Προσοχή: Το νέο όριο ταχύτητας που ισχύει από 1η Ιανουαρίου – Πόσο είναι το πρόστιμο;

«Ποδαρικό» του ΚΟΚ στο 2026 με την εφαρμογή ενός νέου ορίου ταχύτητας – Κυμαινόμενο υψηλό πρόστιμο και ενδεχόμενη αφαίρεση διπλώματος

Σε μια νέα πραγματικότητα θα πρέπει να προσαρμοστούν εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί, αφού από 1η Ιανουαρίου του 2026, τέθηκε σε εφαρμογή το μειωμένο όριο ταχύτητας στις αστικές περιοχές. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης των οχημάτων ορίζεται πλέον στα 30 χλμ./ώρα και η υπέρβαση της μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά.

Που ισχύει το νέο όριο

Η ταχύτητα των 30 χλμ./ώρα στις πόλεις, ορίζεται ως το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο σε δρόμους μονής κυκλοφορίας με μια λωρίδα κίνησης και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο μέτρων ελέγχου της κυκλοφορίας, που περικλείει και την επόπτευση των οδηγών με κάμερες. Το όριο, ισχύει επίσης σε δρόμους διπλής κυκλοφορίας χωρίς διαχωριστική νησίδα. Αυτό, περικλείει πλέον ένα μεγάλο μέρος του αστικού οδικού δικτύου και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς.

Σε δρόμους μονή κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα ή τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, είναι τα 50 χλμ./ώρα.

Αυστηρά πρόστιμα

Σε περίπτωση βεβαιωθεί παράβαση του νέο ορίου των 30 χλμ./ώρα (όπου αυτό ισχύει όπως περιγράφηκε πιο πάνω) τα πρόστιμα είναι κυμαινόμενα και εξαρτώνται από τον βαθμό υπέρβασης. Συγκεκριμένα:

Για υπέρβαση μέχρι και 20 χλμ./ώρα πάνω από το όριο, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 150 €

πάνω από το όριο, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 150 € Για υπέρβαση άνω των 30 χλμ./ώρα πάνω από το όριο, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 350 € και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες

πάνω από το όριο, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 350 € και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες Για υπέρβαση άνω των 50 χλμ./ώρα πάνω από το όριο, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 700 € και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες

πάνω από το όριο, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 700 € και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα 5 ετών , το πρόστιμο αυξάνεται στα 1000 € και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες

, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1000 € και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2000 € και το δίπλωμα αφαιρείται για ένα έτος

Ναι μεν, αλλά…

Η εφαρμογή του νέου ορίου ταχύτητας αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα των οδηγών στις πόλεις. Το μήνυμα είναι σαφές και χωρίς περιθώρια παρερμηνείας: η ανοχή στην υπέρβαση ταχύτητας μηδενίζεται. Ωστόσο, με πρόστιμα που φτάνουν ή και ξεπερνούν έναν μηνιαίο μισθό και με ποινές που οδηγούν ακόμη και σε πολύμηνη ή ετήσια αφαίρεση διπλώματος, το πλαίσιο των κυρώσεων μπορεί να χαρακτηριστεί χωρίς υπερβολή εξοντωτικό.

Η οδική ασφάλεια τίθεται στο επίκεντρο (στα χαρτιά και σε επίπεδο προσθέσεων τουλάχιστον) αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει ένα εισπρακτικό μέσο, όπου κάθε λάθος ή απροσεξία μετατρέπεται σε σοβαρό οικονομικό πλήγμα για τους οδηγούς. Yπάρχει και άλλος τρόπος, σίγουρα όχι τιμωρητικός σε αυτό τον βαθμό. Και αν η οδική ασφάλεια αποτελεί όντως προτεραιότητα, θα πρέπει, για να αντιληφθούμε όλοι την ειλικρίνεια των προθέσεων, να υπάρξει και μια παράλληλη βελτίωση των δρόμων και των οδικών υποδομών στις πόλεις, που εξακολουθούν να έχουν -και το περιγράφουμε ήπια- τα μαύρα τους τα χάλια.