quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων: Για ποιους χτυπά η καμπάνα έως τέλος Οκτωβρίου; – Δες τα πρόστιμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.10.2025
Στέλιος Παππάς
psifiako-mitroo-ochimaton-gia-poious-chtypa-i-kabana-eos-telos-oktovriou-des-ta-prostima-705013

Ποιοι θα λάβουν ειδοποιήσεις από το νέο Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων έως τέλος Οκτωβρίου και ποια πρόστιμα προβλέπονται για ασφάλιση, ΚΤΕΟ και τέλη.

Η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας οχημάτων, όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία ασφάλισης, ΚΤΕΟ και τελών σε ένα Ψηφιακό Μητρώο. Όλα τα κρίσιμα δεδομένα (άδεια, ασφάλιση, ΚΤΕΟ, τέλη, καθώς και οφειλές/κυρώσεις) ενοποιούνται σε ένα σύστημα που θα φιλοξενείται στη ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα «μιλά» απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μεταφορών, της ΑΑΔΕ, του Επικουρικού Κεφαλαίου, των ΚΤΕΟ και των ασφαλιστικών εταιρειών.

ΚΤΕΟ ανασφάλιστα

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

Με τις πρώτες διασταυρώσεις στοιχείων να «τρέχουν», ηλεκτρονικά σημειώματα θα σταλούν κατά προτεραιότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται:

Χωρίς ΚΤΕΟ (εκπρόθεσμοι ή μη ελεγχθέντες).

Ανασφάλιστοι (χωρίς ενεργό συμβόλαιο).

Με οφειλές τελών κυκλοφορίας (τουλάχιστον ενός έτους).

Αν λάβεις ειδοποίηση, θα δοθεί σύντομη προθεσμία συμμόρφωσης. Η μη ανταπόκριση οδηγεί σε επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

Τέλη κυκλοφορίας

Τι πρόστιμα προβλέπονται

Ανασφάλιστο όχημα:

  • 1.000 € για λεωφορεία/φορτηγά Δ.Χ.
  • 500 € για επιβατηγά & λοιπά οχήματα
  • 250 € για δίκυκλα

Ανασφάλιστο + απλήρωτα τέλη: πρόστιμο ίσο με τα ετήσια τέλη + τα οφειλόμενα τέλη.

Χωρίς ΚΤΕΟ: 3.400 €.

Σε υποτροπή: τα πρόστιμα διπλασιάζονται και γίνεται αφαίρεση άδειας & πινακίδων. Επιστρέφονται μόνο με ασφάλιση/ισχύον ΚΤΕΟ/τακτοποίηση τελών (κατά περίπτωση) και πληρωμή προστίμου.

Τι να κάνεις τώρα (πριν έρθει ειδοποίηση)

  • Έλεγξε στο συμβόλαιό σου ότι η ασφάλιση είναι ενεργή.
  • Κλείσε ΚΤΕΟ αν έχει λήξει — κράτα το δελτίο.
  • Τακτοποίησε τέλη (και τυχόν παρελθόντα έτη).
  • Διόρθωσε ασυμφωνίες (ακινησία, μεταβίβαση που δεν «πέρασε» κ.λπ.).
  • Φύλαξε ψηφιακά όλα τα αποδεικτικά — θα χρειαστούν αν υπάρξει αφαίρεση πινακίδων.

Τι κρατάμε;

  • Ειδοποιήσεις έως τέλος Οκτωβρίου για χωρίς ΚΤΕΟ, ανασφάλιστα και με οφειλές τελών.
  • Πρόστιμα έως 3.400 € (ΚΤΕΟ) και έως 1.000 € (ανασφάλιστο), με διπλασιασμό σε υποτροπή.
  • Προλαβαίνεις την επιβάρυνση αν τακτοποιήσεις τώρα ασφάλιση, ΚΤΕΟ και τέλη.

Όλες οι ειδήσεις

Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ

Δοκιμή Jaecoo 7 AWD: Off-Road και ταξίδι σε VFM πακέτο

Η παράβαση που αγαπούν οι Έλληνες: Σχεδόν 2.000 πρόστιμα την περασμένη εβδομάδα!

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ανασφάλιστα οχήματα#ΚΤΕΟ#ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ#ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

neos-kok-ti-tha-pliroseis-an-se-piasoun-me-anasfalisto-aftokinito-to-2025-768625

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

29.09.2025

Νέος ΚΟΚ: Τι θα πληρώσεις αν σε πιάσουν με ανασφάλιστο αυτοκίνητο το 2025;
boreis-na-arnitheis-alkotest-des-ti-se-perimenei-symfona-me-ton-kok-778685

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

09.10.2025

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; – Δες τι σε περιμένει σύμφωνα με τον ΚΟΚ
analytika-ti-ischyei-telika-me-tis-41-kameres-tis-trochaias-stin-attiki-ti-leitourgei-simera-kai-ti-erchetai-768483

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

07.10.2025

Αναλυτικά: Tι ισχύει τελικά με τις «41 κάμερες» της Τροχαίας στην Αττική – Tι λειτουργεί σήμερα και τι έρχεται
yvridiko-aftokinito-ta-7-pio-sychna-provlimata-pou-tha-synantiseis-775945

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

07.10.2025

Υβριδικό αυτοκίνητο: Τα 7 πιο συχνά προβλήματα που θα συναντήσεις
diithisi-me-motosykleta-pote-epitrepetai-kai-pote-ochi-ti-leei-o-kok-720993

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

07.10.2025

Διήθηση με μοτοσυκλέτα: Πότε επιτρέπεται και πότε όχι – Τι λέει ο ΚΟΚ;
daktylios-etoimasteite-gia-tin-epistrofi-tou-des-ti-na-prosecheis-gia-na-min-fas-prostimo-641273

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

06.10.2025

Δακτύλιος: Ετοιμαστείτε για την επιστροφή του – Δες τι να προσέχεις για να μην φας πρόστιμο

Πρόσφατες Ειδήσεις