Σε πόση απόσταση τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο;

Το προειδοποιητικό τρίγωνο δεν μπαίνει δίπλα στον προφυλακτήρα. Η σωστή απόσταση αλλάζει ανάλογα με τον δρόμο και μπορεί να αποτρέψει ένα ατύχημα.

Μια βλάβη, ένα σκασμένο ελαστικό ή ένα τροχαίο μπορεί να μας αναγκάσει να ακινητοποιήσουμε το αυτοκίνητο σε σημείο όπου οι υπόλοιποι οδηγοί δεν περιμένουν να συναντήσουν εμπόδιο. Εκεί, το προειδοποιητικό τρίγωνο πρέπει να κάνει ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του: να προειδοποιήσει εγκαίρως, πριν ο οδηγός που πλησιάζει βρεθεί μπροστά στο σταματημένο όχημα. Το να το βγάλουμε από το πορτμπαγκάζ και να το αφήσουμε δύο ή τρία μέτρα πίσω από το αυτοκίνητο δεν αρκεί. Οι αποστάσεις που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σημαντικά μεγαλύτερες και διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του δρόμου.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τις αποστάσεις

Το άρθρο 38, παράγραφος 10, του ν. 5209/2025 προβλέπει ότι, όταν ο οδηγός αναγκαστεί να σταθμεύσει στο οδόστρωμα σε θέση όπου η στάθμευση απαγορεύεται, πρέπει να επισημάνει το όχημα ώστε να προειδοποιούνται από απόσταση όσοι πλησιάζουν. Για αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας εφαρμόζεται η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 33, παράγραφος 3.

Είδος δρόμου Απόσταση τριγώνου από το ακινητοποιημένο όχημα Μέσα σε κατοικημένη περιοχή Μεγαλύτερη από 20 μέτρα Εκτός κατοικημένης περιοχής, στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο Μεγαλύτερη από 50 μέτρα Αυτοκινητόδρομος ή οδός ταχείας κυκλοφορίας Τουλάχιστον 100 μέτρα πίσω από το όχημα

Η διατύπωση έχει σημασία: για τις κατοικημένες περιοχές ο νόμος αναφέρει απόσταση μεγαλύτερη από 20 μέτρα, όχι μικρότερη. Αντίστοιχα, εκτός κατοικημένων περιοχών προβλέπει μεγαλύτερη από 50 μέτρα, ενώ στους αυτοκινητοδρόμους το ελάχιστο είναι τα 100 μέτρα.

Γιατί δεν αρκεί να βρίσκεται κοντά στο αυτοκίνητο

Το τρίγωνο δεν τοποθετείται για να δείξει απλώς ότι «κάτι έπαθε» το αυτοκίνητο. Χρειάζεται να δώσει στους άλλους οδηγούς χρόνο να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο, να μειώσουν ταχύτητα και να αντιδράσουν χωρίς πανικό. Ένα όχημα που κινείται με 100 χλμ./ώρα διανύει περίπου 28 μέτρα κάθε δευτερόλεπτο. Αν το τρίγωνο απέχει μόλις δέκα μέτρα από το σταματημένο αυτοκίνητο, η απόσταση μεταξύ τους καλύπτεται σε περίπου 0,36 δευτερόλεπτα, εφόσον η ταχύτητα παραμένει σταθερή. Πρόκειται για ελάχιστο περιθώριο, ιδιαίτερα όταν ο οδηγός αντιληφθεί αργά το πρόβλημα. Ακόμη και τα 100 μέτρα δεν αποτελούν εγγύηση ότι κάθε όχημα θα προλάβει να σταματήσει. Η ταχύτητα, η κατάσταση του οδοστρώματος, η ορατότητα και η προσοχή του οδηγού επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Η έγκαιρη προειδοποίηση και η επαρκής απόσταση πρέπει να λειτουργούν μαζί.

