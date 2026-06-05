Πότε κάνω ευθυγράμμιση και πότε ζυγοστάθμιση σε ένα αυτοκίνητο: Ποιες είναι οι διαφορές;

Ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση: Στις πρότειναν, τις πλήρωσες, τις έκανες, αλλά τι ακριβώς κάνουν και πόσο σημαντικές εργασίες είναι για το αυτοκίνητό σου;

Άμα οδηγείς χρόνια αυτοκίνητο δύσκολα δεν έχεις ακούσει για τους όρους ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση, οι οποίοι συνήθως πάνε «χέρι-χέρι». Ωστόσο, αρκετοί απλώς ακούνε τυφλά τον μηχανικό τους και περιορίζονται στο να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να πληρώσουν και να πουν ευχαριστώ χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς τι είναι οι εν λόγω εργασίες.

Παρότι πραγματοποιούνται συχνά μαζί, πρόκειται για διαφορετικές διαδικασίες που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και έχουν ως στόχο να προστατέψουν τόσο τη ζωή σου, αλλά και την… τσέπη σου.

Τι είναι η ζυγοστάθμιση;

Η ζυγοστάθμιση αφορά την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους στους τροχούς και τα ελαστικά. Όταν ένας τροχός δεν είναι σωστά ζυγοσταθμισμένος, μπορεί να εμφανιστούν κραδασμοί στο τιμόνι, στο αμάξωμα ή ακόμη και στα καθίσματα. Παράλληλα, η ανομοιόμορφη κατανομή βάρους προκαλεί αυξημένη φθορά στα ελαστικά και μπορεί με την πάροδο του χρόνου να επιβαρύνει εξαρτήματα της ανάρτησης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα που περιστρέφει τον τροχό και εντοπίζει τυχόν ανισορροπίες. Στη συνέχεια ο τεχνικός τοποθετεί μικρά αντίβαρα στα κατάλληλα σημεία της ζάντας, ώστε να αποκατασταθεί η σωστή ισορροπία.

Ενδείξεις ότι το αυτοκίνητο χρειάζεται ζυγοστάθμιση είναι οι κραδασμοί κατά την οδήγηση ή η ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών. Αν το τιμόνι τρέμει, συνήθως το πρόβλημα εντοπίζεται στους εμπρός τροχούς, ενώ αν οι δονήσεις γίνονται περισσότερο αισθητές στο πίσω μέρος της καμπίνας, τότε πιθανότατα απαιτείται έλεγχος στους πίσω τροχούς.

Η ανισορροπία μπορεί να προκληθεί από φυσιολογική φθορά, χτυπήματα σε λακκούβες ή πεζοδρόμια, χρήση κιτ επισκευής ελαστικών ή ακόμη και από πολύμηνη ακινησία του οχήματος.

Τι είναι η ευθυγράμμιση;

Από την άλλη πλευρά, η ευθυγράμμιση αφορά τη σωστή ρύθμιση της ανάρτησης και της γεωμετρίας των τροχών. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι το όχημα κινείται ευθεία χωρίς να παρεκκλίνει προς τα δεξιά ή τα αριστερά και ότι οι τροχοί βρίσκονται στη σωστή γωνία σε σχέση με το οδόστρωμα.

Σε ένα αυτοκίνητο που χρειάζεται ευθυγράμμιση το τιμόνι συνήθως «τραβάει» προς τη μία πλευρά, παρουσιάζεται ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά ή δεν κινείται σε ευθεία γραμμή με το τιμόνι σε ευθεία θέση κατά την οδήγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ακουστούν ακόμη και «τσιρίγματα» από τα ελαστικά ή να παρατηρηθούν κραδασμοί κατά την επιτάχυνση.

Τέτοια φαινόμενα συχνά εμφανίζονται μετά από χτυπήματα στους τροχούς, ατυχήματα ή επισκευές σε εξαρτήματα της ανάρτησης.

Κάθε πότε πρέπει να ελέγχω το όχημά μου;

Οι ειδικοί συνιστούν έλεγχο τόσο της ευθυγράμμισης όσο και της ζυγοστάθμισης περίπου κάθε 10.000 χιλιόμετρα ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η τακτική συντήρηση συμβάλλει στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ελαστικών, στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και της άνεσης, αλλά και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Το σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται για εργασίες με σχετικά χαμηλό κόστος σε σχέση με τα προβλήματα που μπορούν να προλάβουν. Το μέσο συνολικό κόστος για ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση κυμαίνεται πράγματι μεταξύ 30 και 50 ευρώ για ένα κανονικό επιβατικό αυτοκίνητο, ένα μικρό ποσό που μπορεί να σας γλιτώσει από σημαντικά μεγαλύτερα έξοδα για ελαστικά, αναρτήσεις και λοιπά ανταλλακτικά στο μέλλον, αλλά και να σε προφυλάξει από την «κακιά την ώρα».