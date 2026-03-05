quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα ή απλήρωτα Τέλη – Πώς κάνω ένσταση και πόσο χρόνο έχω;

ΠΕΜΠΤΗ | 05.03.2026
Στέλιος Παππάς
prostimo-gia-anasfalisto-ochima-i-aplirota-teli-pos-kano-enstasi-kai-poso-chrono-echo-705015

Ένσταση για πρόστιμα ανασφάλιστου ή Τελών 2025 γίνεται στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι». Προθεσμία 10 ή 20 εργάσιμες.

Η κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων και οφειλών για ανασφάλιστα οχήματα και για μη καταβολή Τελών Κυκλοφορίας 2025 συνοδεύεται και από δυνατότητα ένστασης. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», με επισύναψη δικαιολογητικών ανάλογα με τον λόγο που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.

Το κρίσιμο σημείο είναι η προθεσμία, καθώς διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο κοινοποίησης.

Πού κάνεις ένσταση

Η ένσταση υποβάλλεται μέσα από την εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι». Η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς TaxisNet.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη είτε μέσω gov.gr στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr.

Στην ίδια εφαρμογή εμφανίζεται η αναλυτική εικόνα ανά όχημα, ώστε ο πολίτης να υποβάλει ένσταση επιλέγοντας τη σχετική πράξη και επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πόσο χρόνο έχεις για να κάνεις ένσταση

Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Αν η ενημέρωση γίνει με συστημένη επιστολή, η προθεσμία είναι είκοσι εργάσιμες ημέρες.






Διαβάστε επίσης: Ένσταση σε κλήση: Πού, πώς, σε πόσες μέρες και με ποια δικαιολογητικά;

Ποιος εξετάζει την ένσταση και πότε βγαίνει απάντηση

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται είτε αυτοματοποιημένα, όπου υπάρχει δυνατότητα διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα, είτε από αρμόδιους φορείς.

Για την υποχρέωση καταβολής Τελών Κυκλοφορίας, η εξέταση γίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΔΕ. Για τα ανασφάλιστα οχήματα, η εξέταση γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ.

Ο πολίτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα μέσα σε τριάντα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, μέσω της εφαρμογής. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση του φορέα εξέτασης. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο emep.gov.gr ενημερώνονται και με SMS ή email για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Τι κρατάμε;

  • Η ένσταση γίνεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» με κωδικούς TaxisNet

  • Προθεσμία ένστασης είναι 10 εργάσιμες από την κοινοποίηση

  • Αν υπάρχει συστημένη επιστολή, η προθεσμία γίνεται 20 εργάσιμες

  • Για Τέλη Κυκλοφορίας εξετάζει η αρμόδια ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΔΕ

  • Για ανασφάλιστα εξετάζει η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ

  • Απάντηση δίνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή

Tags
#ΑΑΔΕ#ανασφάλιστα οχήματα#Ένσταση#ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
