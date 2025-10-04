quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σου ήρθε κλήση της Τροχαίας με φωτογραφία: Πώς βλέπεις το υλικό, πώς δηλώνεις άλλον οδηγό

ΣΑΒΒΑΤΟ | 04.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
sou-irthe-klisi-tis-trochaias-me-fotografia-pos-vlepeis-to-yliko-pos-diloneis-allon-odigo-777804

Από το ροζ χαρτί στο ψηφιακό πρόστιμο: τι ισχύει με τις φωτογραφίες των καμερών και ποια είναι η διαδικασία αν δεν οδηγούσατε εσείς

Η εποχή που οι κλήσεις της τροχαίας εμφανίζονταν ως  ροζ χαρτί στο παρμπρίζ ή παραδίδονταν στο χέρι από τον τροχονόμο, αλλάζει σταδιακά.  Σήμερα, όλο και περισσότερες παραβάσεις βεβαιώνονται ψηφιακά μέσα από τις κάμερες τροχαίας: συσκευές καταγραφής ταχύτητας, παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και άλλων σοβαρών παραβάσεων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά, αλλά πλέον καταχωρείται και στο myTaxisnet, ώστε ο ιδιοκτήτης του οχήματος να μπορεί να δει την οφειλή και να την πληρώσει ηλεκτρονικά.

Κι εκεί ξεκινούν οι απορίες: υπάρχει τρόπος να δεις τη φωτογραφία που τράβηξε η κάμερα; Και τι γίνεται αν το όχημα δεν το οδηγούσες εσύ;

Κλήσεις από κάμερα vs. κλήσεις από τροχονόμο

Είναι σημαντικό να γίνει ο διαχωρισμός: Επιτόπιες κλήσεις που βεβαιώνονται από αστυνομικό της τροχαίας, προφανώς δεν συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό. Ο οδηγός παραλαμβάνει το έγγραφο της παράβασης επί τόπου ή το βρίσκει στο όχημα.

Κλήσεις από κάμερα (ραντάρ ταχύτητας, παραβίαση κόκκινου, χρήση κινητού, διέλευση από λεωφορειολωρίδα) καταγράφονται με φωτογραφία ή βίντεο. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται ως απόδειξη και καταχωρείται στην υπηρεσία Τροχαίας. Η κλήση αποστέλλεται ταχυδρομικά στον ιδιοκτήτη και καταγράφεται ως οφειλή στο Taxisnet.

Μπορείς να δεις το φωτογραφικό υλικό;

Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη παρανόηση. Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι μαζί με την ηλεκτρονική βεβαίωση μπορούν να δουν και τη φωτογραφία στο myTaxisnet. Στην πραγματικότητα, στο Taxisnet εμφανίζεται μόνο η οφειλή (ποσό προστίμου και ταυτότητα οφειλής). Για να δεις το φωτογραφικό υλικό, πρέπει να απευθυνθείς στην αρμόδια τροχαία που εξέδωσε την κλήση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται αναφορά στην ειδική πλατφόρμα ktpae.gr, που αναπτύσσεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Πρόκειται για το έργο του Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων / Προστίμων Τροχαίας, το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Ωστόσο, δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία για τους πολίτες και δεν περιγράφεται ρητά ότι θα παρέχει πρόσβαση στο φωτογραφικό υλικό. Προς το παρόν λοιπόν, ο μόνος τρόπος να δει κανείς τη φωτογραφία της παράβασης, είναι μέσω της αρμόδιας τροχαίας.

Τι γίνεται αν δεν οδηγούσες εσύ

Η κλήση καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ανεξάρτητα από το ποιος το οδηγούσε τη στιγμή της παράβασης. Αν το όχημα βρισκόταν στα χέρια άλλου (π.χ. μέλος οικογένειας, φίλος, υπάλληλος), ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να το δηλώσει.

Αυτό γίνεται με δύο τρόπους:

Ηλεκτρονικά μέσω Gov.gr

  • Είσοδος με κωδικούς Taxisnet
  • Επιλογή υπηρεσίας «Ένσταση για πράξη βεβαίωσης παράβασης»
  • Συμπλήρωση των στοιχείων του πραγματικού οδηγού και αποστολή της δήλωσης

Απευθείας στην Τροχαία

  • Με φυσική παρουσία στην υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση
  • Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης και κατάθεση στοιχείων του οδηγού

Η προθεσμία για αυτή τη διαδικασία αναγράφεται στην κλήση και είναι κρίσιμο να τηρηθεί. Αν δεν δηλωθεί άλλος οδηγός, το πρόστιμο και τυχόν διοικητικές κυρώσεις (π.χ. αφαίρεση διπλώματος) βαραίνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

Η μετάβαση στη «νέα εποχή»

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο: οι κλήσεις γίνονται πλέον ψηφιακά ορατές μέσω Taxisnet, η πληρωμή γίνεται πιο εύκολα και η διαδικασία διαχείρισης είναι πιο οργανωμένη. Όμως, το φωτογραφικό υλικό παραμένει «κλειδωμένο» στα συστήματα της Τροχαίας και δίδεται μόνο εφόσον το ζητήσει ο πολίτης.

Πρόκειται για μια επιλογή που ενισχύει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα των προστίμων, αλλά δημιουργεί και ερωτήματα για τη διαφάνεια και την ευκολία πρόσβασης στην απόδειξη της παράβασης.

Τι κρατάμε

  • Οι ψηφιακές κλήσεις από κάμερα εμφανίζονται στο Taxisnet μόνο ως οφειλή, χωρίς φωτογραφία
  • Το φωτογραφικό υλικό φυλάσσεται στην αρμόδια Τροχαία και δίδεται μόνο κατόπιν αιτήματος
  • Οι επιτόπιες κλήσεις (από τροχονόμο) δεν συνοδεύονται από εικόνα
  • Η δήλωση άλλου οδηγού γίνεται μέσω Gov.gr ή απευθείας στην Τροχαία

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
