαίνουν αυτά τα ποσοστά στην καθημερινότητα, χρησιμοποιούμε ένα τυπικό παράδειγμα:

  • Μέση κατανάλωση: 7,5 L/100 km
  • Τιμή βενζίνης: 1,712 €/L (δεδομένα από Ελλάδα, 15/01/2026)
  • Ετήσια χιλιομετρική κάλυψη: 12.000 km
  • Συνολική κατανάλωση στα 12.000 km: 900 λίτρα

Πίεση μειωμένη κατά 25% (απώλεια 2–3%)

  • 2% αύξηση κατανάλωσης → +18 λίτρα → 30,82 €
  • 3% αύξηση κατανάλωσης → +27 λίτρα → 46,23 €

Ετήσια επιβάρυνση: 30,82–46,23 €

Πίεση μειωμένη κατά 50% (απώλεια 5–10%)

  • 5% αύξηση κατανάλωσης → +45 λίτρα → 77,04 €
  • 10% αύξηση κατανάλωσης → +90 λίτρα → 154,08 €

Ετήσιο κόστος: 77,04–154,08 €

Με άλλα λόγια, η αμέλεια στην πίεση μπορεί να κοστίσει όσο ένα μικρό σέρβις  κάθε χρόνο.

Γιατί πέφτει η πίεση και γιατί τον χειμώνα είναι χειρότερα

Η πίεση των ελαστικών μειώνεται φυσιολογικά με την πτώση της θερμοκρασίας. Για κάθε 10°C που πέφτει η θερμοκρασία, η πίεση μειώνεται κατά 1–2 PSI. Αυτός είναι και ο λόγος που οι οδηγοί βλέπουν συχνότερα προειδοποιήσεις TPMS τους χειμερινούς μήνες, ακόμη κι αν δεν υπάρχει διαρροή.

Μήπως να τα φουσκώσω παραπάνω για οικονομία;

Η ιδέα ότι η υπερβολική πίεση μειώνει την κατανάλωση είναι διαδεδομένη, αλλά δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη. Σε δοκιμή με 40% υψηλότερη πίεση, η βελτίωση στην κατανάλωση ήταν μόλις 0,12% — πρακτικά αμελητέα.

Αντίθετα, η υπερβολική πίεση:

  • μειώνει την πρόσφυση
  • αυξάνει τον κίνδυνο αστοχίας
  • φθείρει το πέλμα στο κέντρο
  • κάνει το αυτοκίνητο πιο νευρικό και άβολο

Οι κατασκευαστές ορίζουν την πίεση με βάση ασφάλεια, άνεση, φθορά και οικονομία. Οτιδήποτε πέρα από αυτό το εύρος είναι απλώς ρίσκο.

Τι κρατάμε

  • Η χαμηλή πίεση αυξάνει την κατανάλωση κατά 2–10%, ανάλογα με το πόσο έχει πέσει.
  • Σε ετήσια βάση, το κόστος κυμαίνεται από 30 έως 150+ ευρώ.
  • Η πίεση πέφτει φυσιολογικά με το κρύο, άρα χρειάζεται συχνός έλεγχος.
  • Η υπερβολική πίεση δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος και μειώνει την ασφάλεια.
  • Η σωστή πίεση είναι από τους πιο απλούς και οικονομικούς τρόπους εξοικονόμησης καυσίμου
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
