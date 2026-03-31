Στάλθηκαν τα πρώτα SMS για κλήσεις από κάμερες AI – Πώς βλέπεις στο gov.gr αν σου έχει έρθει;

Ξεκίνησαν οι πρώτες ψηφιακές κλήσεις από κάμερες AI. Δες πού φαίνονται σε Gov.gr Wallet, Θυρίδα Πολίτη και πότε εμφανίζονται στο myAADE.

Οι πρώτες ψηφιακές κλήσεις από τις νέες κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πλέον γεγονός. Από το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 ξεκίνησε η επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος και ήδη έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων στους πολίτες, με τις ειδοποιήσεις να φτάνουν ψηφιακά στη Θυρίδα Πολίτη και στο Gov.gr Wallet.

Αυτό είναι το σημείο που αλλάζει ουσιαστικά τη διαδικασία για τον οδηγό. Η κλήση δεν χρειάζεται πλέον να έρθει μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο ή να την ανακαλύψεις αργότερα όταν θα έχει ήδη βεβαιωθεί ως οφειλή. Με το νέο μοντέλο, η πρώτη εικόνα θα δίνεται μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον του gov.gr, ενώ σε δεύτερο χρόνο ορισμένες οφειλές μπορεί να εμφανίζονται και στο myAADE, όταν πλέον έχουν βεβαιωθεί φορολογικά.

Τι ξεκίνησε τώρα και ποιες παραβάσεις γράφουν οι κάμερες

Η νέα φάση αφορά δύο βασικές πηγές καταγραφής. Η πρώτη είναι οι πιλοτικές κάμερες με αλγοριθμική ανάλυση ΤΝ που έχουν τοποθετηθεί σε οκτώ σημεία αυξημένης επικινδυνότητας στην Αττική. Η δεύτερη είναι οι κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε δέκα λεωφορεία για τον έλεγχο της παράνομης κίνησης ή στάσης στις λεωφορειολωρίδες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι παραβάσεις που καταγράφονται περιλαμβάνουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες, μη χρήση ζώνης ή κράνους και χρήση κινητού εν κινήσει. Οι περισσότερες από τις πρώτες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν παραβίαση κόκκινου και μη χρήση κράνους από δικυκλιστές.

Το σύστημα βασίζεται σε κάμερες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων, οι οποίες σε συνδυασμό με αλγοριθμική ανάλυση εντοπίζουν και στοιχεία όπως μάρκα, μοντέλο και χρώμα του οχήματος, ενώ γίνεται και κατηγοριοποίηση της παράβασης. Παράλληλα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, μπορεί να γίνει περαιτέρω επεξεργασία για ελέγχους που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα, ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και δακτύλιο.

Πού θα δεις αν σου έχει έρθει κλήση στο gov.gr

Το πρώτο σημείο που πρέπει να κοιτάξει πλέον ο οδηγός είναι η Θυρίδα Πολίτη. Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρει καθαρά ότι οι παραβάσεις που καταγράφονται από τις κάμερες βεβαιώνονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πολίτες στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet.

Η Θυρίδα Πολίτη λειτουργεί ως το προσωπικό ψηφιακό γραμματοκιβώτιο του πολίτη στο gov.gr, όπου εμφανίζονται έγγραφα που έχει εκδώσει ή λάβει από τη δημόσια διοίκηση. Το gov.gr εξηγεί επίσης ότι στο Gov.gr Wallet μπορείς να βρεις, μέσα στην ενότητα της θυρίδας, έγγραφα που σου έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί αυτεπάγγελτα, αλλά και ειδοποιήσεις για νέες αναρτήσεις εγγράφων από φορείς.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι αν έχει εκδοθεί ψηφιακά η κλήση σου, ο πιο άμεσος τρόπος ελέγχου είναι:

Να μπεις στο Gov.gr Wallet και να ελέγξεις την ενότητα της Θυρίδας Πολίτη.

και να ελέγξεις την ενότητα της Θυρίδας Πολίτη. Να δεις αν υπάρχει νέο μήνυμα/ειδοποίηση ή νέο έγγραφο σχετικό με παράβαση.

ή σχετικό με παράβαση. Εναλλακτικά, να μπεις μέσω browser στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr / my.gov.gr με τους κωδικούς σου και να ελέγξεις τα πρόσφατα έγγραφα και μηνύματα.

Γιατί σου έρχεται SMS και τι ακριβώς σημαίνει

Το SMS δεν είναι το ίδιο το πρόστιμο. Είναι η ειδοποίηση ότι έχει αναρτηθεί κάτι στη θυρίδα σου ή ότι υπάρχει νέα ψηφιακή κοινοποίηση. Υπάρχει ήδη τεκμηρίωση στη λειτουργία των θυρίδων του gov.gr ότι όταν αναρτάται απάντηση ή έγγραφο στη θυρίδα του πολίτη, ο πολίτης ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα και email.