Τι κάνουμε αν υπάρχει στροφή ή κορυφή ανηφόρας

Η σωστή απόσταση χάνει μεγάλο μέρος της αξίας της αν το τρίγωνο παραμένει κρυμμένο. Αν, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο έχει ακινητοποιηθεί αμέσως μετά από μια κλειστή στροφή, η προειδοποίηση χρειάζεται να βρίσκεται πριν από αυτήν, σε σημείο ορατό στην κυκλοφορία που πλησιάζει, εφόσον είναι ασφαλές να τοποθετηθεί εκεί. Ανάλογη προσοχή απαιτείται μετά από κορυφή ανηφόρας ή όταν η ορατότητα περιορίζεται από άλλα εμπόδια. Δεν μετράμε απλώς μέτρα, εξετάζουμε πότε θα δει το τρίγωνο ο επόμενος οδηγός. Η τοποθέτηση πριν από ένα σημείο περιορισμένης ορατότητας μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη απόσταση από τη βασική προβλεπόμενη. Τοποθετούμε την αντανακλαστική επιφάνεια προς τα οχήματα που πλησιάζουν και ανοίγουμε σωστά τη βάση, ώστε το τρίγωνο να στέκεται όρθιο. Ένα τρίγωνο πεσμένο στην άσφαλτο ή κρυμμένο πίσω από βλάστηση δεν προσφέρει την προειδοποίηση που χρειαζόμαστε.

Πρώτα προστατεύουμε τους ανθρώπους

Πριν ασχοληθούμε με το τρίγωνο, ανάβουμε τα αλάρμ και, εφόσον είναι δυνατό και ασφαλές, μετακινούμε το αυτοκίνητο μακριά από τις ενεργές λωρίδες κυκλοφορίας. Στον αυτοκινητόδρομο, αν δεν μπορούμε να φτάσουμε με ασφάλεια σε χώρο στάθμευσης, σταματάμε όσο πιο δεξιά γίνεται στη ΛΕΑ. Φοράμε ανακλαστικό γιλέκο πριν βγούμε. Όταν έχουμε σταματήσει στη δεξιά πλευρά, προτιμάμε έξοδο από τις δεξιές πόρτες, εφόσον αυτή είναι ασφαλής. Οι επιβάτες απομακρύνονται από το οδόστρωμα και περιμένουν πίσω από το προστατευτικό στηθαίο, όπου υπάρχει ασφαλής πρόσβαση και κατάλληλος χώρος. Τη νύχτα διατηρούμε αναμμένα και τα φώτα θέσης. Δεν διασχίζουμε ενεργές λωρίδες και δεν στεκόμαστε εκτεθειμένοι στην κυκλοφορία για να τοποθετήσουμε το τρίγωνο. Αν δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος προσέγγισης του σημείου τοποθέτησης, ειδοποιούμε αμέσως τον διαχειριστή του δρόμου ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ακολουθούμε τις οδηγίες τους. Το γιλέκο βοηθά να γίνουμε ορατοί, δεν μας προστατεύει από μια πρόσκρουση.

Τα αλάρμ δεν αντικαθιστούν το τρίγωνο

Τα αλάρμ και το τρίγωνο εξυπηρετούν συμπληρωματικούς σκοπούς. Τα πρώτα επισημαίνουν το ίδιο το όχημα. Το δεύτερο προειδοποιεί νωρίτερα, πριν φτάσει κάποιος σε αυτό. Αν το αυτοκίνητο βρίσκεται πίσω από στροφή, τα αλάρμ μπορεί να μη φαίνονται καθόλου από την πλευρά προσέγγισης. Γι’ αυτό δεν αρκούμαστε στη σκέψη ότι «είναι μέρα και με βλέπουν». Ούτε η τοποθέτηση τριγώνου σημαίνει ότι μπορούμε να παραμείνουμε δίπλα στο όχημα και να επιχειρήσουμε επισκευές εκτεθειμένοι στην κυκλοφορία. Καλούμε βοήθεια αναφέροντας τον δρόμο, την κατεύθυνση και την ακριβέστερη δυνατή θέση μας. Η χιλιομετρική ένδειξη ή ο τελευταίος κόμβος που περάσαμε διευκολύνουν τον εντοπισμό. Ενημερώνουμε επίσης αν το όχημα καταλαμβάνει λωρίδα και αν υπάρχουν τραυματίες ή άλλος άμεσος κίνδυνος.

Μια μικρή προετοιμασία πριν χρειαστεί

Το τρίγωνο πρέπει να είναι προσβάσιμο, όχι θαμμένο κάτω από όλες τις αποσκευές. Αξίζει να ελέγξουμε εκ των προτέρων πώς ανοίγει, αν η βάση του ασφαλίζει και αν οι αντανακλαστικές επιφάνειες είναι καθαρές. Αντίστοιχα, το γιλέκο είναι προτιμότερο να βρίσκεται στην καμπίνα, ώστε να μπορούμε να το φορέσουμε πριν βγούμε στον δρόμο. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να έχουμε τρίγωνο στο αυτοκίνητο, αλλά να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε. Με επαρκή απόσταση, καλή ορατότητα και χωρίς να μετατρέπουμε την τοποθέτησή του σε νέο κίνδυνο για εμάς και τους υπόλοιπους.