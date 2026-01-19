Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Τι αλλάζει οριστικά στους ελέγχους της Τροχαίας, γιατί πλέον δεν μπορεί να επιδειχθεί ούτε ψηφιακά όταν έχει αφαιρεθεί

Μέχρι πρόσφατα, ίσχυε ένα παράδοξο: ενώ το δίπλωμα οδήγησης μπορούσε να έχει αφαιρεθεί λόγω παράβασης, στο Gov.gr Wallet εξακολουθούσε να εμφανίζεται κανονικά. Βέβαια, σε ενδεχόμενο έλεγχο, ακόμα και αν ο οδηγός το έδειχνε ψηφιακά, η αφαίρεση διασταυρωνόταν ηλεκτρονικά και το πρόστιμο ή οι κυρώσεις επιβάλλονταν κανονικά.

Αυτό, όμως, αλλάζει πλέον οριστικά.

Τι ισχύει από εδώ και στο εξής

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάθε φορά που ανακαλείται η άδεια οδήγησης το αντίστοιχο έγγραφο παύει να εμφανίζεται άμεσα στο Gov.gr Wallet. Με απλά λόγια, δεν μπορεί πλέον να επιδειχθεί ούτε καν ψηφιακά, καθώς «εξαφανίζεται» από την εφαρμογή.

Ο πολίτης ενημερώνεται αυτόματα μόλις ανοίξει το Gov.gr Wallet, όπου εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που τον πληροφορεί για την ανάκληση και το ποιο έγγραφο αφορά.

Πότε γίνεται ανάκληση ψηφιακού εγγράφου

Η ανάκληση μπορεί να γίνει:

από την Ελληνική Αστυνομία , σε περίπτωση αφαίρεσης διπλώματος λόγω παράβασης του ΚΟΚ

από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών , στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας

σε περίπτωση απώλειας

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο αφαιρείται άμεσα από το ψηφιακό πορτοφόλι.

Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης

Μέσα από την εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί:

να ελέγξει ποιο έγγραφο έχει ανακληθεί

να επιχειρήσει να το προσθέσει εκ νέου

Αν η προσθήκη δεν επιτρέπεται (π.χ. η ποινή δεν έχει λήξει), εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση.

Πώς επανέρχεται το δίπλωμα στο κινητό

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, το σύστημα επιτρέπει ξανά την προσθήκη της στο Gov.gr Wallet. Η διαδικασία γίνεται εύκολα με τη χρήση κωδικού μιας χρήσης (OTP) και το δίπλωμα εμφανίζεται ξανά αυτόματα στο κινητό.

Παράλληλα, η όλη διαδικασία έχει απλοποιηθεί σημαντικά, καθώς πλέον ο κωδικός OTP: