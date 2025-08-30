Συντήρηση και καθαρισμός του αυτοκινήτου μετά τις διακοπές

Από τις παραλίες στο συνεργείο; Όχι απαραίτητα, αυτοί είναι οι έλεγχοι και η φροντίδα που χρειάζεται το όχημα σας

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, το αυτοκίνητο χρειάζεται καλό καθαρισμό και βασικούς ελέγχους για να αποφευχθούν φθορές

Εξωτερικά: απομάκρυνση σκόνης, αλατιού και εντόμων – προσοχή σε ζάντες, θόλους, προφυλακτήρες

Εσωτερικά: σκούπισμα άμμου/υγρασίας, καθαρισμός καθισμάτων και αεραγωγών – ιδανικά με βιολογικό καθαρισμό

Έλεγχοι: στάθμες υγρών, φίλτρο αέρα, κατάσταση ελαστικών και υαλοκαθαριστήρων

Αφαίρεση καλοκαιρινού εξοπλισμού (μπαγκαζιέρες, βάσεις, ψάθες) για να μην ξεμένουν μέχρι… τον χειμώνα

Οι καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα συνήθως σημαίνουν χιλιόμετρα σε εθνικές και επαρχιακές οδούς, φόρτωμα, άμμο από παραλίες, αλάτι από τη θάλασσα, έντονη έκθεση στον ήλιο και –πολλές φορές– σκόνη από χωματόδρομους. Όλα αυτά καταπονούν το αυτοκίνητο και μπορούν, αν δεν φροντίσουμε έγκαιρα, να προκαλέσουν φθορές. Γι’ αυτό, μόλις επιστρέψουμε, καλό είναι να κάνουμε έναν ολοκληρωμένο καθαρισμό και έναν βασικό τεχνικό έλεγχο.

Πλύσιμο εξωτερικά

Αν χρειάζεται κάτι απαραιτήτως το αυτοκίνητο, αυτό είναι ένα καλό πλύσιμο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Το πιο πιθανό είναι να έχει δημιουργηθεί στο αμάξωμα μια στρώση από σκόνη, υπολείμματα άτυχων εντόμων και αλάτι, αφού η υγρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές είναι… αλμυρή. Όλα αυτά, τα έχει «κοκαλώσει» ο ήλιος, οπότε χρειάζεται καλό καθάρισμα για να αφαιρεθούν οι επικαθήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ζάντες, θόλους τροχών, μαρσπιέ, κάτω μέρη προφυλακτήρων και γενικά όπου υπάρχουν πτυχώσεις και σημεία στα οποία δεν φτάνει εύκολα η πίεση του νερού και το σφουγγάρι.

Καθάρισμα και αφαίρεση φύλλων, πευκοβελόνων και ότι άλλο έχει μαζευτεί εκεί, χρειάζεται ο λεγόμενος «νεροχύτης» του αυτοκινήτου, δηλαδή το σημείο στη βάση του παρμπρίζ όπου εδράζονται οι υαλοκαθαριστήρες και φιλοξενεί επίσης τις σχάρες απορροής του νερού.

Εσωτερικό

Συνεχίζοντας, πιο «ζόρικο» στον καθαρισμό είναι το εσωτερικό. Πρέπει να αφαιρεθούν τα πατάκια (τα οποία προφανώς πρέπει να καθαριστούν και αυτά) και με μια ηλεκτρική σκούπα να μαζευτεί η άμμος, τα πετραδάκια και ότι άλλο έχει συγκεντρωθεί στο δάπεδο της καμπίνας. Όσο σχολαστικοί και αν ήσασταν με καλύμματα και πετσέτες ώστε να μην ποτίζουν τα καθίσματα από τα βρεγμένα μαγιό, κάτι θα έχει περάσει πάνω τους και αυτές οι υγρασίες δημιουργούν οσμές.

Ο βιολογικός καθαρισμός είναι η πιο καλή λύση και αν δεν είναι δυνατός, ένα βουρτσάκι με μαλακή τρίχα, ήπια καθαριστικά και… χέρι, είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε. Προσοχή σε αυτή την δεύτερη περίπτωση, δεν χρειάζεται μούλιασμα και πολύ νερό, ενώ αν τα καθίσματα είναι δερμάτινα, χρησιμοποιήστε μόνο πανιά και ενδεδειγμένα καθαριστικά.

Σχολαστικότητα στον καθαρισμό και στους αεραγωγούς του κλιματισμού που το πιο πιθανό είναι να έχει μαζέψει πολύ σκόνη και να έχουν δημιουργηθεί εστίες ανάπτυξης παθογόνων. Εδώ, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ειδικά προϊόντα με αφρό που εισχωρούν βαθιά μέσα στους αεραγωγούς και απολυμαίνουν.

Έλεγχοι

Τα πράγματα εδώ είναι απλά. Ότι είναι εύκολο, ελέγχεται: δηλαδή στάθμη λαδιών, στάθμη ψυκτικού, υγρά φρένων, «νερά» στο δοχείο υαλοκαθαριστήρων και αν το «έχουμε» ρίχνουμε και μια ματιά στο φίλτρο αέρα για να διαπιστώσουμε την κατάσταση του. Σίγουρα πρέπει να τσεκάρουμε τα ελαστικά και αυτό δεν αφορά μόνο τις πιέσεις τους αλλά και την κατάσταση του πέλματος καθότι η κίνηση σε χωματόδρομους και το παρκάρισμα σε πρανή, μπορεί να έχουν δημιουργήσει σκισίματα και φθορές.

Έλεγχος πρέπει να γίνει και στα μάκτρα (τα λάστιχα) των υαλοκαθαριστήρων, τα οποία μπορεί να έχουν ξεραθεί από την συνεχή έκθεση στον ήλιο. Το test είναι πολύ εύκολο, απλά τους θέτουμε με ψέκασμα νερού για να δούμε την αποτελεσματικότητα τους.

Επίσης αφαιρούμε σχάρες οροφής, μεταφοράς ποδηλάτων και μπαγκαζιέρες. Περιττό να αναφερθούν όλα αυτά αλλά είναι περισσότερο θέμα του να νικήσει κανείς την βαρεμάρα και την αναβλητικότητα του. Το αυτό ισχύει και για τον χώρο αποσκευών, όπου οι ψάθες, οι βάσεις ομπρέλας και όλος καλοκαιρινός εξοπλισμός πολύ συχνά «ξεχνιέται» και κάπως έτσι βρίσκεσαι τον Φλεβάρη να ψάχνεις τις αλυσίδες ανάμεσα σε βατραχοπέδιλα…

Τι κρατάμε;

Το αλάτι, η άμμος και η σκόνη καταπονούν το αυτοκίνητο – ο σχολαστικός καθαρισμός είναι απαραίτητος .

Η καμπίνα χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα: άμμος, υγρασία και σκόνη προκαλούν οσμές και μικρόβια.

Οι βασικοί έλεγχοι υγρών, ελαστικών και υαλοκαθαριστήρων εξασφαλίζουν ότι το όχημα θα μείνει αξιόπιστο.

Μικρές συνήθειες, όπως η αφαίρεση καλοκαιρινού εξοπλισμού, γλιτώνουν βάρος, χώρο και ταλαιπωρία.

