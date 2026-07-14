Πουλάω το αυτοκίνητό μου: Ο πληρέστερος οδηγός από την αγγελία μέχρι τη μεταβίβαση

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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να πουλήσεις με ασφάλεια το αυτοκίνητό σου, από την τιμή και την αγγελία έως την πληρωμή και τη μεταβίβαση.

Η πώληση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου δεν τελειώνει με τη δημοσίευση μιας αγγελίας και μια συμφωνία στην τιμή. Από την προετοιμασία και τη σωστή παρουσίαση του οχήματος μέχρι το test drive, την ασφαλή πληρωμή και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, κάθε βήμα χρειάζεται προσοχή ώστε ο πωλητής να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία χωρίς να εκτεθεί σε απάτες ή μελλοντικές εκκρεμότητες.

Ένα καθαρό και σωστά συντηρημένο αυτοκίνητο μπορεί να πουληθεί γρηγορότερα και ακριβότερα. Ωστόσο, εξίσου σημαντικά είναι η διαφάνεια απέναντι στον αγοραστή, η ασφαλής διαχείριση των χρημάτων και η επίσημη ολοκλήρωση της αλλαγής ιδιοκτησίας.

Στον οδηγό που ακολουθεί συγκεντρώνουμε όσα πρέπει να γνωρίζει ένας ιδιώτης που θέλει να πουλήσει το αυτοκίνητό του στην Ελλάδα: πώς διαμορφώνεται μια ρεαλιστική τιμή, τι πρέπει να περιλαμβάνει η αγγελία, πώς οργανώνεται με ασφάλεια η επίδειξη και ο τεχνικός έλεγχος, πότε παραδίδονται τα κλειδιά και ποια διαδικασία ισχύει για την ψηφιακή μεταβίβαση.

Προετοίμασε σωστά το αυτοκίνητο

Η πρώτη εντύπωση επηρεάζει σημαντικά τόσο το ενδιαφέρον που θα συγκεντρώσει η αγγελία όσο και την τελική τιμή πώλησης.

Το αυτοκίνητο πρέπει να παρουσιαστεί καθαρό, χωρίς προσωπικά αντικείμενα και χωρίς εύκολα διορθώσιμες φθορές που δημιουργούν την εντύπωση παραμέλησης. Ένα καλό πλύσιμο, ο καθαρισμός του εσωτερικού και η περιποίηση των πλαστικών και των καθισμάτων μπορούν να βελτιώσουν αισθητά την εικόνα του.

Ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να αξίζει ένας επαγγελματικός βιολογικός καθαρισμός. Παράλληλα, είναι λογικό να διορθωθούν μικρά και οικονομικά προβλήματα, όπως:

καμένες λάμπες,

φθαρμένοι υαλοκαθαριστήρες,

χαμηλή στάθμη υγρών,

έντονες μυρωδιές στην καμπίνα,

μικρές ζημιές σε τάσια ή πλαστικά,

προειδοποιητικές ενδείξεις που οφείλονται σε εύκολα επιλύσιμο πρόβλημα.

Αντίθετα, δεν είναι πάντοτε οικονομικά συμφέρον να προχωρήσετε σε ακριβές επισκευές λίγο πριν από την πώληση. Αν υπάρχει σοβαρό μηχανικό ή αισθητικό πρόβλημα, πρέπει να το γνωστοποιήσετε ξεκάθαρα και να το λάβετε υπόψη στην τιμή.

Συγκέντρωσε το ιστορικό και τα έγγραφα

Ένα πλήρες ιστορικό συντήρησης αυξάνει την εμπιστοσύνη του αγοραστή και μπορεί να δικαιολογήσει υψηλότερη τιμή σε σχέση με ένα παρόμοιο αυτοκίνητο χωρίς αποδεικτικά.

Πριν δημοσιεύσετε την αγγελία, συγκεντρώστε:

το βιβλίο συντήρησης,

τιμολόγια ή αποδείξεις από service και επισκευές,

δελτία ΚΤΕΟ,

κάρτα ελέγχου καυσαερίων, όπου απαιτείται,

αποδείξεις αλλαγής ελαστικών,

στοιχεία για αλλαγή ιμάντα ή καδένας χρονισμού,

αποδείξεις για επισκευές κιβωτίου, συμπλέκτη ή συστήματος πέδησης,

δεύτερο κλειδί,

εγχειρίδια χρήσης,

τυχόν εργοστασιακή ή πρόσθετη εγγύηση.

