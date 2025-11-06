Στάση/στάθμευση σε ράμπες αναπήρων και διαβάσεις: Δες πόσο θα πληρώσεις και για πόσο σου παίρνουν το δίπλωμα

Αυτή η παράβαση δεν θεωρείτε επικίνδυνη αλλά τιμωρείται –ορθώς- πολύ αυστηρά

Το πώς οδηγεί και συμπεριφέρεται κανείς στο δρόμο αποτελεί μεταξύ άλλων και δείκτη για την αντίληψη και την ενσυναίσθηση του κάθε ατόμου. Ξεκινώντας από την αντίληψη, το θέμα έχει να κάνει με την αδυναμία κατανόησης από κάποιον, ότι η οδήγηση του θέτει τον εαυτό του και άλλους σε κίνδυνο.

Σε ότι αφορά στην ενσυναίσθηση, η έλλειψη της αποδεικνύεται από πρακτικές στην συμπεριφορά μας, που δείχνουν αδιαφορία για το αντίκτυπο που έχουν σε άλλους. Ανήκει και αυτό υπό την γενικότερη ομπρέλα της αντίληψης αλλά στην προκειμένη περίπτωση ενέχει ιδιοτέλεια, καθώς υπάρχει όφελος για το άτομο που πράττει κάτι, χωρίς να αναλογίζεται ή να ενδιαφέρεται για την ζημία που προκαλεί στους τρίτους.

Και αν υπάρχει μια συμπεριφορά στο δρόμο που να αποδεικνύει στην πράξη την συγκεκριμένης παθογένεια, αυτή είναι η στάθμευση στις ράμπες και στις διαβάσεις που εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρία.

Πρόκειται για την κορυφαία επίδειξη αναισθησίας και έλλειψης σεβασμού και δυστυχώς, συμβαίνει και μάλιστα συμβαίνει αρκετά συχνά.

Ο νέος ΚΟΚ, προβλέπει πολύ σωστά, αυστηρές ποινές σε όσους επιδίδονται στη συγκεκριμένη πρακτική, με πρόσχημα το ότι «δεν βρίσκω να παρκάρω» και το κλασικό «5 λεπτά θα κάνω».

Συγκεκριμένα, το διοικητικό πρόστιμο ορίζεται στα 150 ευρώ, ενώ παράλληλα αφαιρούνται δίπλωμα και πινακίδες για 60 ημέρες. Ακόμα πιο αυστηρές, είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση υποτροπής: πρόστιμο 1000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 180 ημέρες, για την δεύτερη φορά, ενώ την τρίτη, το ποσό που πρέπει να καταβάλει κανείς φτάνει τα 2000 ευρώ, ενώ το δίπλωμα του, αφαιρείται για 12 μήνες.

Τι κρατάμε;

Η οδική συμπεριφορά είναι καθρέφτης αντίληψης και ενσυναίσθησης. Δείχνει αν αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο που προκαλούμε και αν σεβόμαστε τους άλλους.

Στάθμευση σε ράμπες/διαβάσεις ΑμεΑ = κορυφαία έλλειψη σεβασμού. Είναι η πιο χαρακτηριστική «παθογένεια» στον δρόμο.

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες τύπου «δεν βρίσκω» ή «5 λεπτά». Η ιδιοτέλεια εις βάρος τρίτων δεν γίνεται ανεκτή.

Νέος ΚΟΚ – πρώτη παράβαση: 150 € πρόστιμο + αφαίρεση διπλώματος & πινακίδων για 60 ημέρες .

Υποτροπή (2η φορά): 1.000 € πρόστιμο + αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες .

3η φορά: 2.000 € πρόστιμο + αφαίρεση διπλώματος για 12 μήνες .

Μήνυμα προς όλους: Μηδενική ανοχή σε στάθμευση πάνω σε ράμπες και διαβάσεις∙ επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας.

