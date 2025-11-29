quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σου πήραν κι εσένα το δίπλωμα; Δες τι σε περιμένει αν οδηγήσεις και σε ξαναπιάσουν

ΣΑΒΒΑΤΟ | 29.11.2025
Στέλιος Παππάς
sou-piran-ki-esena-to-diploma-des-ti-se-perimenei-an-odigiseis-kai-se-xanapiasoun-778046

Οι έλεγχοι της Τροχαίας «σφίγγουν». Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ αν οδηγήσεις χωρίς δίπλωμα και τι γίνεται στις υποτροπές.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι της Τροχαίας έχουν αυξηθεί αισθητά και δεν χαρίζουν: πολλοί οδηγοί βρίσκονται ξαφνικά με «φουσκωμένα» πρόστιμα και χωρίς άδεια οδήγησης. Μπορεί οι ανάγκες της καθημερινότητας να πιέζουν, όμως η οδήγηση χωρίς δίπλωμα είναι σήμερα από τα ακριβότερα και πιο αυστηρά τιμωρούμενα αδικήματα του οδικού δικαίου. Με τον νέο ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) οι ποινές κλιμακώνονται και σε περίπτωση υποτροπής γίνονται εξοντωτικές, οπότε αν μπαίνεις στον πειρασμό να οδηγήσεις ακόμη και χωρίς το δίπλωμα, τότε διάβασε παρακάτω.

Τι ισχύει σήμερα – η βασική ποινή

  • Οδήγηση χωρίς δίπλωμα (πρώτη φορά): πρόστιμο 1.000 €, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη.
    Αν προκύψει ατύχημα, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης.

Παλαιότερα να πούμε ότι ίσχυαν τα εξής: φυλάκιση 1–12 μήνες, 100 € πρόστιμο, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η διαφορά δείχνει ξεκάθαρα τη στροφή σε πολιτική μηδενικής ανοχής.

Τι συμβαίνει αν ξαναπιαστείς (υποτροπές)

  • 1η υποτροπή: πρόστιμο 2.000 €, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

  • 2η υποτροπή: πρόστιμο 4.000 €, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις συνοδεύονται από ποινικές συνέπειες. Η υπόθεση συνήθως κινείται με αυτόφωρη διαδικασία, ειδικά όταν η παράβαση συνδέεται με επικίνδυνη οδήγηση ή πρόκληση κινδύνου.

Τι σημαίνει πρακτικά για σένα

  • Μη ρισκάρεις: ακόμη κι ένα «μικρό δρομολόγιο» μπορεί να καταλήξει σε τεράστιο κόστος (πρόστιμα/δικαστικά) και πολύχρονη αφαίρεση άδειας.

  • Μην οδηγείς καθόλου μέχρι να λήξει η περίοδος στέρησης ή να εκδοθεί νόμιμα νέα άδεια. Η οδήγηση στο διάστημα στέρησης θεωρείται χωρίς άδεια.

  • Ρύθμισε τις μετακινήσεις σου (ΜΜΜ, ταξί, φόρτωμα σε συνάδελφο/φίλο) και ενημέρωσε εργοδότη/οικογένεια για να αποφύγεις πιέσεις που σε σπρώχνουν σε νέα παράβαση.

  • Κράτα έγγραφα & αποδείξεις (πράξη βεβαίωσης, ημερομηνίες) και, όπου χρειάζεται, συμβουλέψου δικηγόρο για ενστάσεις/αιτήσεις επιστροφής μετά τη λήξη στέρησης.

  • Ασφάλιση: η οδήγηση χωρίς ισχύουσα άδεια μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά θέματα κάλυψης σε περίπτωση συμβάντος—ακόμη κι αν υπάρχει ασφαλιστήριο.

Συχνές απορίες

Μπορώ να οδηγήσω σε «έκτακτη ανάγκη»;
Όχι. Ο ΚΟΚ δεν προβλέπει «εξαίρεση ανάγκης». Η παράβαση βεβαιώνεται κανονικά.

Μετράει η παλιά άδεια αν έχει αφαιρεθεί;
Όχι. Όσο ισχύει η στέρηση, θεωρείται ότι δεν έχεις δικαίωμα οδήγησης.

Πότε επιστρέφεται η άδεια;
Μετά τη λήξη του διαστήματος στέρησης και εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη κύρωση ή δικαστική απόφαση. Για τη διαδικασία, απευθύνεσαι στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών/Τροχαία.

Τι κρατάμε;

  • Οι ποινές εκτοξεύθηκαν: 1.000 € και έως 2 έτη φυλάκιση από την πρώτη παράβαση.

  • Υποτροπές πονάνε: 2.000–4.000 € και 4–8 έτη στέρηση άδειας.

  • Καμία εξαίρεση: οδήγηση κατά τη στέρηση = ξανά χωρίς δίπλωμα.

  • Τεράστιο ρίσκο σε περίπτωση ατυχήματος: ποινικός κίνδυνος και ασφαλιστικές συνέπειες.

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
