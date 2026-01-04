quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Προσοχή: Το νέο όριο ταχύτητας που ισχύει από 1η Ιανουαρίου – Πόσο είναι το πρόστιμο;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 04.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
prosochi-to-neo-orio-tachytitas-pou-ischyei-apo-1i-ianouariou-poso-einai-to-prostimo-779333

«Ποδαρικό» του ΚΟΚ στο 2026 με την εφαρμογή ενός νέου ορίου ταχύτητας – Κυμαινόμενο υψηλό πρόστιμο και ενδεχόμενη αφαίρεση διπλώματος

Σε μια νέα πραγματικότητα θα πρέπει να προσαρμοστούν εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί, αφού από 1η Ιανουαρίου του 2026, τέθηκε σε εφαρμογή το μειωμένο όριο ταχύτητας στις αστικές περιοχές. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης των οχημάτων ορίζεται πλέον στα 30 χλμ./ώρα και η υπέρβαση της μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά.

Που ισχύει το νέο όριο

Η ταχύτητα των 30 χλμ./ώρα στις πόλεις, ορίζεται ως το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο σε δρόμους μονής κυκλοφορίας με μια λωρίδα κίνησης και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο μέτρων ελέγχου της κυκλοφορίας, που περικλείει και την επόπτευση των οδηγών με κάμερες. Το όριο, ισχύει επίσης σε δρόμους διπλής κυκλοφορίας χωρίς διαχωριστική νησίδα. Αυτό, περικλείει πλέον ένα μεγάλο μέρος του αστικού οδικού δικτύου και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς.

Σε δρόμους μονή κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα ή τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, είναι τα 50 χλμ./ώρα.

Αυστηρά πρόστιμα

Σε περίπτωση βεβαιωθεί παράβαση  του νέο ορίου των 30 χλμ./ώρα (όπου αυτό ισχύει όπως περιγράφηκε πιο πάνω) τα πρόστιμα είναι κυμαινόμενα και εξαρτώνται από τον βαθμό υπέρβασης. Συγκεκριμένα:

  • Για υπέρβαση μέχρι και 20 χλμ./ώρα πάνω από το όριο, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 150 €
  • Για υπέρβαση άνω των 30 χλμ./ώρα πάνω από το όριο, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 350 € και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες
  • Για υπέρβαση άνω των 50 χλμ./ώρα πάνω από το όριο, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 700 € και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες
  • Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1000 € και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες
  • Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2000 € και το δίπλωμα αφαιρείται για ένα έτος

Ναι μεν, αλλά…

Η εφαρμογή του νέου ορίου ταχύτητας αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα των οδηγών στις πόλεις. Το μήνυμα είναι σαφές και χωρίς περιθώρια παρερμηνείας: η ανοχή στην υπέρβαση ταχύτητας μηδενίζεται. Ωστόσο, με πρόστιμα που φτάνουν ή και ξεπερνούν έναν μηνιαίο μισθό και με ποινές που οδηγούν ακόμη και σε πολύμηνη ή ετήσια αφαίρεση διπλώματος, το πλαίσιο των κυρώσεων μπορεί να χαρακτηριστεί χωρίς υπερβολή εξοντωτικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η οδική ασφάλεια τίθεται στο επίκεντρο (στα χαρτιά και σε επίπεδο προσθέσεων τουλάχιστον) αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει ένα εισπρακτικό μέσο, όπου κάθε λάθος ή απροσεξία μετατρέπεται  σε σοβαρό οικονομικό πλήγμα για τους οδηγούς. Yπάρχει και άλλος τρόπος, σίγουρα όχι τιμωρητικός σε αυτό τον βαθμό. Και αν η οδική ασφάλεια αποτελεί όντως προτεραιότητα, θα πρέπει, για να αντιληφθούμε όλοι την ειλικρίνεια των προθέσεων, να υπάρξει και μια παράλληλη βελτίωση των δρόμων και των οδικών υποδομών στις πόλεις, που εξακολουθούν να έχουν -και το περιγράφουμε ήπια- τα μαύρα τους τα χάλια.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΚΟΚ#πρόστιμα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-egklimatiki-paravasi-pou-kanoun-polloi-ellines-an-prokaleseis-atychima-to-prostimo-diplasiazetai-781375

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

31.10.2025

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται
i-paravasi-pou-tora-elegchetai-stin-ellada-apo-kameres-ai-kostizei-eos-4-000-evro-kai-to-diploma-gia-8-chronia-787431

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

02.01.2026

Η παράβαση που τώρα ελέγχεται στην Ελλάδα από κάμερες AI – Kοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια
prosochi-sto-prostimo-pou-egine-30-fores-akrivotero-me-ton-neo-kok-xekina-apo-1-200-evro-670996

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

28.12.2025

Προσοχή στο πρόστιμο που έγινε 30 φορές ακριβότερο με τον νέο ΚΟΚ – Ξεκινά από 1.200 ευρώ
neos-kok-einai-paranomo-na-chrisimopoiiso-to-kinito-mou-otan-stamatao-sto-fanari-777127

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

22.12.2025

Νέος ΚΟΚ: Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν σταματάω στο φανάρι;
kapnizeis-sto-aftokinito-des-pote-kindyneveis-me-prostimo-eos-3-000-evro-786222

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

11.12.2025

Καπνίζεις στο αυτοκίνητο; – Δες πότε κινδυνεύεις με πρόστιμο έως 3.000 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις