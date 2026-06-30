Πρέπει να αφαιρούμε αέρα από τα λάστιχα το καλοκαίρι; Μύθος ή αλήθεια;

Τελικά τι ισχύει σχετικά με την πίεση των ελαστικών το καλοκαίρι; Πρέπει να να τα έχουμε σε χαμηλότερα psi από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής;

Με τις θερμοκρασίες να κινούνται στα γνωστά για την Ελλάδα καλοκαιρινά επίπεδα οι συζητήσεις γύρω από τη σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου δίνουν και παίρνουν. Ανάμεσα στις δεκάδες «συμβουλές» υπάρχει και μία που επιμένει εδώ και δεκαετίες: «Το καλοκαίρι πρέπει να αφαιρούμε λίγο αέρα από τα λάστιχα ή να τα φουσκώνουμε λιγότερο, γιατί με τη ζέστη ο αέρας διαστέλλεται και μπορεί ακόμα και να σκάσουν».

Είναι όμως έτσι; Η απάντηση είναι μια και κατηγορηματική: Όχι! Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς μύθους που κυκλοφορεί στην «πιάτσα» και δυστυχώς συνεχίζει να διαδίδεται στις μέρες μας.

Πώς γεννήθηκε ο μύθος; ( και η μισή αλήθεια της φυσικής)

Ο μύθος έχει μια βάση πάνω την οποία στηρίζεται, ωστόσο όλο το υπόλοιπο, δηλαδή ο ισχυρισμός περί σκασίματος των ελαστικών, είναι απλά… μπούρδες. Είναι αλήθεια ότι ο αέρας διαστέλλεται όταν θερμαίνεται. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και καθώς το αυτοκίνητο κινείται πάνω σε καυτή άσφαλτο, η πίεση στο εσωτερικό του ελαστικού μπορεί να αυξηθεί φυσιολογικά κατά 3 έως 5 psi, τα οποία ως τιμές είναι μετρήσιμες αλλά σε καμία περίπτωση κρίσιμες για την δομική ακεραιότητα του ελαστικού.

Πολλοί οδηγοί λοιπόν, πιστεύουν ότι πρέπει να «προλάβουν» αυτή την αύξηση ξεφουσκώνοντας τα ελαστικά. Εδώ ακριβώς όμως κρύβεται το μεγάλο λάθος.

Γιατί το ξεφούσκωτο ελαστικό είναι πολύ χειρότερο από το ελάχιστα πιο φουσκωμένο

Οι κατασκευαστές ελαστικών έχουν προβλέψει αυτή τη φυσιολογική αύξηση της πίεσης λόγω θερμότητας στις προδιαγραφές τους. Όταν εσείς αφαιρείτε αέρα, το ελαστικό λειτουργεί με χαμηλότερη πίεση από την επιτρεπόμενη, κάτι που οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που νομίζετε:

Μεγαλύτερη υπερθέρμανση (Το παράδοξο): Ένα ξεφούσκωτο λάστιχο έχει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με τον δρόμο και παραμορφώνεται καθώς κυλάει. Αυτή η συνεχής παραμόρφωση δημιουργεί τεράστια εσωτερική τριβή, η οποία παράγει πολύ περισσότερη θερμότητα από ό,τι η ίδια η ζέστη του περιβάλλοντος.

Κακή οδική συμπεριφορά: Το αυτοκίνητο χάνει την αμεσότητά του στιις εντολές αλλαγής κατεύθυνσης, «πλέει» στις στροφές και η απόσταση φρεναρίσματος μεγαλώνει επικίνδυνα.

Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου: Η μεγαλύτερη αντίσταση κύλισης αναγκάζει τον κινητήρα να παράγει περισσότερο έργο, αδειάζοντας γρηγορότερα το ρεζερβουάρ σας.

Πρόωρη φθορά: Τα ελαστικά φθείρονται ανομοιόμορφα (κυρίως στους ώμους / στα πλαϊνά) και καταστρέφονται πολύ πιο γρήγορα.

Ο Χρυσός Κανόνας

Για να είστε απόλυτα ασφαλείς στις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις και στο ταξίδι των διακοπών, ο κανόνας είναι ένας:

Ελέγχουμε και ρυθμίζουμε την πίεση των ελαστικών ΜΟΝΟ όταν αυτά είναι κρύα και ακολουθούμε πιστά αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου. Ως «κρύα» ορίζονται τα ελαστικά όταν το αυτοκίνητο έχει μείνει ακίνητο για τουλάχιστον 3 ώρες ή έχει διανύσει λιγότερα από 2-3 χιλιόμετρα με χαμηλή ταχύτητα.

3 Tips που πρέπει να θυμάστε:

Ακολουθήστε το ταμπελάκι: Ξεχάστε τις γενικές συμβουλές των φίλων. Η σωστή πίεση αναγράφεται στο ειδικό αυτοκόλλητο στην κολόνα της πόρτας του οδηγού (ή στο πορτάκι της βενζίνης) και στο manual του αυτοκινήτου. ΔΕΝ υπάρχουν προτεινόμενες πιέσεις για καλοκαίρι ή χειμώνα, παρά μόνο πιέσεις που θα πρέπει να έχουν τα ελαστικά αναλόγως του φορτίου.

Προσαρμογή στο φορτίο: Αν πρόκειται να φορτώσετε το αυτοκίνητο με αποσκευές και όλη την οικογένεια για τις διακοπές, συμβουλευτείτε το ταμπελάκι. Ο κατασκευαστής ορίζει υψηλότερη πίεση για το πλήρες φορτίο (συνεπιβάτες και αποσκευές), συνήθως στους πίσω τροχούς.

Ποιοι συχνοί έλεγχοι: Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να γίνεται ιδανικά, δύο φορές τον μήνα το καλοκαίρι, και καλό είναι μην να ελέγχετε και την ρεζέρβα, αν αυτή υπάρχει.

Συμπέρασμα: Το καλοκαίρι δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας, απλώς γινόμαστε πιο τυπικοί με τον έλεγχο. Κρατήστε τις πιέσεις εκεί ακριβώς που λέει ο κατασκευαστής και απολαύστε ασφαλείς καλοκαιρινές διαδρομές!