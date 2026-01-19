quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 19.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
simantiki-allagi-sto-gov-gr-wallet-ti-ischyei-pleon-an-sou-paroun-to-diploma-789836

Τι αλλάζει οριστικά στους ελέγχους της Τροχαίας, γιατί πλέον δεν μπορεί να επιδειχθεί ούτε ψηφιακά όταν έχει αφαιρεθεί

Μέχρι πρόσφατα, ίσχυε ένα παράδοξο: ενώ το δίπλωμα οδήγησης  μπορούσε να έχει αφαιρεθεί λόγω παράβασης, στο Gov.gr Wallet εξακολουθούσε να εμφανίζεται κανονικά. Βέβαια, σε ενδεχόμενο έλεγχο, ακόμα και αν ο οδηγός το έδειχνε ψηφιακά, η αφαίρεση διασταυρωνόταν ηλεκτρονικά και το πρόστιμο ή οι κυρώσεις επιβάλλονταν κανονικά.

Αυτό, όμως, αλλάζει πλέον οριστικά.

Τι ισχύει από εδώ και στο εξής

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάθε φορά που ανακαλείται η άδεια οδήγησης το αντίστοιχο έγγραφο παύει να εμφανίζεται άμεσα στο Gov.gr Wallet. Με απλά λόγια, δεν μπορεί πλέον να επιδειχθεί ούτε καν ψηφιακά, καθώς «εξαφανίζεται» από την εφαρμογή.

Ο πολίτης ενημερώνεται αυτόματα μόλις ανοίξει το Gov.gr Wallet, όπου εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που τον πληροφορεί για την ανάκληση και το ποιο έγγραφο αφορά.

Πότε γίνεται ανάκληση ψηφιακού εγγράφου

Η ανάκληση μπορεί να γίνει:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • από την Ελληνική Αστυνομία, σε περίπτωση αφαίρεσης διπλώματος λόγω παράβασης του ΚΟΚ

  • από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας

  • σε περίπτωση απώλειας

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο αφαιρείται άμεσα από το ψηφιακό πορτοφόλι.

Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης

Μέσα από την εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί:

  • να ελέγξει ποιο έγγραφο έχει ανακληθεί

  • να επιχειρήσει να το προσθέσει εκ νέου

Αν η προσθήκη δεν επιτρέπεται (π.χ. η ποινή δεν έχει λήξει), εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση.

Πώς επανέρχεται το δίπλωμα στο κινητό

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, το σύστημα επιτρέπει ξανά την προσθήκη της στο Gov.gr Wallet. Η διαδικασία γίνεται εύκολα με τη χρήση κωδικού μιας χρήσης (OTP) και το δίπλωμα εμφανίζεται ξανά αυτόματα στο κινητό.

Παράλληλα, η όλη διαδικασία έχει απλοποιηθεί σημαντικά, καθώς πλέον ο κωδικός OTP:

  • συμπληρώνεται αυτόματα από το SMS

  • δεν χρειάζεται χειροκίνηρη πληκτρολόγηση

  • μειώνει τα λάθη και τον χρόνο αναμονής

#Gov.gr Wallet#Αφαίρεση Διπλώματος
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
