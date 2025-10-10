Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων: Για ποιους χτυπά η καμπάνα έως τέλος Οκτωβρίου; – Δες τα πρόστιμα

Ποιοι θα λάβουν ειδοποιήσεις από το νέο Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων έως τέλος Οκτωβρίου και ποια πρόστιμα προβλέπονται για ασφάλιση, ΚΤΕΟ και τέλη.

Η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας οχημάτων, όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία ασφάλισης, ΚΤΕΟ και τελών σε ένα Ψηφιακό Μητρώο. Όλα τα κρίσιμα δεδομένα (άδεια, ασφάλιση, ΚΤΕΟ, τέλη, καθώς και οφειλές/κυρώσεις) ενοποιούνται σε ένα σύστημα που θα φιλοξενείται στη ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα «μιλά» απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μεταφορών, της ΑΑΔΕ, του Επικουρικού Κεφαλαίου, των ΚΤΕΟ και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

Με τις πρώτες διασταυρώσεις στοιχείων να «τρέχουν», ηλεκτρονικά σημειώματα θα σταλούν κατά προτεραιότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται:

Χωρίς ΚΤΕΟ (εκπρόθεσμοι ή μη ελεγχθέντες).

Ανασφάλιστοι (χωρίς ενεργό συμβόλαιο).

Με οφειλές τελών κυκλοφορίας (τουλάχιστον ενός έτους).

Αν λάβεις ειδοποίηση, θα δοθεί σύντομη προθεσμία συμμόρφωσης. Η μη ανταπόκριση οδηγεί σε επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

Τι πρόστιμα προβλέπονται

Ανασφάλιστο όχημα:

1.000 € για λεωφορεία/φορτηγά Δ.Χ.

για λεωφορεία/φορτηγά Δ.Χ. 500 € για επιβατηγά & λοιπά οχήματα

για επιβατηγά & λοιπά οχήματα 250 € για δίκυκλα

Ανασφάλιστο + απλήρωτα τέλη: πρόστιμο ίσο με τα ετήσια τέλη + τα οφειλόμενα τέλη.

Χωρίς ΚΤΕΟ: 3.400 €.

Σε υποτροπή: τα πρόστιμα διπλασιάζονται και γίνεται αφαίρεση άδειας & πινακίδων. Επιστρέφονται μόνο με ασφάλιση/ισχύον ΚΤΕΟ/τακτοποίηση τελών (κατά περίπτωση) και πληρωμή προστίμου.

Τι να κάνεις τώρα (πριν έρθει ειδοποίηση)

Έλεγξε στο συμβόλαιό σου ότι η ασφάλιση είναι ενεργή.

ότι η ασφάλιση είναι ενεργή. Κλείσε ΚΤΕΟ αν έχει λήξει — κράτα το δελτίο.

— κράτα το δελτίο. Τακτοποίησε τέλη (και τυχόν παρελθόντα έτη).

(και τυχόν παρελθόντα έτη). Διόρθωσε ασυμφωνίες (ακινησία, μεταβίβαση που δεν «πέρασε» κ.λπ.).

(ακινησία, μεταβίβαση που δεν «πέρασε» κ.λπ.). Φύλαξε ψηφιακά όλα τα αποδεικτικά — θα χρειαστούν αν υπάρξει αφαίρεση πινακίδων.

Τι κρατάμε;

Ειδοποιήσεις έως τέλος Οκτωβρίου για χωρίς ΚΤΕΟ, ανασφάλιστα και με οφειλές τελών.

για χωρίς ΚΤΕΟ, ανασφάλιστα και με οφειλές τελών. Πρόστιμα έως 3.400 € (ΚΤΕΟ) και έως 1.000 € (ανασφάλιστο) , με διπλασιασμό σε υποτροπή.

και , με διπλασιασμό σε υποτροπή. Προλαβαίνεις την επιβάρυνση αν τακτοποιήσεις τώρα ασφάλιση, ΚΤΕΟ και τέλη.

