ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πυροσβεστήρας στο αυτοκίνητο: Πόσο είναι το πρόστιμο αν δεν έχεις;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 24.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
pyrosvestiras-sto-aftokinito-poso-einai-to-prostimo-an-den-echeis-790600

Ο πυροσβεστήρας είναι από τα πιο παραμελημένα στοιχεία εξοπλισμού ενός αυτοκινήτου, παρότι η ύπαρξή του είναι υποχρεωτική. Πολλοί οδηγοί είτε δεν τον έχουν είτε κυκλοφορούν με ληγμένο πυροσβεστήρα, αγνοώντας ότι αυτό θεωρείται κανονική παράβαση του ΚOK

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ και τους κανονισμούς των ΚΤΕΟ, όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα οφείλουν να διαθέτουν πυροσβεστήρα σε ισχύ. Αν ο πυροσβεστήρας είναι ληγμένος, χωρίς πίεση ή ακατάλληλος για όχημα, αντιμετωπίζεται σαν να μην υπάρχει.

Ο τύπος πυροσβεστήρα που απαιτείται για Ι.Χ. είναι συγκεκριμένος. Πρόκειται για πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, βάρους τουλάχιστον ενός κιλού, κατηγορίας ABC. Ο συγκεκριμένος τύπος είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει φωτιά από στερεά υλικά, υγρά καύσιμα αλλά και ηλεκτρικά συστήματα, δηλαδή τις πιο συνηθισμένες εστίες πυρκαγιάς σε ένα αυτοκίνητο.

Τα 8A, 34B και C που αναγράφονται πάνω σε έναν πυροσβεστήρα δεν είναι τυχαίοι κωδικοί, αλλά δείχνουν την πραγματική του απόδοση. Το A αφορά φωτιές από στερεά υλικά, όπως πλαστικά ή υφάσματα, με τον αριθμό 8 να δείχνει το μέγεθος της φωτιάς που μπορεί να κατασβέσει. Το B αφορά φωτιές από υγρά καύσιμα, όπως βενζίνη ή λάδια, με το 34 να δηλώνει την ποσότητα καυσίμου που μπορεί να αντιμετωπίσει. Το C σημαίνει ότι ο πυροσβεστήρας είναι ασφαλής για χρήση σε φωτιές από αέρια ή ηλεκτρικά κυκλώματα. Μαζί, τα 8A-34B-C δείχνουν ότι ο πυροσβεστήρας είναι κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητο.

Οι περισσότεροι πυροσβεστήρες έχουν ημερομηνία λήξης και απαιτούν ετήσιο έλεγχο, με σχετική σφραγίδα. Αν η πίεση έχει πέσει ή η ημερομηνία έχει παρέλθει, ο πυροσβεστήρας θεωρείται μη αποδεκτός. Στο ΚΤΕΟ αυτό καταγράφεται ως σοβαρή έλλειψη και μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία ελέγχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όσον αφορά τη θέση του μέσα στο όχημα, ο νόμος δεν ορίζει συγκεκριμένο σημείο, απαιτεί όμως να είναι εύκολα προσβάσιμος. Στην πράξη, η Τροχαία θεωρεί προβληματικό έναν πυροσβεστήρα που είναι θαμμένος στο πορτμπαγκάζ κάτω από αποσκευές, καθώς σε περίπτωση ανάγκης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

Σε έλεγχο της Τροχαίας, αν διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν διαθέτει πυροσβεστήρα ή ότι αυτός είναι ληγμένος ή μη λειτουργικός, επιβάλλεται πρόστιμο 80 ευρώ. Δεν αφαιρούνται βαθμοί από το point system και δεν επιβάλλεται αφαίρεση άδειας ή πινακίδων, όμως η παράβαση καταγράφεται κανονικά.

Στην πράξη, πολλοί οδηγοί «καίγονται» από λεπτομέρειες: έχουν πυροσβεστήρα αλλά δεν μπορούν να τον εντοπίσουν, θεωρούν ότι επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ δεν χρειάζεται έλεγχο ή πιστεύουν ότι τα καινούργια αυτοκίνητα εξαιρούνται.

Συμπερασματικά, ο πυροσβεστήρας δεν είναι απλώς ένα τυπικό αξεσουάρ που χρειάζεται για να περάσει το αυτοκίνητο ΚΤΕΟ. Είναι υποχρεωτικός εξοπλισμός, με σαφείς προδιαγραφές, και η απουσία του τιμωρείται. Με μικρό κόστος και έναν απλό ετήσιο έλεγχο, ο οδηγός αποφεύγει πρόστιμα, προβλήματα στον τεχνικό έλεγχο και – κυρίως – περιττό ρίσκο σε περίπτωση πραγματικής ανάγκης.

Tags
#Πυροσβεστήρας
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