Στα ηλεκτρικά και plug-in hybrid αυτοκίνητα είναι χρήσιμο να υπάρχουν τα καλώδια φόρτισης, πληροφορίες για την κατάσταση της μπαταρίας και αποδείξεις σχετικών ελέγχων ή εργασιών.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν όλα υποχρεωτικά δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση. Αποδεικνύουν, όμως, ότι το όχημα έχει συντηρηθεί και ότι ο πωλητής δεν προσπαθεί να κρύψει το ιστορικό του.

Πώς βρίσκεις τη σωστή τιμή

Η τιμολόγηση είναι ένα από τα δυσκολότερα σημεία της διαδικασίας. Μια υπερβολικά υψηλή τιμή μπορεί να κρατήσει την αγγελία στάσιμη για μήνες. Μια πολύ χαμηλή τιμή μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη πώληση, αλλά και σε σημαντική οικονομική απώλεια.

Ξεκινήστε με έρευνα σε αντίστοιχες αγγελίες. Μην εξετάζετε μόνο το μοντέλο και το έτος. Συγκρίνετε:

κινητήρα και ισχύ,

κιβώτιο,

έκδοση εξοπλισμού,

χιλιόμετρα,

αριθμό ιδιοκτητών,

κατάσταση αμαξώματος και καμπίνας,

ιστορικό συντήρησης,

ηλικία ελαστικών,

ύπαρξη εγγύησης,

τυχόν ζημιές ή επισκευές,

περιοχή στην οποία πωλείται.

Να θυμάστε ότι οι τιμές στις αγγελίες είναι ζητούμενες και όχι απαραίτητα οι τιμές στις οποίες ολοκληρώνονται οι συναλλαγές.

Μπορείτε να ορίσετε ένα μικρό περιθώριο διαπραγμάτευσης πάνω από το ποσό που θέλετε να εισπράξετε. Ένα περιθώριο της τάξης του 5%-10% χρησιμοποιείται συχνά ως ενδεικτική πρακτική, αλλά δεν αποτελεί κανόνα. Αν η αρχική τιμή είναι φανερά εκτός αγοράς, το αυτοκίνητο μπορεί να μη συγκεντρώσει καν σοβαρές προτάσεις.

Πού δημοσιεύεται η αγγελία

Η αγγελία μπορεί να δημοσιευτεί σε εξειδικευμένες πλατφόρμες αυτοκινήτου, στο Facebook Marketplace και σε θεματικές ομάδες που ασχολούνται με συγκεκριμένη μάρκα ή μοντέλο.

Το Car.gr αποτελεί μία από τις πιο καθιερωμένες πλατφόρμες αγγελιών αυτοκινήτου στην Ελλάδα και προσφέρει μεγάλο αριθμό φίλτρων, ώστε ο ενδιαφερόμενος να συγκρίνει εύκολα αντίστοιχα οχήματα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να φέρουν πρόσθετη προβολή, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Οι λογαριασμοί μπορεί να είναι ψεύτικοι, ενώ οι προσπάθειες phishing και εξαπάτησης είναι συχνότερες.

Για να περιορίσετε τις ενοχλητικές κλήσεις, μπορείτε να:

ορίσετε συγκεκριμένες ώρες επικοινωνίας,

χρησιμοποιήσετε ξεχωριστό αριθμό καρτοκινητής,

ζητάτε αρχικά επικοινωνία μέσω μηνύματος,

μην αναρτάτε ακριβή διεύθυνση κατοικίας.

Ποιες φωτογραφίες χρειάζεται η αγγελία

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι καθαρές, φωτεινές και αντιπροσωπευτικές της πραγματικής κατάστασης.

Φωτογραφίστε το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε καθαρό και ουδέτερο χώρο. Αποφύγετε τα έντονα φίλτρα και την υπερβολική επεξεργασία, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν καχυποψία.

Η αγγελία καλό είναι να περιλαμβάνει φωτογραφίες από:

εμπρός και πίσω όψη,

τις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος,

τις δύο πλευρές,

ζάντες και ελαστικά,

τα εμπρός και πίσω καθίσματα,

το ταμπλό και την κεντρική κονσόλα,

το καντράν με τα χιλιόμετρα,

τον χώρο αποσκευών,

τον χώρο του κινητήρα,

τυχόν εμφανείς φθορές.

