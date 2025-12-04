Προθεσμία πληρωμής τελών κυκλοφορίας 2026, τι αλλάζει φέτος, πρόστιμα για καθυστερήσεις, κατάθεση πινακίδων και επανενεργοποίηση στο myCar.

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026 γίνεται έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025. Η φετινή χρονιά έρχεται με σαφέστερο πλαίσιο: τυπική παράταση δεν προβλέπεται από τον πρόσφατο νόμο, ο οποίος καθορίζει ρητά τι συμβαίνει σε περίπτωση καθυστέρησης και με ποιους προσαυξημένους συντελεστές πληρωμής συνεχίζεται τον Ιανουάριο–Μάρτιο.

Τι συμβαίνει αν καθυστερήσω (προσαυξήσεις)

Μετά την 31/12/2025, οι πληρωμές τελών γίνονται με προσαύξηση επί του ποσού του τέλους (με ελάχιστη επιβάρυνση 30 €), ως εξής:

Ιανουάριος 2026: + 25%

Φεβρουάριος 2026: + 50%

Από Μάρτιο 2026 και μετά: +100% (λογίζονται ως ληξιπρόθεσμο χρέος)

Οι κλίμακες αυτές αποτυπώνονται σε ενημερώσεις μέσων με αναφορά στον νέο νόμο και στις τακτικές τιμαριθμικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τα τέλη, υποκαθιστώντας τις «αυτόματες» παρατάσεις προηγούμενων ετών.

Πού βλέπω και πώς πληρώνω

Τα ειδοποιητήρια/ταυτότητα οφειλής εκδίδονται μέσω myAADE → myCar και η πληρωμή γίνεται με τον κωδικό RF σε τράπεζες/e-banking, ή με κάρτα όπου προσφέρεται. Το gov.gr παραπέμπει στις ίδιες ψηφιακές διαδρομές για την έγκαιρη πληρωμή.

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναλυτικά η διαδικασία πληρωμής

Τέλη Κυκλοφορίας μοτοσυκλετών 2026: Πόσα είναι και πώς πληρώνονται

Κατάθεση πινακίδων (ψηφιακή «ακινησία»)

Αν δεν θες να πληρώσεις τέλη για το 2026, πρέπει ως 31/12/2025 να θέσεις το όχημα σε ψηφιακή ακινησία (κατάθεση πινακίδων) μέσω myCar ή στη ΔΟΥ. Αν το επανενεργοποιήσεις εντός του 2026, καταβάλλεις τα τέλη αναλογικά (ανά μήνα που απομένει) σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της ΑΑΔΕ.

Συχνές παγίδες που κοστίζουν

Ξεχνάω την προθεσμία και πληρώνω τον Ιανουάριο: ενεργοποιείται αυτόματα η προσαύξηση 25% .

Κάνω ακινησία μετά την προθεσμία: οφείλω τα τέλη για το 2026 και δεν «σβήνουν» αναδρομικά.

Κυκλοφορώ χωρίς να έχω πληρώσει: εκτός από τα φορολογικά, υπάρχει και τροχαία–διοικητική έκθεση παράβασης αν εντοπιστεί όχημα σε κίνηση χωρίς εξοφλημένα τέλη.

Τι κρατάμε;

Πληρωμή έως 31/12/2025 για τα τέλη του 2026. Δεν προβλέπεται γενική παράταση.

Προσαυξήσεις καθυστέρησης: +25% (Ιαν.), +50% (Φεβ.), +100% (από Μάρτιο), με ελάχιστο 30 € .

myCar/AADE για όλα: έκδοση ειδοποιητηρίου, πληρωμή, ψηφιακή ακινησία πριν τη λήξη για να μη χρεωθείς.

Το ομορφότερο Renault της αγοράς ξεπουλάει – Έφτασε ήδη τα 100.000 αυτοκίνητα

Μοτοσικλέτα: Τα λάθη του συνεπιβάτης που μπορεί να γίνουν επικίνδυνα

Η νέα Porsche που κάνει πάταγο – 10.500 δηλώσεις ενδιαφέροντος σε μία μόλις αγορά