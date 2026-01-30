Τεκμήρια αυτοκινήτου: Τι άλλαξε το 2026; – Ποιοι κερδίζουν και αναλυτικά πως τα υπολογίζεις

Από την αρχή του 2026 έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού για τα τεκμήρια αυτοκινήτου.

Τα τεκμήρια είναι ένα σύστημα αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων που έχει τεθεί από το κράτος. Το σκεπτικό είναι πως όλα τα περιουσιακά σου στοιχεία έχουν αντικειμενικά έξοδα που τα συνοδεύουν. Αν το εισόδημα που δηλώνεις στην εφορία δεν δικαιολογεί αυτά τα έξοδα, τότε η φορολογία θα υπολογιστεί βάσει του τεκμαρτού σου εισοδήματος (αυτό που προκύπτει από τα τεκμήρια) και όχι αυτού που δηλώνεις.

Έτσι, για παράδειγμα, αν έχεις πισίνες, σκάφη αναψυχής, και πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά το εισόδημά σου δεν φαίνεται να μπορεί να υποστηρίξει τις δαπάνες, η εφορία θα σε φορολογήσει βάσει του τεκμαρτού σου εισοδήματος. Δηλαδή, αν το τεκμαρτό σου εισόδημα είναι 40.000€ και δηλώνεις μόλις 20.000€ στην εφορία, θα φορολογηθείς σαν να έχεις εισόδημα 40.000€.

Τα αυτοκίνητα, και γενικότερα τα οχήματα, θεωρούνται τεκμήρια και ανεβάζουν το τεκμαρτό σου εισόδημα βάσει των κυβικών τους.

Το Pricefox, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης τιμών για ασφάλεια αυτοκινήτου, εξηγεί απλά και αναλυτικά τι άλλαξε στα τεκμήρια αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα:

Τι είναι τα τεκμήρια αυτοκινήτων

Τι άλλαξε από φέτος

Πως υπολογίζονται

Ποιοι εξαιρούνται

Τι αλλάζει στα τεκμήρια αυτοκινήτου από το 2026;

Οι βασικές αλλαγές είναι τρεις:

Για ΙΧ με 1η άδεια από 1/11/2010 και μετά , το τεκμήριο δεν βγαίνει πλέον από τα κυβικά , αλλά από τις εκπομπές CO 2 .

, το τεκμήριο , αλλά . Για ηλεκτρικά , παραμένει μηδενικό τεκμήριο (μέχρι λιανική τιμή προ φόρου 000€) , ενώ πάνω από αυτό το όριο το ποσό πέφτει από 4.000€ σε 2.000€ .

, παραμένει (μέχρι λιανική τιμή προ φόρου , ενώ πάνω από αυτό το όριο το ποσό . Για παλαιότερα ΙΧ (έως 31/10/2010) τα ποσά μένουν όπως ήταν, δηλαδή με κλίμακα κυβικών και εκπτώσεις λόγω ηλικίας.

Προσοχή: Οι μειώσεις που αφορούν τα ΙΧ μετά την 1/11/2010 μετράνε στη δήλωση που θα γίνει το 2026 (για τα εισοδήματα που δηλώνεις τότε).

Διαβάστε επίσης: Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τις ζημιές από τις πλημμύρες;

Πώς υπολογίζω τα τεκμήρια αυτοκινήτου 2026;

Πριν κάνεις υπολογισμό, βρες 3 στοιχεία:

Ημερομηνία 1ης άδειας/κυκλοφορίας

Εκπομπές CO 2 (g /km ) (αν είσαι μετά την 1/11/2010)

(αν είσαι μετά την 1/11/2010) Κυβικά (αν είσαι έως 31/10/2010 ή αν θες να δεις φόρο πολυτελείας)

Πώς υπολογίζω τεκμήριο με κυβικά για ΙΧ έως 31/10/2010;

Αν το ΙΧ σου έχει 1η ταξινόμηση έως 31/10/2010 (στην Ελλάδα ή σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ), το τεκμήριο βγαίνει με βάση τα κυβικά.

Έως 1.200 κ.εκ.: 2.000€

201–2.000 κ.εκ.: +300€ / 100 κ.εκ.

001–3.000 κ.εκ.: +450€ / 100 κ.εκ.

Πάνω από 3.000 κ.εκ.: +600€ / 100 κ.εκ.

Πίνακας ενδεικτικού υπολογισμού (με βάση τον τύπο):

Κυβικά εκατοστά Πώς βγαίνει το ποσό Τεκμήριο 900–1.200 2.000€ 2.000€ 1.300 2.000 + 1×300 2.300€ 1.400 2.000 + 2×300 2.600€ 1.500 2.000 + 3×300 2.900€ 1.600 2.000 + 4×300 3.200€ 1.700 2.000 + 5×300 3.500€ 1.800 2.000 + 6×300 3.800€ 2.000 2.000 + 8×300 4.400€ 2.500 4.400 + 5×450 6.650€ 3.000 4.400 + 10×450 8.900€ 3.500 8.900 + 5×600 11.900€

Προσοχή: Η διάταξη αναφέρει ότι ο ίδιος τρόπος (με κυβικά) καλύπτει και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ανεξάρτητα από έτος 1ης ταξινόμησης.

