Πρόστιμο με νοικιασμένο αυτοκίνητο – Ποιος πληρώνει και πώς έρχεται η κλήση

Μια κλήση με νοικιασμένο αυτοκίνητο δεν εξαφανίζεται με την επιστροφή των κλειδιών στην εταιρεία. Το πρόστιμο αφορά κατά κανόνα τον οδηγό που διέπραξε την παράβαση, ακόμη και αν η κλήση φτάσει αρχικά στην εταιρεία ενοικίασης επειδή εκείνη εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος.

Η ακριβής διαδικασία εξαρτάται από το πώς διαπιστώθηκε η παράβαση. Διαφορετικά αντιμετωπίζεται ένας επιτόπιος έλεγχος της Τροχαίας, διαφορετικά μια κλήση στο παρμπρίζ και διαφορετικά μια παράβαση που καταγράφηκε από κάμερα. Επιπλέον, πέρα από το ίδιο το πρόστιμο, μπορεί να εμφανιστεί και μια δεύτερη χρέωση από την εταιρεία ενοικίασης για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Ποιος πληρώνει το πρόστιμο;

Αν η παράβαση διαπιστωθεί ενώ οδηγείς το αυτοκίνητο και η Τροχαία σε σταματήσει, η κλήση βεβαιώνεται απευθείας σε εσένα. Εσύ είσαι ο παραβάτης και αναλαμβάνεις τόσο το χρηματικό πρόστιμο όσο και τυχόν διοικητικά μέτρα που αφορούν την άδεια οδήγησης. Η εταιρεία ενοικίασης δεν πληρώνει την κλήση επειδή είναι ιδιοκτήτης του οχήματος, ούτε η πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη απαλλάσσει τον οδηγό. Οι καλύψεις CDW, πλήρους προστασίας ή μηδενικής απαλλαγής αφορούν κυρίως ζημιές, κλοπή και ασφαλιστικές ευθύνες, όχι παραβάσεις του ΚΟΚ. Η ίδια αρχή ισχύει για παραβάσεις ταχύτητας, κόκκινου σηματοδότη, κινητού τηλεφώνου, παράνομης στάθμευσης ή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είναι νοικιασμένο δεν αλλάζει την ευθύνη του οδηγού.

Τι συμβαίνει αν σε σταματήσει η Τροχαία;

Σε έναν επιτόπιο έλεγχο, το αστυνομικό όργανο καταγράφει τα στοιχεία του οδηγού και βεβαιώνει την παράβαση έντυπα ή ηλεκτρονικά. Η κλήση αναφέρει την αρμόδια αρχή, το ποσό, τον τρόπο πληρωμής και τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται. Αν η παράβαση συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης, το μέτρο αφορά τον συγκεκριμένο οδηγό. Δεν μεταφέρεται στην εταιρεία ενοικίασης ούτε σε άλλον οδηγό που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ότι ο παραβάτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις εντός τριών ημερών από την επίδοση της βεβαίωσης, ηλεκτρονικά ή με άλλο πρόσφορο μέσο στην υπηρεσία που αναγράφεται στην κλήση. Το πρόστιμο καταβάλλεται στον δικαιούχο ΟΤΑ μέσα σε δύο μήνες από τη βεβαίωσή του.

Αν η κλήση μπει στο παρμπρίζ

Στις παραβάσεις στάθμευσης μπορεί να βρεις τη βεβαίωση τοποθετημένη στο παρμπρίζ. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να την αγνοήσεις ή να την πετάξεις επειδή το όχημα δεν σου ανήκει. Φωτογράφισε την κλήση και ενημέρωσε άμεσα την εταιρεία ενοικίασης. Αν επιτρέπεται να την πληρώσεις απευθείας, ακολούθησε αποκλειστικά τις οδηγίες που αναγράφονται στο έγγραφο και κράτησε το αποδεικτικό πληρωμής. Η απόδειξη πρέπει να αποσταλεί και στην εταιρεία, ώστε να μην πληρωθεί ξανά το ίδιο πρόστιμο όταν η ειδοποίηση εμφανιστεί στα δικά της αρχεία. Αν η κλήση παραμείνει απλήρωτη, είναι πιθανό να εντοπιστεί μετά την επιστροφή του αυτοκινήτου. Η εταιρεία μπορεί τότε, ανάλογα με το συμβόλαιο, να ζητήσει το ποσό από τον ενοικιαστή και να προσθέσει χρέωση διαχείρισης.

