quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ταξίδι με σκύλο: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν ξεκινήσεις

ΠΕΜΠΤΗ | 16.07.2026
Autotypos Team
taxidi-me-skylo-ola-osa-prepei-na-xereis-prin-xekiniseis-717312
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το καλοκαίρι είναι η περίοδος των διακοπών, όχι μόνο για εμάς τους ανθρώπους, αλλά και για τα αγαπημένα μας κατοικίδια

Καλοκαίρι: καιρός για χαλάρωση και ξεκούραση για τους ανθρώπους, ο οποίος ξεκινά συνήθως με ένα ταξίδι. Ωστόσο, αυτό που για τον ιδιοκτήτη σηματοδοτεί την αρχή της ξεκούρασης, για έναν σκύλο μπορεί να αποτελεί μια ιδιαίτερα αγχωτική εμπειρία. Οι έντονοι θόρυβοι, οι μυρωδιές, η όλη ταλαιπωρία με το αυτοκίνητο και οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν τις αισθήσεις του, κάνοντας ακόμη και μια απλή διαδρομή πιο απαιτητική απ’ όσο φανταζόμαστε.

Με τη βοήθεια της κτηνιάτρου και ειδικής στη συμπεριφορά των ζώων Zita Talamonti, η Tavo Pets συγκέντρωσε μερικές χρήσιμες συμβουλές για ασφαλέστερα και πιο άνετα ταξίδια με τον σκύλο μας.

ταξίδι με σκύλο

Περιορίστε θόρυβο και έντονες μυρωδιές

Η ακοή ενός σκύλου είναι πολύ πιο ευαίσθητη από του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι σειρήνες, κόρνες, ο αέρας από τα ανοιχτά παράθυρα ή ακόμη και η δυνατή μουσική μέσα στο αυτοκίνητο μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το επίπεδο άγχους του. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η διατήρηση ενός όσο το δυνατόν πιο ήρεμου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Αντίστοιχα σημαντικό ρόλο παίζουν και οι οσμές. Καλό είναι να αποφεύγονται τα έντονα αρωματικά χώρου, ενώ ένα γνώριμο αντικείμενο, όπως μια κουβέρτα ή το αγαπημένο παιχνίδι του σκύλου, μπορεί να τον βοηθήσει να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, στις υψηλές ταχύτητες η γρήγορη εναλλαγή των εικόνων έξω από το παράθυρο ενδέχεται να προκαλέσει ναυτία, αποπροσανατολισμό ή άγχος, ιδιαίτερα σε πιο ευαίσθητα ζώα.

ταξίδι με σκύλο

Νερό, στάσεις και ελαφρύ στομάχι

Για να μειωθούν οι πιθανότητες ναυτίας, οι ειδικοί προτείνουν ο σκύλος να μην έχει φάει τις τέσσερις έως έξι ώρες πριν από την αναχώρηση. Αντίθετα, θα πρέπει να έχει πάντα πρόσβαση σε φρέσκο νερό και η θερμοκρασία στην καμπίνα να παραμένει σε άνετα επίπεδα. Σε μεγάλα ταξίδια, καλό είναι να γίνεται στάση περίπου κάθε περίπου δύο ώρες, ώστε ο σκύλος να μπορεί να περπατήσει λίγο, να πιει νερό και να χαλαρώσει πριν συνεχιστεί η διαδρομή.

ταξίδι με σκύλο

Το κλουβί μεταφοράς είναι θέμα ασφάλειας

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά τον τρόπο μεταφοράς του σκύλου. Σύμφωνα με την κτηνίατρο Zita Talamonti, ένα κλουβί μεταφοράς στο οποίο το ζώο έχει εξοικειωθεί σταδιακά και το αντιμετωπίζει ως ασφαλές καταφύγιο, περιορίζει τα εξωτερικά ερεθίσματα και προσφέρει πολύ καλύτερη προστασία σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος.

Το κλουβί θα πρέπει να στερεώνεται σωστά με το σύστημα Isofix, ενώ το εσωτερικό του πρέπει να διαθέτει σταθερή και αντιολισθητική επιφάνεια.

ταξίδι με σκύλο

Πολλοί ταξιδεύουν χωρίς μέτρα προστασίας

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Tavo σε 5.000 ιδιοκτήτες κατοικίδιων, περισσότεροι από τους μισούς έχουν ταξιδέψει τουλάχιστον μία φορά χωρίς κάποιο σύστημα ασφαλούς συγκράτησης του ζώου τους. Παράλληλα, περίπου ένας στους τρεις παραδέχθηκε ότι η προσοχή του αποσπάστηκε λόγω του κατοικίδιου κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι, μεταξύ όσων ενεπλάκησαν ή βρέθηκαν πολύ κοντά σε τροχαίο ατύχημα, το 59% δήλωσε ότι το κατοικίδιό του τραυματίστηκε.

Η σωστή προετοιμασία πριν από το ταξίδι δεν εξασφαλίζει μόνο μεγαλύτερη άνεση για τον σκύλο, αλλά συμβάλλει σημαντικά και στην ασφάλεια όλων των επιβατών του αυτοκινήτου.

Πηγή: Quattroruote.it

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αυτοκίνητο#σκύλος#ταξίδι
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

odigisi-kai-ypnilia-ta-kryfa-simadia-pou-deichnoun-oti-prepei-na-stamatisete-amesos-810236

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

15.07.2026

Οδήγηση και υπνηλία: Τα «κρυφά» σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να σταματήσετε αμέσως
poulao-to-aftokinito-mou-o-pliresteros-odigos-apo-tin-angelia-mechri-ti-metavivasi-810239

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

14.07.2026

Πουλάω το αυτοκίνητό μου: Ο πληρέστερος οδηγός από την αγγελία μέχρι τη μεταβίβαση
filiki-dilosi-se-trochaio-pos-ginetai-sosta-vima-vima-809674

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

11.07.2026

Φιλική δήλωση σε τροχαίο: Πώς γίνεται σωστά βήμα-βήμα
afto-einai-to-pio-chrisimo-axesouar-aftokinitou-gia-to-kalokairi-kostizei-peripou-10-evro-808936

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

06.07.2026

Αυτό είναι το πιο χρήσιμο αξεσουάρ αυτοκινήτου για το καλοκαίρι – Κοστίζει περίπου 10 ευρώ!
oi-4-lyseis-kleidia-gia-lekedes-sto-esoteriko-tou-aftokinitou-pou-prepei-na-xereis-763114

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

29.06.2026

Οι 4 λύσεις-κλειδιά για λεκέδες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου που πρέπει να ξέρεις
simantiko-epitrepetai-i-chrisi-tou-cruise-control-otan-travas-treiler-765394

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

28.06.2026

Σημαντικό: Επιτρέπεται η χρήση του Cruise Control όταν τραβάς τρέιλερ;

Πρόσφατες Ειδήσεις