Διαβάστε επίσης: Απαγορεύεται να παρκάρεις το αυτοκίνητο σου μπροστά από δικό σου parking;

Πώς υπολογίζω τεκμήριο με CO2 για ΙΧ από 1/11/ 2010 και μετά;

Αν το ΙΧ σου έχει 1η ταξινόμηση από 1/11/2010 και μετά (Ελλάδα ή ΕΕ/ΕΟΧ), το τεκμήριο βγαίνει αποκλειστικά με βάση τους ρύπους, CO2 (g/km).

Χρήσιμη συμβουλή: Θα βρεις τα CO2 (g/km) στην άδεια κυκλοφορίας

Κλίμακα CO2

Έως 122 g/km: 000€

000€ 123–139 g /km : +30€ για κάθε g πάνω από τα 122

+30€ για κάθε g πάνω από τα 122 140–166 g /km : +45€ για κάθε g πάνω από τα 139

+45€ για κάθε g πάνω από τα 139 >166 g/km: +60€ για κάθε g πάνω από τα 166

Πίνακας ενδεικτικού υπολογισμού (με συχνές τιμές CO2):

CO2 (g/km) Πώς βγαίνει το ποσό Τεκμήριο 122 2.000€ 2.000€ 130 2.000 + (130−122)×30 2.240€ 135 2.000 + (135−122)×30 2.390€ 139 2.000 + (139−122)×30 2.510€ 140 2.510 + (140−139)×45 2.555€ 150 2.510 + (150−139)×45 3.005€ 166 2.510 + (166−139)×45 3.725€ 170 3.725 + (170−166)×60 3.965€ 180 3.725 + (180−166)×60 4.565€ 200 3.725 + (200−166)×60 5.765€

Ποιοι εξαιρούνται από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη;

Δεν εφαρμόζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) για:

Ιστορικά ΙΧ που έχουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας από αρμόδιο φορέα

που έχουν από αρμόδιο φορέα ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για άτομα με κινητική αναπηρία

Ποιοι εξαιρούνται από τα τεκμήρια αυτοκινήτου;

Συνήθως θα δεις εξαίρεση/ειδική μεταχείριση σε περιπτώσεις όπως:

Αμιγώς ηλεκτρικά με τιμή προ φόρου έως 50.000€ : 0€ τεκμήριο

με : Αμιγώς ηλεκτρικά με τιμή προ φόρου άνω των 50.000€ : 000€ τεκμήριο

με : Ιστορικά οχήματα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας

Οχήματα ειδικά διασκευασμένα για άτομα με αναπηρία (ανά περίπτωση)

Προσοχή: Επειδή οι εξαιρέσεις έχουν προϋποθέσεις, κράτα και μια επιβεβαίωση από τον λογιστή σου πριν κάνεις κίνηση (αγορά/μεταβίβαση).

Μπορώ να αγοράσω αυτοκίνητο που δεν δικαιολογείται από το εισόδημά μου;

Υπάρχουν δύο τρόποι να αγοράσεις αυτοκίνητο του οποίου το κόστος δεν δικαιολογείται από το εισόδημά σου:

Ανάλωση κεφαλαίου: μπορείς να αξιοποιήσεις χρήματα που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες φορολογικές χρονιές. Για παράδειγμα, αν τα τελευταία 5 χρόνια είχες εισοδήματα 15.000€ και τα 10.000€ από αυτά ήταν τεκμήρια, μπορείς να αξιοποιήσεις τα υπολειπόμενα 25.000€ στην αγορά αυτοκινήτου χωρίς επιπλέον φόρο.

μπορείς να αξιοποιήσεις χρήματα που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες φορολογικές χρονιές. Για παράδειγμα, αν τα τελευταία 5 χρόνια είχες εισοδήματα 15.000€ και τα 10.000€ από αυτά ήταν τεκμήρια, μπορείς να αξιοποιήσεις τα υπολειπόμενα 25.000€ στην αγορά αυτοκινήτου χωρίς επιπλέον φόρο. Γονική παροχή: αντίστοιχα, αν οι γονείς σου έχουν συσσωρευμένα χρήματα από προηγούμενες φορολογικές χρονιές, μπορούν να διαθέσουν το περίσσευμά τους για να σου αγοράσουν αυτοκίνητο χωρίς επιπλέον φόρο.

Προσοχή: μην επιχειρήσεις αποφυγή τεκμηρίου αυτοκινήτου. Ενδέχεται να το εντοπίσει η εφορία και να βρεθείς να πληρώνεις πολλά περισσότερα.

Και επειδή η κατοχή αυτοκινήτου δεν επηρεάζει μόνο τα τεκμήρια και τη φορολογία, καλό είναι να ελέγχεις συνολικά τα ετήσια έξοδά που το συνοδεύουν. Γι’ αυτό, πριν καταλήξεις, αξίζει να συγκρίνεις επιλογές και να δεις πού μπορείς να εξοικονομήσεις όπως για παράδειγμα στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σου μέσω του Pricefox.

Πηγή: Pricefox