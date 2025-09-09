Σεισμός: Τι να κάνεις αν σε βρει στο αυτοκίνητο – Οδηγός προστασίας

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Αθήνα. Δες τι πρέπει να κάνεις αν οδηγείς και σε βρει ο σεισμός στο αυτοκίνητο.

Η Ελλάδα καταγράφει 20–30 σεισμούς την ημέρα , οι περισσότεροι μικρότεροι από 3 Ρίχτερ.

Ο χθεσινός σεισμός ήταν 5,2 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας .

Το επίκεντρο ήταν 4 km ΝΔ των Στύρων , με εστιακό βάθος 2,3 km και ακολούθησε μετασεισμός 2,4 Ρίχτερ .

Σεισμός και οδήγηση: σταματάμε με ασφάλεια , μένουμε μέσα στο αυτοκίνητο , ακούμε ραδιόφωνο για ενημέρωση .

Το αυτοκίνητο είναι γενικά πιο ασφαλές καταφύγιο από το να βρισκόμαστε έξω.

Σεισμοί: η καθημερινότητα της Ελλάδας

Η χώρα μας είναι μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε καθημερινή βάση καταγράφονται 20–30 σεισμοί, οι περισσότεροι κάτω από 3 Ρίχτερ, με αποτέλεσμα να μην γίνονται αισθητοί.

Ωστόσο, υπάρχουν περίοδοι που οι δονήσεις αυξάνονται σε ένταση και μέγεθος, γίνονται πιο αισθητές και ενίοτε επικίνδυνες. Το βασικό πρόβλημα; Δεν υπάρχει προειδοποίηση. Εδώ να παρακολουθήσεις αναλυτικά τη σεισμικότητα στην Ελλάδα!

Ο σεισμός που «ξύπνησε» την Αττική

Η πιο πρόσφατη δόνηση καταγράφηκε το βράδυ, με μέγεθος 5,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας, συγκεκριμένα 4 km νοτιοδυτικά των Στύρων, σε εστιακό βάθος μόλις 2,3 km.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 2,4 Ρίχτερ. Παρότι δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές, η δόνηση έγινε έντονα αισθητή στην Αθήνα.

Σεισμός στο αυτοκίνητο: Τι πρέπει να κάνεις

Αν οδηγείς τη στιγμή που χτυπήσει σεισμός, η πρώτη αίσθηση θα είναι ένα δυνατό ταρακούνημα, σαν να φυσάει πολύ δυνατός αέρας. Το θετικό είναι πως το αυτοκίνητο προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια από το να βρίσκεσαι εκτεθειμένος στο δρόμο. Ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να θυμάσαι:

1. Βρες σημείο να σταματήσεις

Μείωσε ταχύτητα σταδιακά και ακινητοποίησε το όχημα σε σημείο μακριά από:

δέντρα,

κτίρια,

κολώνες της ΔΕΗ,

γέφυρες ή άλλες υποδομές.

2. Μείνε μέσα στο αυτοκίνητο

Τράβηξε χειρόφρενο, άναψε τα φώτα αλάρμ ή ομίχλης και περίμενε μέχρι να σταματήσει η δόνηση. Έξω κινδυνεύεις περισσότερο από αντικείμενα ή συντρίμμια που μπορεί να πέσουν.

3. Ενημερώσου από το ραδιόφωνο

Για να μη σπαταλήσεις μπαταρία από το κινητό, βάλε ραδιόφωνο για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας.

4. Αν υπάρξει ζημιά στο όχημα

Αν κάτι πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, παραμένεις μέσα και καλείς βοήθεια. Η έξοδος σε τέτοιες συνθήκες είναι πιο επικίνδυνη.

Τι κρατάμε;

Η Ελλάδα καταγράφει δεκάδες σεισμούς καθημερινά , οι περισσότεροι μικρής έντασης.

Ο τελευταίος σεισμός ήταν 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 2,3 km .

Αν σε βρει σεισμός στο αυτοκίνητο: σταματάς σε ασφαλές σημείο , μένεις μέσα , ακούς ραδιόφωνο .

Το αυτοκίνητο λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο σε σχέση με το να βρίσκεσαι εκτεθειμένος στο δρόμο.

Έρχονται 2.888 έξυπνες κάμερες στους δρόμους – Αυτόματες κλήσεις για ζώνες, φανάρια και κινητά

Μειώσεις στα τεκμήρια αυτοκινήτων από φέτος – Ποιοι γλιτώνουν φόρο από το 2026

Νέα Mercedes GLC: Γίνεται ηλεκτρική με αυτονομία 731 χιλιόμετρα