ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πότε καις λιγότερο καύσιμο; Όταν «ρολάρεις» με ταχύτητα ή με νεκρά;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Πως η σύγχρονη τεχνολογία βοηθά στην μείωση της κατανάλωσης και ποια πρακτική είναι πιο ασφαλής

Το συγκεκριμένο ερώτημα σίγουρα έχει απασχολήσει όλους του οδηγούς, ειδικά εκείνους που επιδίδονται σε οικονομική οδήγηση. Το να σηκώνεις το πόδι από το γκάζι και το αυτοκίνητο να ρολάρει όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, είναι μια από τις συμβουλές που δίνονται για να μειωθεί η κατανάλωση του καυσίμου. Ωστόσο, εδώ μπαίνει ένα νέο ζήτημα: πρέπει να το κάνει με ταχύτητα στο κιβώτιο ή να επιλέγεις νεκρά;

Για να ξεκαθαρίσουμε το πεδίο από νωρίς, η απάντηση είναι ότι αν θες μηδενική κατανάλωση όταν το αυτοκίνητο «ρολάρει», το σωστό είναι να το κάνεις με ταχύτητα στο κιβώτιο. Αυτή είναι η πιο αποδοτική επιλογή, τόσο σε επίπεδο κατανάλωσης όσο και σε επίπεδο ελέγχου και αν θες να μάθεις το γιατί, συνέχισε την ανάγνωση του άρθρου.

Πώς λειτουργεί το σύστημα στους σύγχρονους κινητήρες

Οι κινητήρες με ηλεκτρονικό ψεκασμό διαθέτουν ένα σύστημα που ενεργοποιείται όταν αφήσεις τελείως το γκάζι ενώ έχεις σχέση στο κιβώτιο. Το σύστημα αυτό διακόπτει πλήρως την παροχή καυσίμου, αφού ο κινητήρας συνεχίζει να περιστρέφεται από την κίνηση των τροχών.

Αυτό σημαίνει ότι, σε αυτές τις συνθήκες, η κατανάλωση καυσίμου μηδενίζεται. Ο κινητήρας λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται καύσιμο, κάτι που παλαιότερα δεν ίσχυε.

Όταν βάλεις νεκρά, ο κινητήρας αποσυνδέεται από τους τροχούς και πρέπει να διατηρηθεί σε λειτουργία μόνος του. Για να το πετύχει αυτό, ο εγκέφαλος ψεκάζει καύσιμο ώστε να κρατήσει το ρελαντί σταθερό.

Έτσι, ακόμα κι αν το αυτοκίνητο ρολάρει ελεύθερα, υπάρχει συνεχής –έστω μικρή– κατανάλωση.

Eν ολίγοις, δεν υπάρχει ποτέ η συνθήκη μηδενικής κατανάλωσης που συμβαίνει όταν αφήνεις ταχύτητα μέσα. Η ουσία είναι απλή, στη μία περίπτωση δεν καταναλώνεται καύσιμο, ενώ στην άλλη υπάρχει σταθερή, χαμηλή κατανάλωση.

Σε μικρές αποστάσεις η διαφορά είναι προφανώς αμελητέα, αφού μιλάμε για ανάγκες καυσίμου σε συνθήκες ρελαντί. Ωστόσο για κάποιον που γράφει πολλά χιλιόμετρα καθημερινά σε ανοικτούς δρόμους, η διαφορά μπορεί να είναι μετρήσιμη σε μήκος χρόνου.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δεν είναι μόνο η κατανάλωση, είναι και θέμα ασφάλειας

Πέρα από την κατανάλωση, υπάρχει ένα ακόμη πιο κρίσιμο στοιχείο που αφορά τον έλεγχος του αυτοκινήτου. Με ταχύτητα στο κιβώτιο, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του το φρένο κινητήρα, το οποίο βοηθά στην επιβράδυνση χωρίς υπερβολική χρήση των φρένων.

Αντίθετα, με νεκρά, το αυτοκίνητο κινείται χωρίς καμία μηχανική αντίσταση από τον κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι η επιβράδυνση επαφίεται αποκλειστικά στα φρένα, ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί άμεση απόκριση από τον κινητήρα και επιτάχυνση για κάποιο λόγο, προφανώς αυτό γίνεται πιο άμεσα όταν ήδη υπάρχει σχέση στο κιβώτιο.

Αλλιώς μας τα λέγανε παλιά

Σα παλιότερες εποχές, η συμβουλή για το συγκεκριμένο θέμα ήταν να επιλέγει κανείς νεκρά σε περίπτωση «ρολαρίσματος» και αυτό δεν ήταν απαραίτητα λάθος. Είχε να κάνει με την τροφοδοσία των τότε αυτοκινήτων που γινόταν μέσω καρμπυρατέρ. Λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών αυτού του τύπου τροφοδοσίας ο κινητήρας συνέχιζε να καταναλώνει καύσιμο όταν υπήρχε σχέση στο κιβώτιο οπότε το ρολάρισμα με νεκρά μπορούσε να έχει κάποιο όφελος στην κατανάλωση.

Όμως, με την έλευση των συγχρόνων ηλεκτρονικών συστημάτων ψεκασμού, τους αισθητήρες και τους εγκεφάλους, τα πράγματα άλλαξαν ριζικά και οι παλιές αυτές πεποιθήσεις, έχουν μείνει να αναπαράγονται από μερικούς σαν ένα κομμάτι του παρελθόντος.

Να το κλείσουμε…

Στη σύγχρονη οδήγηση, το να αφήνεις ταχύτητα μέσα δεν είναι μόνο πιο οικονομικό, αλλά και πιο σωστό οδηγικά. Το αυτοκίνητο παραμένει ελεγχόμενο, το σύστημα λειτουργεί αποδοτικά και η κατανάλωση μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

Τι κρατάμε;

• Με ταχύτητα και χωρίς γκάζι, ο κινητήρας δεν καίει καύσιμο

• Με νεκρά, υπάρχει συνεχής κατανάλωση για το ρελαντί

• Το ρολάρισμα με ταχύτητα είναι πιο αποδοτικό

• Προσφέρει καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ασφάλεια

• Η αντίληψη υπέρ των νεκρών ανήκει σε παλαιότερες εποχές

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Καλοκαίρι και αυτοκίνητο: Ποια είναι η ιδανική ώρα για ταξίδι με την πιο χαμηλή κατανάλωση;

