Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό. Η προθεσμία πληρωμής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ τα ποσά παραμένουν ίδια με πέρυσι, χωρίς αυξήσεις. Η προθεσμία πληρωμής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς πλέον ισχύει το νέο σύστημα κλιμακωτών προστίμων για εκπρόθεσμες καταβολές.

Το ύψος των τελών καθορίζεται από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας, τον κυβισμό και τις εκπομπές CO₂. Συγκεκριμένα:

Οχήματα πριν 31 Οκτωβρίου 2010 : τα τέλη βασίζονται στον κυβισμό (π.χ. 1.200 κ.ε.: 135€, 1.600 κ.ε.: 280€, 2.000 κ.ε.: 690€).

Οχήματα από 1.11.2010 έως 31.12.2020 : τέλη με βάση τις εκπομπές CO₂ (π.χ. 130 γρ./χλμ.: 156€, 180 γρ./χλμ.: 441€).

Οχήματα από 1.1.2021 έως σήμερα: νέα κλιμάκια εκπομπών CO₂ (π.χ. 140-166 γρ./χλμ.: 0,70€/γρ., 281+ γρ./χλμ.: 2,85€/γρ.).

Πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή:

Ιανουάριος 2026: +25%

Φεβρουάριος 2026: +50%

Από Μάρτιο 2026: +100%

Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30€. Για παράδειγμα, τέλη 280€ τον Ιανουάριο φτάνουν 350€, τον Φεβρουάριο 420€ και από Μάρτιο 560€.

Τα έσοδα του κράτους από τα τέλη κυκλοφορίας εκτιμώνται σε τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ για το 2026.

Δήλωση ακινησίας

Η προθεσμία για θέσπιση οχήματος σε ακινησία λήγει 31 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της πλατφόρμας MyCar, χωρίς επισκέψεις στην Εφορία. Ο χώρος στάθμευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος, ενώ όλοι οι συνιδιοκτήτες πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.

Πρόστιμα για παράνομη κυκλοφορία οχήματος σε ακινησία:

Διπλάσιο των τελών + 10.000€

Υποτροπή: τριπλασιασμός προστίμου σε 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.

