Πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα ή απλήρωτα Τέλη – Πώς κάνω ένσταση και πόσο χρόνο έχω;

Ένσταση για πρόστιμα ανασφάλιστου ή Τελών 2025 γίνεται στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι». Προθεσμία 10 ή 20 εργάσιμες.

Η κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων και οφειλών για ανασφάλιστα οχήματα και για μη καταβολή Τελών Κυκλοφορίας 2025 συνοδεύεται και από δυνατότητα ένστασης. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», με επισύναψη δικαιολογητικών ανάλογα με τον λόγο που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.

Το κρίσιμο σημείο είναι η προθεσμία, καθώς διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο κοινοποίησης.

Πού κάνεις ένσταση

Η ένσταση υποβάλλεται μέσα από την εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι». Η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς TaxisNet.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη είτε μέσω gov.gr στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr.

Στην ίδια εφαρμογή εμφανίζεται η αναλυτική εικόνα ανά όχημα, ώστε ο πολίτης να υποβάλει ένσταση επιλέγοντας τη σχετική πράξη και επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πόσο χρόνο έχεις για να κάνεις ένσταση

Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Αν η ενημέρωση γίνει με συστημένη επιστολή, η προθεσμία είναι είκοσι εργάσιμες ημέρες.

Ποιος εξετάζει την ένσταση και πότε βγαίνει απάντηση

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται είτε αυτοματοποιημένα, όπου υπάρχει δυνατότητα διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα, είτε από αρμόδιους φορείς.

Για την υποχρέωση καταβολής Τελών Κυκλοφορίας, η εξέταση γίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΔΕ. Για τα ανασφάλιστα οχήματα, η εξέταση γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ.

Ο πολίτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα μέσα σε τριάντα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, μέσω της εφαρμογής. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση του φορέα εξέτασης. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο emep.gov.gr ενημερώνονται και με SMS ή email για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Τι κρατάμε;