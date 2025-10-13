Start/Stop στο αυτοκίνητο: Πότε σου γλιτώνει χρήματα και πότε «πνίγει» τον κινητήρα;

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση του Start – Stop συστήματος δεν προτείνεται λόγω καταπόνησης κινητήρα και συστήματος εκκίνησης

Το σύστημα Start/Stop υπάρχει σχεδόν σε κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο, από μικρά υβριδικά μέχρι SUV και πολυτελή μοντέλα. Σχεδιάστηκε για να μειώνει την κατανάλωση και τους ρύπους, σβήνοντας προσωρινά τον κινητήρα σε στάση, όπως σε φανάρια ή μποτιλιάρισμα.

Η θεωρία είναι απλή: όσο λιγότερο δουλεύει ο κινητήρας ρελαντί, τόσο λιγότερο καίει. Στην πράξη όμως, υπάρχουν συνθήκες όπου το Start/Stop όντως ωφελεί, αλλά και περιπτώσεις όπου επιβαρύνει τον μηχανισμό και τα περιφερειακά του.

Πώς λειτουργεί πραγματικά το Start/Stop

Όταν το όχημα σταματήσει πλήρως και ο οδηγός κρατά πατημένο το φρένο (στα αυτόματα) ή αφήσει τον συμπλέκτη με το κιβώτιο στο νεκρό (στα χειροκίνητα), ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου κόβει την παροχή καυσίμου και σβήνει τον κινητήρα. Μόλις ο οδηγός ετοιμαστεί να ξεκινήσει (αφήνοντας το φρένο ή πατώντας τον συμπλέκτη), το σύστημα επαναφέρει άμεσα τον κινητήρα σε λειτουργία.

Για να το κάνει αυτό με ασφάλεια και ταχύτητα, το όχημα διαθέτει:

Ενισχυμένη μίζα ειδικής σχεδίασης, ικανή να εκτελεί χιλιάδες εκκινήσεις τη μέρα.

Ενισχυμένη μπαταρία, ανθεκτική σε συνεχείς κύκλους φόρτισης–εκφόρτισης.

Αισθητήρες θερμοκρασίας, φόρτισης και πίεσης, ώστε να αποτρέπεται η εκκίνηση αν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες.

Λογισμικό διαχείρισης κινητήρα, που ελέγχει κάθε φορά αν η θερμοκρασία λαδιού, το φορτίο της μπαταρίας ή η χρήση του A/C επιτρέπουν το σβήσιμο.

Δεν υπάρχει «παραδοσιακή» μίζα

Σε αντίθεση με τα παλαιότερα αυτοκίνητα, τα σύγχρονα μοντέλα με Start/Stop δεν χρησιμοποιούν την κλασική μίζα όπως την γνωρίζαμε. Αντίθετα, χρησιμοποιούν ενισχυμένα ηλεκτρομηχανικά συστήματα που έχουν εξελιχθεί σε δύο βασικές μορφές

Ενισχυμένο Starter Motor – σε πιο απλά Start/Stop:

Είναι βελτιωμένη εκδοχή της παλιάς μίζας, με ισχυρότερο άξονα, καλύτερη ψύξη και πιο γρήγορη εμπλοκή, ενώ συνοδεύεται από εξελιγμένο λογισμικό που ρυθμίζει την εκκίνηση/

Belt Starter Generator (BSG) – σε πιο σύγχρονα Mild Hybrid:

Εδώ δεν υπάρχει πια ξεχωριστή μίζα, ο ίδιος ηλεκτροκινητήρας που λειτουργεί ως δυναμό μπορεί να εκκινεί τον κινητήρα μέσω ιμάντα.Το σύστημα αυτό επιτρέπει αθόρυβες, ταχύτατες εκκινήσεις και προσφέρει επιπλέον ροπή κατά την επιτάχυνση.

Έτσι, ορισμένα Start/Stop λειτουργούν σχεδόν σαν μικρά υβριδικά, ενώ στα πιο εξελιγμένα μοντέλα η εκκίνηση γίνεται ομαλά και χωρίς φθορά, αφού δεν υπάρχει εμπλοκή γραναζιών όπως στις παραδοσιακές μίζες.

Πότε πραγματικά εξοικονομεί χρήματα

Το Start/Stop έχει νόημα κυρίως στην αστική κυκλοφορία. Σε καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση κατά 5–8%, αφού ο κινητήρας μένει σβηστός για αρκετό χρόνο σε στάσεις και φανάρια. Αυτό μεταφράζεται σε λίγα ευρώ εξοικονόμησης κάθε εβδομάδα, αλλά και σε μείωση εκπομπών CO₂ έως 10 g/km

Πότε προκαλεί φθορά

Η λογική χρήση είναι το κλειδί. Αν το Start/Stop ενεργοποιείται συνεχώς όταν ο κινητήρας δεν έχει προλάβει να ζεσταθεί, όταν λειτουργεί ο κλιματισμός στο μέγιστο ή όταν υπάρχουν συνθήκες έντονου μποτιλιαρίσματος, τότε οι συνεχείς εκκινήσεις–σβησίματα μπορεί να προκαλέσουν, πρόωρη φθορά στη μίζα, ανεπαρκή λίπανση του μοτέρ στα πρώτα δευτερόλεπτα εκκίνησης, καταπόνηση στο τούρμπο, αν δεν προλάβει να σταματήσει να περιστρέφεται πριν σβήσει ο κινητήρας.

Γι’ αυτό σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα επιτρέπουν την προσωρινή απενεργοποίηση του Start/Stop με κουμπί στο ταμπλό. Τα πιο νέα Start/Stop, ειδικά όσα βασίζονται σε μίζα-δυναμό ιμάντα (BSG) ή σε ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα (ISG), έχουν ελάχιστη φθορά και λειτουργούν πιο «βελούδινα». Ο κινητήρας σβήνει και επανεκκινεί σχεδόν αθόρυβα, χωρίς κραδασμούς, ενώ ο οδηγός το αντιλαμβάνεται μόνο από το στροφόμετρο.

Τι κρατάμε

Το Start/Stop μειώνει κατανάλωση και ρύπους, κυρίως σε αστική οδήγηση

Οι σύγχρονες μίζες δεν είναι παραδοσιακές, είναι ενισχυμένες ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενες

Στα πιο προχωρημένα συστήματα, το δυναμό λειτουργεί και ως μίζα

Η υπερβολική χρήση σε λάθος συνθήκες μπορεί να φέρει φθορές και δυσφορία

Αν αμφιβάλλεις, απενεργοποίησε το Start/Stop προσωρινά σε έντονο μποτιλιάρισμα ή χαμηλές θερμοκρασίες