Μην εμφανίζετε στις φωτογραφίες έγγραφα με προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, αριθμούς ταυτότητας ή ολόκληρο τον αριθμό πλαισίου.

Η απόκρυψη της πινακίδας στις φωτογραφίες αποτελεί επίσης μια λογική προφύλαξη.

Τι γράφουμε στην περιγραφή

Μια καλή περιγραφή δεν χρειάζεται υπερβολές. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη και ειλικρινής.

Αναφέρετε:

ακριβές μοντέλο και έκδοση,

ημερομηνία πρώτης άδειας,

πραγματικά χιλιόμετρα,

κινητήρα και κιβώτιο,

σημαντικά στοιχεία εξοπλισμού,

πρόσφατες εργασίες συντήρησης,

ηλικία και κατάσταση ελαστικών,

ημερομηνία τελευταίου ΚΤΕΟ,

αριθμό κλειδιών,

γνωστές φθορές ή μηχανικά προβλήματα,

αν έχει υπάρξει σοβαρό ατύχημα ή επισκευή.

Μην χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς όπως «ατρακάριστο» ή «άβαφο», αν δεν είστε απολύτως βέβαιοι ότι μπορείτε να τους υποστηρίξετε.

Η διαφάνεια προστατεύει και τις δύο πλευρές. Ένας ενδιαφερόμενος που ανακαλύπτει κατά τον έλεγχο κάτι που αποκρύφθηκε πιθανότατα θα αποχωρήσει ή θα ζητήσει πολύ μεγαλύτερη έκπτωση.

Πώς οργανώνεται με ασφάλεια η επίδειξη

Τα ραντεβού πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε δημόσια και πολυσύχναστα σημεία. Αποφύγετε να δίνετε εξαρχής τη διεύθυνση του σπιτιού ή του χώρου όπου φυλάσσεται μόνιμα το αυτοκίνητο.

Ενημερώστε κάποιον δικό σας άνθρωπο για το ραντεβού και, όταν είναι δυνατόν, ζητήστε του να βρίσκεται μαζί σας.

Πριν από το test drive:

ζητήστε να δείτε ισχύουσα άδεια οδήγησης,

ελέγξτε αν η κατηγορία της άδειας καλύπτει το όχημα,

κρατήστε μαζί σας τα κλειδιά και τα έγγραφα που δεν χρειάζονται,

μη δώσετε το αυτοκίνητο για δοκιμή χωρίς να είστε μέσα,

ελέγξτε τους όρους του ασφαλιστηρίου σας.

Ορισμένα ασφαλιστήρια μπορεί να έχουν ειδικούς όρους ή επιβαρύνσεις για νέους οδηγούς, οδηγούς μικρής ηλικίας ή άτομα με λίγα χρόνια κατοχής διπλώματος.

Κατά τη δοκιμή, καθίστε στη θέση του συνοδηγού και επιλέξτε μια ασφαλή, σύντομη διαδρομή που περιλαμβάνει αστική κίνηση και, αν είναι εφικτό, ένα πιο γρήγορο τμήμα δρόμου.

Ο τεχνικός έλεγχος πριν από την αγορά

Ένας σοβαρός υποψήφιος αγοραστής είναι εύλογο να ζητήσει έλεγχο σε συνεργείο ή σε ανεξάρτητο φορέα που εμπιστεύεται.

Οι δύο πλευρές πρέπει να συμφωνήσουν εκ των προτέρων:

το συνεργείο,

την ημέρα και την ώρα,

το εύρος του ελέγχου,

ποιος καλύπτει το κόστος.

Συνήθως, τα έξοδα του προαγοραστικού ελέγχου επιβαρύνουν τον υποψήφιο αγοραστή. Ο πωλητής συνοδεύει το όχημα και παραμένει παρών στη διαδικασία.

Δεν χρειάζεται να παραδώσετε αυτοκίνητο και κλειδιά σε άγνωστο πρόσωπο ή συνεργείο χωρίς την παρουσία σας.

Ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει:

διαγνωστικό έλεγχο,

μέτρηση βαφής,

έλεγχο πλαισίου και αμαξώματος,

κινητήρα και κιβώτιο,

αναρτήσεις και φρένα,

διαρροές,

κατάσταση ελαστικών,

έλεγχο μπαταρίας σε EV ή PHEV.