Τι συμβαίνει αν σε γράψει κάμερα;

Όταν η παράβαση καταγράφεται από κάμερα, το πρόστιμο δεν εκδίδεται εκείνη τη στιγμή στο όνομα του οδηγού. Το σύστημα διαβάζει την πινακίδα κυκλοφορίας και η ειδοποίηση αποστέλλεται αρχικά στον φερόμενο ιδιοκτήτη του οχήματος, δηλαδή στην εταιρεία ενοικίασης. Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, αν ο ιδιοκτήτης δεν ήταν ο οδηγός, έχει αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών από την επίδοση για να δηλώσει ότι δεν διέπραξε την παράβαση και να υποδείξει τον πραγματικό οδηγό. Η διάταξη αναφέρει ρητά ότι εφαρμόζεται και στα αυτοκίνητα εταιρειών ενοικίασης και leasing. Η εταιρεία αναζητά στο αρχείο της ποιος είχε το όχημα τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Χρησιμοποιεί το μισθωτήριο, τα στοιχεία του ενοικιαστή και τους πρόσθετους οδηγούς για να απαντήσει στην αρμόδια αρχή. Αν δεν γίνει η απαιτούμενη δήλωση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο ΚΟΚ θεωρεί παραβάτη τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες ενοικίασης ζητούν άδεια οδήγησης, ταυτότητα, διεύθυνση, email και κάρτα πληρωμής. Τα στοιχεία επιτρέπουν την αντιστοίχιση κάθε οχήματος με τον άνθρωπο που το είχε παραλάβει.

Πώς φτάνει τελικά η κλήση στον ενοικιαστή;

Συνήθως η εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη μέσω email, ταχυδρομείου ή της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την ενοικίαση. Μπορεί να του αποστείλει αντίγραφο της κλήσης και να δηλώσει τα στοιχεία του στην αρμόδια αρχή, ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί στο όνομα του πραγματικού οδηγού. Ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου, μπορεί επίσης να πληρώσει η ίδια το πρόστιμο και να αναζητήσει στη συνέχεια το ποσό από τον ενοικιαστή. Δεν ακολουθούν όλες οι εταιρείες την ίδια διαδικασία, γι’ αυτό έχει σημασία τι αναγράφεται στο μισθωτήριο. Η ειδοποίηση μπορεί να φτάσει αρκετό χρόνο μετά την επιστροφή του αυτοκινήτου, καθώς μεσολαβεί η βεβαίωση, η αποστολή στην εταιρεία και η ταυτοποίηση του ενοικιαστή. Η επιστροφή της εγγύησης ή η ολοκλήρωση της αρχικής χρέωσης δεν σημαίνει ότι μια μεταγενέστερη κλήση έχει διαγραφεί.

Τι είναι η χρέωση διαχείρισης;

Πολλές εταιρείες προβλέπουν στους όρους ενοικίασης ένα administration fee για κάθε πρόστιμο ή αίτημα ταυτοποίησης οδηγού που λαμβάνουν. Το ποσό αυτό δεν είναι το πρόστιμο και δεν καταβάλλεται στην Τροχαία ή στον δήμο. Αποτελεί συμβατική χρέωση της εταιρείας για την αναζήτηση του μισθωτηρίου, την επεξεργασία του αιτήματος, την αποστολή των στοιχείων και την επικοινωνία με τον πελάτη. Το ύψος της χρέωσης διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και πρέπει να αναγράφεται στους όρους που αποδέχτηκε ο πελάτης. Επομένως, μπορεί να δεις δύο διαφορετικές συναλλαγές: μία για το ίδιο το πρόστιμο και μία για τη διαχείρισή του. Η εταιρεία δεν μπορεί να παρουσιάζει το administrative fee ως κρατικό πρόστιμο. Αν αμφισβητείς τη συγκεκριμένη χρέωση, ζήτησε αντίγραφο της κλήσης, τη σχετική ρήτρα του συμβολαίου και αναλυτική απόδειξη.

