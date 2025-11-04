Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Δες ποιοι δεν πληρώνουν φέτος και γιατί

Ποιες είναι οι κατηγορίες οχημάτων και οι πολίτες που απαλλάσσονται από την καταβολή τελώ κυκλοφορίας

Με τη λήξη του έτους να πλησιάζει, χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026. Ωστόσο, συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων και ιδιοκτητών δικαιούνται πλήρη ή μερική απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση. Ας δούμε αναλυτικά ποιους αφορά και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι κάτοχοι αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζουν να απολαμβάνουν το προνόμιο της πλήρους απαλλαγής από τα ετήσια τέλη. Αυτό ισχύει για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως του χρόνου που πρωτοκυκλοφόρησαν στους ελληνικούς δρόμους. Το μέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της χρήσης οχημάτων μηδενικών εκπομπών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υβριδικά οχήματα: Διαφορετική μεταχείριση ανά κατηγορία

Η κατάσταση για τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι πιο σύνθετη και εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: τον κυβισμό του κινητήρα και την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης.

Συγκεκριμένα, τα υβριδικά επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα έως 1.549 κυβικά εκατοστά που ταξινομήθηκαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 δεν επιβαρύνονται καθόλου. Για τα ταξί, το όριο ανεβαίνει στα 1.929 κυβικά.

Αντίθετα, όσα υβριδικά έχουν μεγαλύτερο κυβισμό από τα παραπάνω όρια, καλούνται να πληρώσουν μειωμένα τέλη. Η έκπτωση ανέρχεται στο 40% για τα ιδιωτικά οχήματα και στο 50% για τα επαγγελματικά ταξί, σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά μοντέλα της ίδιας κατηγορίας.

Τα «πράσινα» αυτοκίνητα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα

Η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος παίζει καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό της απαλλαγής βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για τα νεότερα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής, το όριο για πλήρη απαλλαγή βρίσκεται στα 122 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σύγχρονα μικρά μοντέλα με οικονομικούς κινητήρες μπορούν να γλυτώσουν τα τέλη.

Για την προηγούμενη δεκαετία – δηλαδή οχήματα που πρωτοκυκλοφόρησαν στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2010 και Δεκεμβρίου 2020 – το όριο είναι πιο αυστηρό και βρίσκεται στα 90 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο για να χαρακτηριστεί κάποιος πλήρως απαλλαγμένος.

Ειδικές κατηγορίες και άτομα με αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία που διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις εξακολουθούν να απολαύουν απαλλαγής για το όχημά τους. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής στήριξης των ευπαθών ομάδων.

Προσοχή στις προθεσμίες

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας 2026 είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025. Όσοι καθυστερήσουν θα αντιμετωπίσουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, καθώς τα πρόστιμα ξεκινούν από 25% του αρχικού ποσού και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 100%, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η καθυστέρηση.

Για όσους δεν είναι σίγουροι αν το όχημά τους εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες απαλλαγής, συνιστάται να ελέγξουν τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας τους, όπου αναγράφεται ο τύπος του κινητήρα και οι εκπομπές CO₂, ή να απευθυνθούν σε κατάστημα του ΑΑΔΕ ή στη φορολογική τους υπηρεσία για διευκρινίσεις.