Συμφωνία και προκαταβολή

Αν ο αγοραστής θέλει να δεσμεύσει το αυτοκίνητο, μπορεί να δοθεί προκαταβολή. Η συμφωνία πρέπει να καταγραφεί γραπτώς.

Το σχετικό έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

τα στοιχεία των δύο πλευρών,

αριθμό κυκλοφορίας και αριθμό πλαισίου,

συνολική συμφωνηθείσα τιμή,

ποσό προκαταβολής,

υπόλοιπο που απομένει,

προθεσμία ολοκλήρωσης,

τι συμβαίνει αν υπαναχωρήσει κάποια πλευρά,

ημερομηνία και υπογραφές.

Μην αρκεστείτε σε προφορική συμφωνία όταν καταβάλλεται χρήμα.

Ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό ή έγγραφη απόδειξη πληρωμής δεν αντικαθιστά την επίσημη μεταβίβαση, αλλά προσφέρει πρόσθετη απόδειξη για το τίμημα και τους όρους της συναλλαγής.

Πώς πληρώνεσαι με ασφάλεια

Ο βασικός πρακτικός κανόνας είναι ότι δεν παραδίδονται όχημα, κλειδιά και έγγραφα και δεν ολοκληρώνεται η μεταβίβαση πριν επιβεβαιωθεί οριστικά η πληρωμή.

Τραπεζική μεταφορά

Η τραπεζική μεταφορά είναι η ασφαλέστερη και πιο εύκολα αποδείξιμη επιλογή.

Η συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί:

μέσω e-banking,

μέσω άμεσης μεταφοράς, όταν το επιτρέπει το ποσό,

μέσα σε κατάστημα τράπεζας.

Μην εμπιστεύεστε screenshot, email ή μήνυμα που υποτίθεται ότι επιβεβαιώνει την κατάθεση. Ελέγξτε την πίστωση απευθείας από το δικό σας e-banking, στη δική σας συσκευή, ή ζητήστε επιβεβαίωση από την τράπεζα.

Τα ημερήσια όρια μεταφοράς διαφέρουν ανά τράπεζα. Για μεγαλύτερο ποσό μπορεί να χρειαστεί προηγούμενη αύξηση ορίου ή συναλλαγή σε κατάστημα.

Στην αιτιολογία της μεταφοράς μπορεί να αναγράφεται ότι πρόκειται για αγορά συγκεκριμένου οχήματος, μαζί με τον αριθμό κυκλοφορίας ή πλαισίου.

Μετρητά

Το γνωστό όριο των 500 ευρώ αφορά συναλλαγές πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις προς ιδιώτες και δεν πρέπει να εφαρμόζεται αυτομάτως σε μια ιδιωτική αγοραπωλησία αυτοκινήτου μεταξύ δύο φυσικών προσώπων. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση μεγάλου ποσού μετρητών δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους ασφάλειας, γνησιότητας και απόδειξης της συναλλαγής.

Αν συμφωνηθεί πληρωμή με μετρητά, προτιμήστε να γίνει μέσα σε τράπεζα, με άμεση καταμέτρηση, έλεγχο γνησιότητας και κατάθεση στον λογαριασμό σας πριν από τη μεταβίβαση.

Τραπεζική επιταγή

Η τραπεζική επιταγή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η εμφάνισή της και μόνο δεν αποδεικνύει ότι είναι γνήσια ή ότι θα πληρωθεί.

Ζητήστε επαλήθευση από την εκδότρια τράπεζα και μην παραδώσετε το όχημα πριν επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η διαθεσιμότητα του ποσού.

Οι πιο συνηθισμένες απόπειρες απάτης

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν κάποιος:

θέλει να αγοράσει το αυτοκίνητο χωρίς να το δει,

ισχυρίζεται ότι βρίσκεται στο εξωτερικό,

προσφέρει αμέσως ολόκληρη την τιμή χωρίς διαπραγμάτευση,

ζητά στοιχεία κάρτας για να «στείλει χρήματα»,

στέλνει σύνδεσμο μέσω SMS, Viber, WhatsApp ή email,

ζητά κωδικούς e-banking ή κωδικό μιας χρήσης,

ισχυρίζεται ότι πρέπει να πληρώσετε κάποιο τέλος για να απελευθερωθεί η κατάθεση,

στέλνει πλαστή απόδειξη μεταφοράς,

ζητά να του επιστρέψετε δήθεν παραπανίσιο ποσό.

