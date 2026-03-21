Τα 10 μέτρα που θέλουν να φρενάρουν την τρομακτική αύξηση στις τιμές καυσίμων

Νέα έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας (IEA) αναδεικνύει επιλογές για τη μείωση της πίεσης των τιμών πετρελαίου στους καταναλωτές, ως απάντηση στις διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

Με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, ο οργανισμός παρουσίασε σήμερα μια σειρά από μέτρα από την πλευρά της ζήτησης, τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, προκειμένου να περιοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στους καταναλωτές. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, με τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ — από όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου — να έχει περιοριστεί δραστικά. Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου διακινούνται καθημερινά μέσω του στενού. Η απώλεια αυτών των ροών έχει «σφίξει» σημαντικά την αγορά, εκτοξεύοντας τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις σε προϊόντα όπως το ντίζελ, τα καύσιμα αεροσκαφών και το υγραέριο (LPG).

Η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ θεωρείται κρίσιμη για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας. Στο μεταξύ, οι χώρες κινούνται τόσο στην πλευρά της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Στις 11 Μαρτίου, τα κράτη-μέλη του IEA συμφώνησαν να απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα — τη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση στην ιστορία του οργανισμού. Ωστόσο, τα μέτρα στην προσφορά δεν επαρκούν από μόνα τους. Η μείωση της ζήτησης αποτελεί άμεσο και κρίσιμο εργαλείο για την ελάφρυνση των καταναλωτών και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Η νέα έκθεση προτείνει δέκα άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα, εστιάζοντας κυρίως στις οδικές μεταφορές (που αντιστοιχούν περίπου στο 45% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου), αλλά και στην αεροπορία, τη μαγειρική και τη βιομηχανία. Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Fatih Birol, δήλωσε: «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεγάλη ενεργειακή κρίση, τη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου. Χωρίς γρήγορη λύση, οι επιπτώσεις στις αγορές και τις οικονομίες θα γίνονται όλο και πιο σοβαρές».







Τόνισε επίσης ότι, πέρα από την απελευθέρωση αποθεμάτων, η έκθεση προσφέρει πρακτικές και άμεσες λύσεις για τη μείωση της πίεσης στους καταναλωτές, βασισμένες σε δεκαετίες εμπειρίας. Τα 10 άμεσα μέτρα για μείωση της κατανάλωσης

1. Τηλεργασια όπου είναι δυνατόν.

Αντικαθιστά τη χρήση πετρελαίου από τις μετακινήσεις, ιδίως όταν οι θέσεις εργασίας είναι κατάλληλες για εξ αποστάσεως εργασία.

2. Μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα.

Οι χαμηλότερες ταχύτητες μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων για επιβατικά αυτοκίνητα, βαν και φορτηγά.

3. Χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών

Η μετάβαση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα στα λεωφορεία και τα τρένα μπορεί να μειώσει γρήγορα τη ζήτηση πετρελαίου.

4. Εναλλάξ κυκλοφορία οχημάτων στις πόλεις

Τα προγράμματα εναλλαγής πινακίδων κυκλοφορίας μπορούν να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την οδήγηση με μεγάλη κατανάλωση καυσίμου.

5. Αυξήστε την κοινή χρήση αυτοκινήτων και υιοθετήστε αποτελεσματικές πρακτικές οδήγησης.

Η μεγαλύτερη πληρότητα του αυτοκινήτου και η οικολογική οδήγηση μπορούν να μειώσουν γρήγορα την κατανάλωση καυσίμου.

6. Αποδοτική οδήγηση για οδικά επαγγελματικά οχήματα και παράδοση αγαθών.

Οι καλύτερες πρακτικές οδήγησης, η συντήρηση των οχημάτων και η βελτιστοποίηση του φορτίου μπορούν να μειώσουν τη χρήση ντίζελ.

7. Εκτροπή της χρήσης υγραερίου (LPG) από τις μεταφορές.

Η μετατόπιση των οχημάτων διπλού καυσίμου και η μετατροπή τους από υγραέριο σε βενζίνη μπορεί να διατηρήσει το LPG για το μαγείρεμα και άλλες βασικές ανάγκες.

8. Αποφύγετε τα αεροπορικά ταξίδια όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές.

Η μείωση των επαγγελματικών πτήσεων μπορεί να μειώσει γρήγορα την πίεση στις αγορές καυσίμων αεριωθούμενων.

9. Όπου είναι δυνατόν, στραφείτε σε άλλες σύγχρονες λύσεις μαγειρέματος.

Η ενθάρρυνση του ηλεκτρικού μαγειρέματος και άλλων σύγχρονων επιλογών μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από το υγραέριο.

10. Αξιοποίηση της ευελιξίας με τις πετροχημικές πρώτες ύλες και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων απόδοσης και συντήρησης.

Η βιομηχανία μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση υγραερίου για βασικές χρήσεις, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση πετρελαίου μέσω γρήγορων λειτουργικών βελτιώσεων.

Παρότι τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως το έλλειμμα προσφοράς, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές, στην αποσυμπίεση της αγοράς και στη διασφάλιση καυσίμων για κρίσιμες ανάγκες έως ότου αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Πηγή: EleftherosTypos.gr