Μπορεί να χρεωθεί αυτόματα η κάρτα;

Η δυνατότητα μεταγενέστερης χρέωσης εξαρτάται από την εξουσιοδότηση και τους όρους του συμβολαίου ενοικίασης. Πολλά μισθωτήρια επιτρέπουν στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει την κάρτα για πρόστιμα, διόδια, έξοδα στάθμευσης και χρεώσεις διαχείρισης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Η εταιρεία οφείλει να μπορεί να εξηγήσει σε τι αντιστοιχεί η χρέωση. Αν δεις άγνωστο ποσό μετά τις διακοπές σου, επικοινώνησε πρώτα μαζί της και ζήτησε τον αριθμό της παράβασης, την ημερομηνία, την τοποθεσία και αντίγραφο της επίσημης βεβαίωσης. Μην ακυρώνεις μηχανικά τη συναλλαγή πριν ελέγξεις τα στοιχεία, επειδή το πραγματικό πρόστιμο μπορεί να εξακολουθεί να παραμένει απλήρωτο.

Τι γίνεται αν οδηγούσε άλλος;

Αν το αυτοκίνητο οδηγούσε πρόσθετος οδηγός που είχε δηλωθεί κανονικά στο συμβόλαιο, πρέπει να αναφερθούν στην εταιρεία τα στοιχεία του πραγματικού παραβάτη. Ο βασικός ενοικιαστής δεν πρέπει να αποδεχτεί μια προσωπική διοικητική κύρωση για παράβαση που έκανε άλλος. Ωστόσο, επειδή το συμβόλαιο και η κάρτα βρίσκονται συνήθως στο δικό του όνομα, η εταιρεία μπορεί αρχικά να επικοινωνήσει μαζί του. Αν το όχημα οδηγούσε άτομο που δεν είχε δηλωθεί ως εξουσιοδοτημένος οδηγός, εκτός από το πρόστιμο μπορεί να προκύψει παραβίαση των όρων ενοικίασης και πρόβλημα με την ασφαλιστική κάλυψη.

Καλύπτει το πρόστιμο η πλήρης ασφάλεια;

Καμία συνηθισμένη κάλυψη ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου δεν πληρώνει πρόστιμα για παραβάσεις που διέπραξε ο οδηγός. Ακόμη και τα πακέτα «full protection» ή «zero excess» αφορούν την οικονομική ευθύνη για ζημιές στο όχημα. Δεν καλύπτουν κλήσεις, διοικητικές κυρώσεις, αφαίρεση άδειας οδήγησης, παραβίαση διοδίων ή το administrative fee της εταιρείας. Μάλιστα, ορισμένες σοβαρές παραβάσεις, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η οδήγηση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο ή η χρήση του αυτοκινήτου κατά τρόπο που απαγορεύεται από το συμβόλαιο, μπορούν να οδηγήσουν και σε απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης για ζημιές.

Τι πρέπει να κάνεις μόλις ενημερωθείς;

Έλεγξε πρώτα ότι η ημερομηνία και η ώρα της παράβασης βρίσκονται μέσα στο διάστημα κατά το οποίο είχες το αυτοκίνητο. Σύγκρινε την πινακίδα και τον αριθμό μισθωτηρίου και ζήτησε καθαρό αντίγραφο της επίσημης κλήσης. Αν αποδέχεσαι την παράβαση, πλήρωσε με τον τρόπο που αναγράφεται στο έγγραφο και κράτησε την απόδειξη. Αν το πρόστιμο έχει ήδη εξοφληθεί από την εταιρεία, μην το πληρώσεις δεύτερη φορά. Αν διαφωνείς, μην περιοριστείς σε ένα email προς την εταιρεία ενοικίασης. Η ένσταση ή οι αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή που βεβαίωσε την παράβαση, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται. Η εταιρεία μπορεί να δώσει τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά δεν είναι αυτή που αποφασίζει αν μια κλήση θα ακυρωθεί. Η επίσημη διαδικασία προβλέπει προθεσμία τριών ημερών από την επίδοση. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το πρόστιμο ακολουθεί τον πραγματικό οδηγό, όχι το αυτοκίνητο. Επειδή όμως η εταιρεία ενοικίασης είναι ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης, η κλήση συχνά περνά πρώτα από εκείνη, με αποτέλεσμα η ενημέρωση και η τελική χρέωση να φτάνουν στον πελάτη ακόμη και μετά το τέλος της ενοικίασης.