Για να λάβετε χρήματα με τραπεζική μεταφορά, ο αγοραστής δεν χρειάζεται τους κωδικούς e-banking, τον αριθμό της κάρτας, το PIN ή τον κωδικό μιας χρήσης.

Μην ανοίγετε συνδέσμους που σας οδηγούν σε σελίδα τραπεζικής σύνδεσης και μην εγκαθιστάτε εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης.

Πότε μπορεί να γίνει ψηφιακά η μεταβίβαση

Η μεταβίβαση ΙΧ μπορεί να πραγματοποιηθεί ψηφιακά μέσω του gov.gr και της υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για την απλή ψηφιακή διαδικασία απαιτείται, μεταξύ άλλων:

πωλητής και αγοραστής να είναι φυσικά πρόσωπα,

να μεταβιβάζεται το 100% της κυριότητας,

το όχημα να βρίσκεται σε κίνηση,

να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας,

να υπάρχει ΚΤΕΟ σε ισχύ ή το όχημα να μην έχει ακόμη υποχρέωση,

να μην υπάρχει άλλη αίτηση μεταβίβασης σε εξέλιξη,

να μην υπάρχει ασυμβίβαστη παρακράτηση κυριότητας ή συγκεκριμένη παρατήρηση στην άδεια.

Πωλητής και αγοραστής χρειάζονται κωδικούς Taxisnet και επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η ψηφιακή μεταβίβαση βήμα προς βήμα

Η διαδικασία γίνεται ως εξής:

Ο πωλητής συνδέεται στην υπηρεσία με τους κωδικούς Taxisnet. Επιλέγει το όχημα που θέλει να μεταβιβάσει. Η πλατφόρμα ελέγχει αυτόματα αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Επιλέγει τη Διεύθυνση Μεταφορών που θα διαχειριστεί την αίτηση. Καταχωρίζει τον ΑΦΜ του αγοραστή. Ο αγοραστής λαμβάνει SMS και email. Συνδέεται με τους δικούς του κωδικούς και αποδέχεται τη συναλλαγή. Δηλώνει αν θα παραλάβει ο ίδιος ή εκπρόσωπός του τη νέα άδεια. Με την ολοκλήρωση, οι δύο πλευρές λαμβάνουν στη Θυρίδα Πολίτη τη σχετική ψηφιακή βεβαίωση.

Με τη βεβαίωση αυτή ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει και να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο στην Ελλάδα για διάστημα 30 ημερών.

Για να παραλάβει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, πρέπει να προσκομίσει στην επιλεγμένη Διεύθυνση Μεταφορών:

την παλιά άδεια κυκλοφορίας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από πωλητή και αγοραστή,

το αποδεικτικό πληρωμής του τέλους άδειας και του τέλους μεταβίβασης.

Πόσο κοστίζει η μεταβίβαση

Για επιβατικό ΙΧ υπάρχει τέλος άδειας 75 ευρώ, ενώ το τέλος μεταβίβασης εξαρτάται από τον κυβισμό.

Κυβισμός Τέλος μεταβίβασης Έως 400 cc 30 € 401-800 cc 45 € 801-1.300 cc 60 € 1.301-1.600 cc 90 € 1.601-1.900 cc 120 € 1.901-2.500 cc 145 € Πάνω από 2.500 cc 205 €

Η διαδικασία και τα τέλη μπορεί να διαφοροποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως μεταβίβαση από ή προς εταιρεία, κληρονομιά, συνιδιοκτησία, παρακράτηση κυριότητας ή όχημα με ειδικό καθεστώς.

Τι γίνεται αν δεν μπορεί να γίνει ψηφιακά

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της απλής ψηφιακής μεταβίβασης, η υπόθεση μπορεί να χρειαστεί εξυπηρέτηση από ΚΕΠ ή την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών, ανάλογα με την περίπτωση.

Στα συνήθη δικαιολογητικά μπορεί να περιλαμβάνονται:

πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας,

ταυτότητες ή στοιχεία των συμβαλλομένων,

αποδεικτικά πληρωμής τελών,

ισχύον ΚΤΕΟ,

εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο όταν δεν παρίσταται κάποια πλευρά,

ειδικά δικαιολογητικά για παρακράτηση, εταιρική ιδιοκτησία ή κληρονομιά.