Άρα, αν λάβεις SMS για τροχαία παράβαση από το νέο σύστημα, το σωστό βήμα δεν είναι να ψάξεις μόνο στο κινητό σου για λεπτομέρειες. Το σωστό είναι να μπεις στη Θυρίδα Πολίτη ή στο Gov.gr Wallet και να δεις το σχετικό έγγραφο. Εκεί θα έχεις την πραγματική πληροφορία και όχι μόνο την ειδοποίηση ότι κάτι σε αφορά.

Φαίνεται και στο myAADE;

Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διάκριση. Το myAADE είναι το σημείο όπου βλέπεις τις οφειλές, πληρωμές και επιστροφές σου προς τη φορολογική διοίκηση. Δεν είναι, από τη φύση του, το πρώτο σημείο εμφάνισης κάθε νέας τροχαίας κλήσης.

Με απλά λόγια, στο myAADE συνήθως θα εμφανιστεί μια τέτοια παράβαση όταν έχει πλέον βεβαιωθεί ως οφειλή. Γι’ αυτό και ο έλεγχος στο gov.gr και στη Θυρίδα Πολίτη είναι σήμερα ο πιο άμεσος τρόπος για να δεις αν σου έχει σταλεί κλήση από τις κάμερες AI, ενώ το myAADE λειτουργεί περισσότερο ως δεύτερο στάδιο, όταν υπάρχει ήδη ταμειακή ή φορολογική βεβαίωση. Η ίδια η ΑΑΔΕ περιγράφει το myAADE ως σημείο παρακολούθησης οφειλών και πληρωμών, όχι ως πρωτογενές inbox ειδοποιήσεων παραβάσεων.

Άρα πρακτικά ο σωστός έλεγχος είναι διπλός:

Πρώτα κοιτάς Θυρίδα Πολίτη / Gov.gr Wallet για την ειδοποίηση και την ψηφιακή κλήση.

για την ειδοποίηση και την ψηφιακή κλήση. Μετά ελέγχεις myAADE αν θέλεις να δεις αν η υπόθεση έχει ήδη περάσει σε στάδιο οφειλής.

Πώς να το ελέγξεις βήμα-βήμα

Για να μην το ψάχνεις τελευταία στιγμή, η πιο πρακτική διαδρομή είναι η εξής:

Βήματα για έλεγχο μέσω gov.gr

Μπαίνεις στη σελίδα gov.gr. Επιλέγεις την ενότητα Μεταφορές και οχήματα. Στη συνέχεια πατάς Πρόστιμα και παραβάσεις. Εκεί θα βρεις την υπηρεσία Πρόστιμα τροχαίας και παραβάσεις στάθμευσης. Συνδέεσε με τους κωδικούς του myAADE (πρώην Taxisnet). Στο προσωπικό σου προφίλ εμφανίζονται τυχόν κλήσεις που έχουν βεβαιωθεί.

Βήματα για έλεγχο μέσω myAADE (πρώην Taxisnet)

Συνδέεσε στο myAADE. Επιλέγεις την καρτέλα Οφειλές, πληρωμές & επιστροφές. Πατάς στην ενότητα Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης. Αν έχει βεβαιωθεί τροχαίο πρόστιμο, θα το δεις καταχωρημένο με το αντίστοιχο ποσό. Εκεί μπορείς να εκτυπώσεις ταυτότητα οφειλής και να προχωρήσεις σε πληρωμή μέσω τράπεζας ή web banking.

Γιατί έχει σημασία να το κοιτάς άμεσα

Το νέο μοντέλο αλλάζει την καθημερινότητα του οδηγού γιατί μειώνει πολύ το ενδεχόμενο να πει κάποιος «δεν το ήξερα». Όταν η κλήση αναρτάται ψηφιακά και ο πολίτης ειδοποιείται ηλεκτρονικά, η ευθύνη μεταφέρεται περισσότερο στον ίδιο να ελέγχει εγκαίρως τη θυρίδα του.

Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή το συνολικό σύστημα επεκτείνεται γρήγορα. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026 προβλέπεται η τοποθέτηση περίπου 1.000 καμερών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ ως τις αρχές του 2027 αναμένονται περίπου 300 κινητές κάμερες. Παράλληλα, προβλέπεται η σταδιακή ανάπτυξη του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων, μέσω του οποίου θα γίνονται και η ηλεκτρονική επίδοση, οι ενστάσεις και η πληρωμή.

Με άλλα λόγια, αυτό που σήμερα ξεκινά πιλοτικά με λίγα σημεία και τα πρώτα 130 πρόστιμα, πολύ δύσκολα θα μείνει μικρής κλίμακας. Για τον οδηγό, ο τακτικός έλεγχος σε Gov.gr Wallet, Θυρίδα Πολίτη και, όπου χρειάζεται, myAADE, γίνεται πλέον κομμάτι της βασικής ψηφιακής διαχείρισης του αυτοκινήτου του.

