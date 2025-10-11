quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος έλεγχος – Ποιοι γλιτώνουν για τώρα το πρόστιμο;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
psifiako-mitroo-ochimaton-oloklirothike-o-protos-elegchos-poioi-glitonoun-gia-tora-to-prostimo-778900

Πάνω από 200.000 ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα ή χωρίς τέλη, αλλά 700.000 οχήματα  παραμένουν «υπό έλεγχο» μέχρι να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του ψηφιακού ελέγχου οχημάτων μέσω των νέων διασταυρώσεων στοιχείων που πραγματοποιούν τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και η ΑΑΔΕ. Οι έλεγχοι εντόπισαν χιλιάδες παραβάσεις, με τους πρώτους 108.781 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων και 110.037 χωρίς πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας να λαμβάνουν ειδοποιήσεις συμμόρφωσης.

Ωστόσο, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία οχημάτων που προς το παρόν δεν θα λάβει πρόστιμο – παρότι εμφανίστηκε να έχει παράβαση. Πρόκειται για περίπου 700.000 οχήματα που, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες παγώνουν προσωρινά τη διαδικασία, ώστε να επιβεβαιωθεί ποια από αυτά εξαιρούνται νόμιμα από την υποχρέωση τεχνικού ελέγχου.

Διαβάστε επίσης: Η ΑΑΔΕ τελείωσε τον πρώτο έλεγχο για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας – Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα

Ποιοι «γλιτώνουν» προς το παρόν

Η διασταύρωση των στοιχείων για τα ΚΤΕΟ ανέδειξε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων που χρειάζονται επανέλεγχο, καθώς τα δεδομένα από τα μητρώα των συνεργαζόμενων υπηρεσιών δεν είναι ακόμη απολύτως εναρμονισμένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα 700.000 οχήματα περιλαμβάνονται:

  • Όσα έχουν κατατεθειμένες πινακίδες αλλά δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως η βάση δεδομένων.
  • Οχήματα που εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο (π.χ. στρατιωτικά, ιστορικά ή ειδικού τύπου).
  • Περιπτώσεις διπλοεγγραφών ή λαθών στις ημερομηνίες ελέγχου.
  • Οχήματα που ελέγχθηκαν πρόσφατα, αλλά η καταχώριση στο κεντρικό μητρώο εκκρεμεί.

Έτσι, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες δεν θα λάβουν ακόμα ειδοποίηση ή πρόστιμο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης των δεδομένων. Η τελική διασταύρωση αναμένεται να γίνει σε δεύτερη φάση, αφού «καθαριστεί» το σύστημα και διασταυρωθούν τα στοιχεία με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τέλη κυκλοφορίας

Οι υπόλοιποι πρέπει να συμμορφωθούν

Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες που έλαβαν ειδοποίηση για μη πληρωμή τελών ή έλλειψη ασφάλειας οφείλουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους εντός 15 ημερών. Η ημερομηνία αναφοράς των ελέγχων είναι η 25η Αυγούστου 2025, και μετά τη λήξη της διορίας θα επιβληθούν βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου.

Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο, ενώ για τα τέλη κυκλοφορίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες κυρώσεις ανά κατηγορία οχήματος.

Τι κρατάμε

  • Περίπου 700.000 οχήματα εμφανίστηκαν χωρίς ΚΤΕΟ, αλλά δεν επιβάλλεται ακόμη πρόστιμο
  • Οι περιπτώσεις παραπέμπονται για επανέλεγχο και επιβεβαίωση στοιχείων
  • Πάνω από 200.000 ειδοποιήσεις έχουν ήδη σταλεί για ασφάλεια και τέλη
  • Οι ιδιοκτήτες έχουν 15 ημέρες προθεσμία για συμμόρφωση πριν την επιβολή προστίμων
  • Δημιουργείται ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων, που θα βάλει τέλος στις παλιές ασυνέπειες των βάσεων δεδομένων

Επίσημο: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος έλεγχος για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας – Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα

Δοκιμή Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 48V 110 PS Auto: Το πιο άνετο Vitara που έχουμε οδηγήσει ποτέ

ΑΑΔΕ: Τέλος οι αποδείξεις στα διόδια – Τι θετικό έχει για τους οδηγούς;

Tags
#ΚΤΕΟ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