Πριν από την επίσκεψη, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία, γιατί τα απαιτούμενα έγγραφα εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της μεταβίβασης.

Πότε παραδίδονται αυτοκίνητο και κλειδιά

Η ασφαλέστερη σειρά είναι η εξής:

Ολοκληρώνεται ο τελικός έλεγχος του αυτοκινήτου. Υπογράφεται η συμφωνία για το τίμημα. Πιστώνεται ολόκληρο το ποσό. Υποβάλλεται η αίτηση μεταβίβασης. Εκδίδεται η ψηφιακή βεβαίωση. Ο αγοραστής ασφαλίζει το αυτοκίνητο. Παραδίδονται όχημα, κλειδιά και συνοδευτικά έγγραφα.

Μαζί με το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθούν:

όλα τα κλειδιά,

άδεια κυκλοφορίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας,

βιβλίο service,

εγχειρίδια,

αποδείξεις συντήρησης,

κωδικοί ραδιοφώνου ή συναγερμού,

καλώδια φόρτισης,

αφαιρούμενα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στη συμφωνία.

Καταγράψτε γραπτώς την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης, τα χιλιόμετρα και το ποσό που καταβλήθηκε.

Τι γίνεται με την ασφάλιση μετά την πώληση

Ο πωλητής πρέπει να ενημερώσει αμέσως την ασφαλιστική εταιρεία ή τον ασφαλιστικό του διαμεσολαβητή και να στείλει το αποδεικτικό της μεταβίβασης.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, όταν μεταβιβάζεται το όχημα, το υπάρχον ασφαλιστήριο εξακολουθεί καταρχήν να ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται σε αυτό. Αν ο νέος ιδιοκτήτης συνάψει νέο ασφαλιστήριο για το ίδιο αυτοκίνητο, η προηγούμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και υπεύθυνος έναντι τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής.

Επειδή οι όροι για ακύρωση, μεταφορά κάλυψης ή επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων μπορεί να εξαρτώνται από την εταιρεία και το συμβόλαιο, ζητήστε γραπτή ενημέρωση από τον ασφαλιστή σας.

Μην θεωρήσετε ότι το συμβόλαιο ακυρώθηκε μόνο επειδή παραδώσατε το αυτοκίνητο.

Έλεγχος μετά την ολοκλήρωση

Μετά τη μεταβίβαση, κρατήστε σε ασφαλές αρχείο:

τη βεβαίωση της ψηφιακής διαδικασίας,

το συμφωνητικό ή την απόδειξη πληρωμής,

το τραπεζικό αποδεικτικό,

την επικοινωνία με την ασφαλιστική,

αντίγραφο της υπογεγραμμένης άδειας, εφόσον υπάρχει.

Στη συνέχεια, ελέγξτε μέσω της υπηρεσίας MyAuto ή της Αναλυτικής Κατάστασης Οχημάτων ότι η εικόνα της ιδιοκτησίας έχει ενημερωθεί.

Το MyAuto εμφανίζει, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της άδειας, την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας, τα τέλη κυκλοφορίας, το ΚΤΕΟ και την ασφάλιση. Η Αναλυτική Κατάσταση Οχημάτων εμφανίζει την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων που συνδέονται με τον φορολογούμενο.

Αν το όχημα εξακολουθεί να εμφανίζεται στην ιδιοκτησία σας μετά την ολοκλήρωση και την επεξεργασία της διαδικασίας, επικοινωνήστε με την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών.

Το πιο σημαντικό πριν κλείσει η συμφωνία

Μην αφήσετε τον ενθουσιασμό μιας γρήγορης πώλησης να παρακάμψει τα βασικά βήματα.

Πριν αποχωρήσει ο αγοραστής με το αυτοκίνητο, πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί:

το συνολικό τίμημα,

η οριστική πίστωση των χρημάτων,

η ταυτότητα του αγοραστή,

η υποβολή της μεταβίβασης,

η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης,

η ασφαλιστική κάλυψη του νέου ιδιοκτήτη,

η γραπτή καταγραφή της παράδοσης.

Η σωστή διαδικασία προστατεύει τον πωλητή από πρόστιμα, αμφισβητήσεις, ανεξόφλητες κλήσεις και περιστατικά που μπορεί να συμβούν αφού το αυτοκίνητο φύγει από τα χέρια του.

Τι κρατάμε;