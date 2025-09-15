Συντήρηση αυτοκινήτου: Αν δεις αυτό το χρώμα στο ψυκτικό υγρό πρέπει να ανησυχήσεις

Γιατί η αλλαγή στο χρώμα του υγρού στο ψυγείο δεν είναι ποτέ καλό σημάδι – Τι μπορεί να σημαίνει, τι μπορείς να κάνεις

Το ψυκτικό υγρό δεν έχει πάντα ίδιο χρώμα: μπορεί να είναι ροζ, πράσινο, μπλε ή πορτοκαλί.

Αν όμως γίνει καφέ , κάτι δεν πάει καλά με το κύκλωμα.

Τα αίτια κυμαίνονται από απλή παλαιότητα μέχρι σοβαρές βλάβες όπως αστοχία φλάντζας.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: το ψυκτικό υγρό δεν έχει πάντα ίδιο χρώμα, μπορεί να είναι στην αρχική, «φρέσκια» του κατάσταση, ροζ, πράσινο, μπλε ή πορτοκαλί και πρέπει να διατηρείται έτσι σε όλη την διάρκεια της ζωής του μέχρι την προβλεπόμενη αλλαγή του. Σίγουρα κάποιος αποχρωματισμός μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα περιοδικό έλεγχο αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό και εντάσσεται στα φυσιολογικά πλαίσια.

Ωστόσο, υπάρχει μια αλλαγή στο χρώμα που θα πρέπει να χτυπήσει «καμπανάκι» αν παρατηρηθεί από τον ιδιοκτήτη, καθότι σημαίνει πρόβλημα. Αν λοιπόν το ψυκτικό χρώμα γίνει καφέ, κάτι δεν πάει καλά με το κύκλωμα ψύξης. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια που κυμαίνονται από απλή παλαιότητα μέχρι σοβαρές βλάβες όπως αστοχία φλάντζας.

Όταν το ψυκτικό χάνει το χρώμα του

Κάθε ψυκτικό υγρό είναι καθαρό και φωτεινό στην αρχή, αλλά με τον χρόνο μπορεί να αλλάξει όψη. Το καφέ χρώμα δεν είναι «νέα απόχρωση» κάποιου κατασκευαστή – είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πιο συνηθισμένο σενάριο είναι η σκουριά, πράγμα που προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει οξείδωση στα μέρη που απαρτίζουν το κύκλωμα ψύξης και η σκουριά ανακατεύεται με το ψυκτικό. Το υγρό έχει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες οι οποίες με τον καιρό χάνονται. Το αποτέλεσμα είναι ένα θολό, καφετί υγρό που δείχνει ότι το κύκλωμα έχει «κουραστεί» και θέλει αλλαγή ή διαδικασία «flushing».

Tι είναι το flushing

Με το όρο flushing περιγράφεται η διαδικασία καθαρισμού του κυκλώματος ψύξης, αδειάζοντας το παλιό ψυκτικό υγρό και «ξεπλένοντας» με απιονισμένο νερό και ειδικό καθαριστικό, ώστε να φύγει η σκουριά. Στο τέλος της διαδικασίας, εισάγεται «φρέκο» αντιψυκτικό υγρό στο κύκλωμα. Πρόκειται για κάτι απλό και λιγότερο σύνθετο απ΄ότι ακούγεται στην περιγραφή του, ωστόσο καλό είναι να επιχειρείται από ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν και που έχουν τις υποδομές και τον τρόπο για να απορρίψουν το παλιό ψυκτικό.

Το πιο σοβαρό σενάριο: φλάντζα κυλινδροκεφαλής

Αν η φλάντζα αρχίσει να «παραδίνει πνεύμα», τότε λάδι και ψυκτικό αναμειγνύονται. Το πρώτο «σύμπτωμα», είναι ο σχηματισμός μιας λιπαρής κρούστας στο δοχείο διαστολής, π[ου γρήγορα μετατρέπεται σε ένα μείγμα καφέ λάσπης. Αυτό είναι το σημάδια ότι λιπαντικό, εισέρχεται στο κύκλωμα ψύξης. Ένα ακόμη στοιχείο, είναι η παρουσία μιας λευκής πάστας κάτω από το καπάκι λαδιού, που σε αυτή την περίπτωση, δείχνει ότι το ψυκτικό ανακατεύεται με το λάδι του κινητήρα.

Αμφότερα τα δύο αυτά σημάδια μαρτυρούν ότι κάτι συμβαίνει με την φλάντζα κεφαλής και εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά και απαιτείται άμεσα η επίσκεψη σε συνεργείο. Τυχόν καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες βλάβες, μέχρι και «κόλλημα» μοτέρ.

Τι μπορείς να κάνεις

Αν το ψυκτικό σου έχει απλώς γεράσει, τότε ένα καλό flushing ίσως αρκεί. Η διαδικασία περιλαμβάνει άδειασμα του κυκλώματος, ξέπλυμα με νερό μέχρι να καθαρίσει, χρήση καθαριστικού προϊόντος και ξαναγέμισμα με το σωστό ψυκτικό. Αν όμως υπάρχουν ενδείξεις για μείξη λαδιού ή υπερθέρμανση, το flushing δεν είναι λύση. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μηχανική βλάβη που πρέπει να επισκευαστεί πρώτα.

Τι κρατάμε;

Καφέ ψυκτικό = πρόβλημα , όχι φυσιολογική φθορά

Η σκουριά το πιο συνηθισμένο αίτιο, ειδικά σε κινητήρες με σιδερένια μέρη

Η αστοχία φλάντζας οδηγεί σε λάσπη στο ψυγείο και λευκή πάστα στο καπάκι λαδιού

Flushing αρκεί μόνο σε περιπτώσεις παλαιότητας, όχι σε σοβαρές βλάβες

Η πρόληψη (συχνή αλλαγή ψυκτικού και σωστό προϊόν) είναι η καλύτερη άμυνα

Έκπτωση 3.000 ευρώ για το πιο περιπετειώδες Volkswagen στην Ελλάδα

Ποιο γαλλικό αυτοκίνητο έχει «θήκη για μπαγκέτα» στα αξεσουάρ του;

24ωρη Λειτουργία Μετρό, Τραμ & Λεωφορείων στην Αθήνα – Πρεμιέρα με επιτυχία