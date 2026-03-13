quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σου ήρθε μήνυμα για κλήση; Πώς θα δεις αν όντως σου έχει βεβαιωθεί παράβαση μέσω gov.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Ένα νέο κύμα με SMS απάτης που ενημερώνουν για δήθεν τροχαίες παραβάσεις και πρόστιμα βρίσκεται σε εξέλιξη, δείτε  πώς μπορείτε να ελέγξετε εύκολα και με ασφάλεια αν πράγματι σας έχει βεβαιωθεί κλήση

Τις τελευταίες ημέρες πολλοί οδηγοί λαμβάνουν ύποπτα SMS που αναφέρουν ότι έχουν κάνει τροχαία παράβαση και ότι πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο μέσω ενός συνδέσμου. Τα μηνύματα αυτά αποτελούν μορφή phishing, δηλαδή προσπάθεια ηλεκτρονικής απάτης που στόχο έχει να αποσπάσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι αρκετοί πολίτες δεν γνωρίζουν πώς εμφανίζονται επίσημα οι διοικητικές παραβάσεις στο σύστημα του Δημοσίου. Έτσι στέλνουν μαζικά SMS που μοιάζουν με κρατικές ειδοποιήσεις και περιλαμβάνουν έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες.

Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς πώς μπορεί να ελέγξει μόνος του αν υπάρχει πραγματικά πρόστιμο ή τροχαία παράβαση.

Έλεγχος μέσω των επίσημων υπηρεσιών του Δημοσίου

Αν υπάρχει πραγματικά βεβαιωμένη τροχαία παράβαση που έχει περάσει στο σύστημα του κράτους, αυτή μπορεί να εμφανιστεί στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο έλεγχος γίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Βήματα για έλεγχο μέσω gov.gr

  1. Μπαίνετε στη σελίδα gov.gr.

  2. Επιλέγετε την ενότητα Μεταφορές και οχήματα.

  3. Στη συνέχεια πατάτε Πρόστιμα και παραβάσεις.

  4. Εκεί θα βρείτε την υπηρεσία Πρόστιμα τροχαίας και παραβάσεις στάθμευσης.


  5. Συνδέεστε με τους κωδικούς του myAADE (πρώην Taxisnet).

  6. Στο προσωπικό σας προφίλ εμφανίζονται τυχόν κλήσεις που έχουν βεβαιωθεί.

Βήματα για έλεγχο μέσω myAADE (πρώην Taxisnet)

  1. Συνδέεστε στο myAADE.

  2. Επιλέγετε την καρτέλα Οφειλές, πληρωμές & επιστροφές.

  3. Πατάτε στην ενότητα Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης.

  4. Αν έχει βεβαιωθεί τροχαίο πρόστιμο, θα το δείτε καταχωρημένο με το αντίστοιχο ποσό.

  5. Εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε ταυτότητα οφειλής και να προχωρήσετε σε πληρωμή μέσω τράπεζας ή web banking.

Τι εμφανίζεται στο myAADE και τι όχι

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι στο myAADE δεν φαίνονται όλες οι κλήσεις τροχαίας από την πρώτη στιγμή.

  • Εμφανίζονται μόνο οι κλήσεις που έχουν βεβαιωθεί στην εφορία ως οφειλή. Αυτό συμβαίνει κυρίως με την ηλεκτρονική βεβαίωση παράβασης και τα πρόστιμα από τις νέες κάμερες ή με κλήσεις που δεν πληρώθηκαν έγκαιρα στον δήμο/τροχαία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ.

  • Δεν εμφανίζονται άμεσα κλήσεις που βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα στον δήμο ή στην τροχαία (π.χ. μια παράνομη στάθμευση που μόλις σας έκοψαν). Αυτές αρχικά μένουν στο μητρώο της υπηρεσίας και αν δεν πληρωθούν εγκαίρως, αργότερα μεταφέρονται στο myAADE.

Άρα, για πλήρη εικόνα, καλό είναι να κάνετε έλεγχο και στον δήμο/τροχαία εκτός από το myAADE.

Τι πρέπει να προσέχετε στα ύποπτα SMS

Τα μηνύματα απάτης έχουν συνήθως κοινά χαρακτηριστικά. Αναφέρουν ότι υπάρχει «τροχαία παράβαση» ή «εκκρεμές πρόστιμο» και ζητούν από τον παραλήπτη να πατήσει έναν σύνδεσμο για να δει λεπτομέρειες ή να πληρώσει.

Ο σύνδεσμος οδηγεί συνήθως σε ιστοσελίδα που μιμείται κυβερνητικές πλατφόρμες, με στόχο να ζητήσει στοιχεία κάρτας ή προσωπικούς κωδικούς.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ειδικοί συμβουλεύουν:

  • Να μην πατάτε τον σύνδεσμο
  • Να μην εισάγετε προσωπικά στοιχεία
  • Να ελέγχετε πάντα την πληροφορία μόνο από επίσημες κρατικές πλατφόρμες

Γιατί πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί

Οι απάτες μέσω SMS έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελούν έναν εύκολο τρόπο για να προσεγγίσουν μεγάλο αριθμό χρηστών. Τα μηνύματα συχνά στέλνονται μαζικά και βασίζονται στο στοιχείο του αιφνιδιασμού, ώστε ο παραλήπτης να αντιδράσει γρήγορα χωρίς να ελέγξει την εγκυρότητα της ειδοποίησης.

Η βασική αρχή που πρέπει να θυμάται κανείς είναι απλή: οι επίσημες υπηρεσίες του κράτους δεν ζητούν πληρωμές προστίμων μέσω τυχαίων συνδέσμων σε SMS.

Αν υπάρχει πραγματική κλήση ή διοικητικό πρόστιμο, αυτό θα εμφανιστεί μέσα από τις επίσημες ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Τι κρατάμε;

  • Κυκλοφορούν μαζικά SMS απάτης που ενημερώνουν δήθεν για τροχαίες παραβάσεις.
  • Τα μηνύματα περιλαμβάνουν σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικες σελίδες πληρωμής.
  • Αν υπάρχει πραγματική παράβαση, μπορεί να εμφανιστεί μέσω gov.gr και Taxisnet.
  • Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν να πατούν συνδέσμους σε τέτοια SMS.
  • Ο ασφαλής έλεγχος γίνεται μόνο μέσω των επίσημων πλατφορμών του κράτους.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#gov.gr#phising#SMS#Απάτη
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις