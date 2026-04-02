Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια είναι η διαδικασία;

Άνοιξε η πλατφόρμα για τέλη κυκλοφορίας με το μήνα μέσω myCAR. Δες βήμα-βήμα τη διαδικασία για άρση ακινησίας και πληρωμή.

Η πλατφόρμα για τα Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα άνοιξε και από την Τρίτη 1 Απριλίου 2026 οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν θέσει το όχημά τους σε ακινησία μπορούν να προχωρήσουν σε ψηφιακή άρση ακινησίας και να πληρώσουν μόνο το αναλογικό ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες που θέλουν να το κυκλοφορήσουν. Η διαδικασία γίνεται μέσω της εφαρμογής myCAR της ΑΑΔΕ.

Πού μπαίνεις για την αίτηση

Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE, στη διαδρομή:

Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR

Η ίδια η ΑΑΔΕ, στη σελίδα της εφαρμογής, αναφέρει ρητά ότι από το myCAR οι πολίτες μπορούν να άρουν την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα

Η ρύθμιση αφορά ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων που έχουν ήδη δηλώσει ψηφιακή ακινησία. Αν η ακινησία έχει γίνει ηλεκτρονικά, η άρση γίνεται επίσης ψηφιακά μέσα από το myCAR. Αν όμως οι πινακίδες έχουν κατατεθεί με παλαιότερη διαδικασία στη ΔΟΥ και όχι μέσω myCAR, τότε ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή τους και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πώς γίνεται η διαδικασία βήμα-βήμα

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια:

1. Συνδέεσαι στο myCAR

Μπαίνεις στο myaade.gov.gr με τους προσωπικούς σου κωδικούς Taxisnet και επιλέγεις την εφαρμογή myCAR.

2. Επιλέγεις το όχημα που βρίσκεται σε ακινησία

Μέσα στην εφαρμογή εμφανίζονται τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ σου. Επιλέγεις αυτό για το οποίο θέλεις να κάνεις άρση ακινησίας.

3. Δηλώνεις για πόσους μήνες θέλεις να κυκλοφορήσει

Το σύστημα σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις το διάστημα κυκλοφορίας και να πληρώσεις τα αντίστοιχα τέλη με βάση τον αριθμό των μηνών. Η χρέωση γίνεται σε δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σημείωση: Ακόμη και αν η άρση αφορά μικρότερο διάστημα από πλήρη μήνα, χρεώνεται ολόκληρο το 1/12 των ετήσιων τελών για τον μήνα αυτό.

4. Γίνεται αυτόματος έλεγχος ασφάλισης

Πριν ολοκληρωθεί η άρση ακινησίας, γίνεται αυτόματος έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο εκείνη τη στιγμή. Χωρίς ενεργή ασφάλιση, η διαδικασία δεν προχωρά.

5. Πληρώνεις το ποσό που αναλογεί

Το σύστημα εκδίδει την οφειλή και ο πολίτης πληρώνει μόνο το μέρος των τελών που αντιστοιχεί στο διάστημα κυκλοφορίας που έχει επιλέξει.

6. Θέτεις ξανά το όχημα σε ακινησία όταν λήξει η περίοδος

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος πρέπει να το θέσει ξανά σε ακινησία μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει πληρώσει αναλογικά τέλη. Αν δεν το κάνει εμπρόθεσμα, η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι το όχημα τίθεται αυτόματα σε ακινησία μετά τη λήξη του διαστήματος.

Τι πρέπει να προσέξεις

Το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι η πληρωμή γίνεται ανά μήνα και όχι ανά ημέρα. Άρα ακόμη κι αν θέλεις να βγάλεις το όχημα για λίγες μόνο ημέρες μέσα σε έναν μήνα, χρεώνεσαι το αντίστοιχο ολόκληρο μηνιαίο δωδεκατημόριο. Αυτό είναι κρίσιμο για όποιον σκέφτεται να άρει ακινησία μόνο για πολύ σύντομο διάστημα.

Επίσης, η διαδικασία αφορά κυκλοφορία μέχρι το τέλος του έτους με αναλογική καταβολή, όχι ελεύθερη τμηματική χρήση χωρίς χρονικό όριο. Ο οδηγός πρέπει να προσέξει ακριβώς πότε λήγει το διάστημα που πλήρωσε, ώστε να μην βρεθεί εκτός προθεσμίας.

